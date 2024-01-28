В Ростове-на-Дону рухнул целый подъезд жилого дома

Здание признали аварийным ещё в 2020-м году, но люди находились в нём вплоть до обрушения. СК уже завёл уголовное дело.
Вчера в доме по на улице Нариманова обрушилась стена. Ну а сегодня - рухнул весь подъезд. Пострадавших нет - жильцов успели вовремя эвакуировать.
Источник:
Источник:
Источник:
Как позже сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев:
Выступил и глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он заявил о компенсации для жителей обрушившегося подъезда:
Оказалось, что 2020-м году дом признали аварийным. Чиновники утверждают, что тогда же людям предложили перебраться во временное жильё, но они отказались.
Сейчас этим вопросом занимается СК. Следователи выясняют, почему в аварийном доме несколько лет жили люди. Уже заведено уголовное дело:
По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Теперь предстоит разбирательство. И то, что никто не пострадал - это большая удача.
Источник:
- В Ростове-на-Дону дагестанский боец ММА по кличке «Веном» упал с десятого этажа, разбил припаркованный Nissan X-Trail и остался жив
- Моча в пятилитровых бутылках и куча матрасов: мигранты оккупировали крышу в столичном ЖК бизнес-класса
- В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
- В Санкт-Петербурге впервые в истории города передвинули дом 1913 года постройки
- Стало известно, сколько зарабатывал отец Кевина из «Один дома»
Но как показала эта зима, многие мэры и губернаторы должны там быть.
У меня подозрение, что в дом под снос прописалось заранее множество "нужных" человечков.