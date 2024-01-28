В Ростове-на-Дону рухнул целый подъезд жилого дома

Оказалось, что 2020-м году дом признали аварийным. Чиновники утверждают, что тогда же людям предложили перебраться во временное жильё, но они отказались.

Сейчас этим вопросом занимается СК. Следователи выясняют, почему в аварийном доме несколько лет жили люди. Уже заведено уголовное дело:

По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Теперь предстоит разбирательство. И то, что никто не пострадал - это большая удача.