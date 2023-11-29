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На Красной площади задержали девушек за фотосессию с красной икрой

На Красной площади задержали девушек за фотосессию с красной икрой

Автор:
29 ноября 2023 13:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Красная площадь   Москва   девушки   икра   незаконная акция   полиция   фотосессия   
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Полицейский назвал действия девушек незаконной акцией.

Во вторник днём, 28 ноября, в сердце столицы несколько девушек устроили фотосессию в русской стилистике с шубами, баранками и огромными бутербродами с красной икрой. Закончить съёмки они не успели, на них обратили внимание полицейские и попросили проследовать в отдел.


Как объяснили удивлённым девушкам правоохранители, фотографироваться на Красной площади можно, но без икры и прочих реквизитов. То есть в их действиях полицейские увидели организованную незаконную акцию.



"У вас была акция проведена здесь. Вы в любом случае сейчас пройдете со мной. Если вы отказывайтесь, то я буду вынужден применить физическую силу", — заявил полицейский.

В итоге всё закончилось более-менее мирно. Девушек продержали 2,5 часа в отделе, но наказывать штрафами не стали, попросив лишь написать объяснительные. Расстроенные модели снимков в стиле Slavic girl (славянская девушка) так и не нащёлкали. Они возмущены, что нигде не сказано о запретах фотографироваться с реквизитом на Красной площади.


"Закончилось тем, что отпустили спустя 2,5 часа, хотя ни в какой акции мы не участвовали, просто пришли сделать фото на площади. Нигде нет информации, что нельзя фотографироваться с бутербродом с икрой или иным подобным реквизитом", — пожаловалась одна из участниц фотосессии по имени Ольга.

Руководитель Центра правопорядка города Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский назвал ситуацию некрасивой, поскольку москвички не нарушали закона, но при этом добавил, что в Кремле во вторник проходил Всемирный русский народный собор, поэтому, вероятно, у полицейских были особые указания для обеспечения общественного порядка.


"Начнем с того, что в Москве не требуется брать разрешения для проведение частных фото- и видеосъемок. Конечно, бывают исключения, но они касаются тех случаев, когда организация самого процесса может затронуть движение автотранспорта или создать помехи для пешеходов. Нужно отметить, что действия девушек никаких подобных проблем не вызывали. Однако не стоит забывать, что центр столицы, особенно Красная площадь, зачастую становится местом проведения разного рода провокационных акций и перформансов. Безусловно, такие проявления могут быть расценены как проведение несанкционированного мероприятия или даже мелкое хулиганство.

Скорее всего, они [полицейские] просто перестраховались, чтобы в случае чего не получить нагоняй от начальства. А в результате получилась вот такая некрасивая история", — прокомментировал инцидент юрист.

Источник:

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Метки: Видео   Красная площадь   Москва   девушки   икра   незаконная акция   полиция   фотосессия   
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20  комментариев
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Может ошибаюсь, но что-то в этом есть. Типо мы такие богатые в шубах жрем ложками красную икру в Кремле. Пованивает, возможно, провокацией. Да и потом, а представьте потом остальные прийдут и начнется балаган. Кто кофе заваривать начнет, кто-то борщ хавать.. и что будет? Рынок-столовая?))
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225
ruslan d ..: Атеист :.. Полчаса назад
И что такого ? Шуба , икра , медведь , балалайка ... Что тут плохого ? И с чего ты решил , что толпы начнут это повторять , да и законом не запрещено, и разрешение не нужно , если без штатива съёмка ...
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91k
7guest 7 минут назад
А с кабачковой икрой можно?
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4k
iovan2011 12 минут назад
Чем отличается москвич от не москвича?
У москвича нет фотографии на Красной площади.
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6k
alex 14 минут назад
дешёвки. бутафорская икра не зачёт
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374
Денис Веселов 23 минуты назад
Зря они с собой медведя не прихватили ))))) .

На Байкал бы я хотела посмотреть. А ещё лучше взять с собой Байкал и уехать.
Ага. И Алтай, и Камчатку, и Мурманск, и всё остальное с собой прихватить. И уехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно.
А здесь что останется?
Как что? Менты!
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17k
banzai7 Полчаса назад
Очень провинциально.
Всё прекрасно знают, что:
1. Москвичи едят натуральную черную икру.
2. Делают это в своих особняках.
3. На Красной площади не бывают (дальше ГУМа на заходят).
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62k
pynh 43 минуты назад
Нельзя фотографироваться и есть икру? Однако.
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225
ruslan d 45 минут назад
Очередной идиотизм ...
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28k
Lehoia 50 минут назад
АКЦИЯ (от лат. actio) действие, выступление, предпринимаемое для достижения какой либо цели … Большой Энциклопедический словарь
Иными словами-"акция"-это все что угодно. Какая полезная статья.

Пойду, акцию в туалете устрою.
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679
Александр 55 минут назад
Да!!! За то обезьяны чуркобесы могут делать что хочешь....
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33k
Ego sum qui sum Час назад
Икрометная акция
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4k
Денис Час назад
Если были доставлены в отделение, значит должен быть протокол доставления с указанием причины. Если были задержаны, аналогично.
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