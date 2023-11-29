На Красной площади задержали девушек за фотосессию с красной икрой

Во вторник днём, 28 ноября, в сердце столицы несколько девушек устроили фотосессию в русской стилистике с шубами, баранками и огромными бутербродами с красной икрой. Закончить съёмки они не успели, на них обратили внимание полицейские и попросили проследовать в отдел.





Как объяснили удивлённым девушкам правоохранители, фотографироваться на Красной площади можно, но без икры и прочих реквизитов. То есть в их действиях полицейские увидели организованную незаконную акцию.





