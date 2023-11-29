На Красной площади задержали девушек за фотосессию с красной икрой

Полицейский назвал действия девушек незаконной акцией.
Во вторник днём, 28 ноября, в сердце столицы несколько девушек устроили фотосессию в русской стилистике с шубами, баранками и огромными бутербродами с красной икрой. Закончить съёмки они не успели, на них обратили внимание полицейские и попросили проследовать в отдел.
Как объяснили удивлённым девушкам правоохранители, фотографироваться на Красной площади можно, но без икры и прочих реквизитов. То есть в их действиях полицейские увидели организованную незаконную акцию.
"У вас была акция проведена здесь. Вы в любом случае сейчас пройдете со мной. Если вы отказывайтесь, то я буду вынужден применить физическую силу", — заявил полицейский.
Источник:
В итоге всё закончилось более-менее мирно. Девушек продержали 2,5 часа в отделе, но наказывать штрафами не стали, попросив лишь написать объяснительные. Расстроенные модели снимков в стиле Slavic girl (славянская девушка) так и не нащёлкали. Они возмущены, что нигде не сказано о запретах фотографироваться с реквизитом на Красной площади.
"Закончилось тем, что отпустили спустя 2,5 часа, хотя ни в какой акции мы не участвовали, просто пришли сделать фото на площади. Нигде нет информации, что нельзя фотографироваться с бутербродом с икрой или иным подобным реквизитом", — пожаловалась одна из участниц фотосессии по имени Ольга.
Источник:
Руководитель Центра правопорядка города Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский назвал ситуацию некрасивой, поскольку москвички не нарушали закона, но при этом добавил, что в Кремле во вторник проходил Всемирный русский народный собор, поэтому, вероятно, у полицейских были особые указания для обеспечения общественного порядка.
"Начнем с того, что в Москве не требуется брать разрешения для проведение частных фото- и видеосъемок. Конечно, бывают исключения, но они касаются тех случаев, когда организация самого процесса может затронуть движение автотранспорта или создать помехи для пешеходов. Нужно отметить, что действия девушек никаких подобных проблем не вызывали. Однако не стоит забывать, что центр столицы, особенно Красная площадь, зачастую становится местом проведения разного рода провокационных акций и перформансов. Безусловно, такие проявления могут быть расценены как проведение несанкционированного мероприятия или даже мелкое хулиганство.
Скорее всего, они [полицейские] просто перестраховались, чтобы в случае чего не получить нагоняй от начальства. А в результате получилась вот такая некрасивая история", — прокомментировал инцидент юрист.
Источник:
- «Сколько должен зарабатывать мужчина в Москве?» - спросили у столичных дам и вот что они ответили
- «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити
- Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей
- "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов
- В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ
У москвича нет фотографии на Красной площади.
На Байкал бы я хотела посмотреть. А ещё лучше взять с собой Байкал и уехать.
Ага. И Алтай, и Камчатку, и Мурманск, и всё остальное с собой прихватить. И уехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно.
А здесь что останется?
Как что? Менты!
Всё прекрасно знают, что:
1. Москвичи едят натуральную черную икру.
2. Делают это в своих особняках.
3. На Красной площади не бывают (дальше ГУМа на заходят).
Иными словами-"акция"-это все что угодно. Какая полезная статья.
Пойду, акцию в туалете устрою.
Припишут лишнего - огребутся, напишут кушала бутерброд - огребутся, потому как не нарушает УПК.
Так что в таких случаях пытаются отправить с пустыми руками. Потому как никто не хочет кривой протокол подписывать, это же залёт. При должном подходе можно и неполное служебное соответствие словить. А если недавно был косячок то могут попросить и погоны снять.
Вот щас хай поднимется и посмотрим чем дело кончится. Если девочкам пофиг, то ничем. А если в прокуратуру зайдут с заявлением, к которому будет приложено видео, тогда ой.