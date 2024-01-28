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В Ростове-на-Дону рухнул целый подъезд жилого дома

В Ростове-на-Дону рухнул целый подъезд жилого дома

Автор:
28 января 2024 20:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   дом   обрушение   подъезд   стена   
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Здание признали аварийным ещё в 2020-м году, но люди находились в нём вплоть до обрушения. СК уже завёл уголовное дело.

Вчера в доме по на улице Нариманова обрушилась стена. Ну а сегодня - рухнул весь подъезд. Пострадавших нет - жильцов успели вовремя эвакуировать.

Как позже сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев:

Выступил и глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он заявил о компенсации для жителей обрушившегося подъезда:

Оказалось, что 2020-м году дом признали аварийным. Чиновники утверждают, что тогда же людям предложили перебраться во временное жильё, но они отказались.

Сейчас этим вопросом занимается СК. Следователи выясняют, почему в аварийном доме несколько лет жили люди. Уже заведено уголовное дело:

По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Теперь предстоит разбирательство. И то, что никто не пострадал - это большая удача.

Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   дом   обрушение   подъезд   стена   
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11  комментариев
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14k
ron Час назад
Кончено, Василий Голубев должен сидеть в тюрьме.
Но как показала эта зима, многие мэры и губернаторы должны там быть.
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2k
cascha68 Полчаса назад
С другой стороны, СССР уж З0 лет нет, а некоторые думают, что гос-во им должно. Квартиру там новую нахаляву дать, компенсацию приличную там...*уй вам!
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13k
kotovski Полчаса назад
при чубе(бывший губер) такой херни небыло!
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238
babai65 39 минут назад
Ну а когда обвинят жильцов в случившемся?
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20k
Bill Час назад
Дом был приватизирован (жильцы сами скидывались на ремонт), или состоял на балансе города? Обрушился один подъезд, а за помощью в связи с утратой имущества обратилось 82 семьи - не многовато ли там было прописано в аварийном доме?
У меня подозрение, что в дом под снос прописалось заранее множество "нужных" человечков.
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2k
Igor Grishaev Час назад
Недовложили цемента при строительстве
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6k
Трям 2 часа назад
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6k
Трям 2 часа назад
Фильм недавно смотрел "Дурак", вот прям ооочент рекомендую!!!
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10k
Дмитрий 2 часа назад
40 т. это сильно.....На носки с трусами видимо.
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7k
Alex 2 часа назад
Посмотрите фльм "Дурак". Почти один. в один Про тупость, продажность и подлость наших чиновников.
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