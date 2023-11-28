По оценкам эксперта, чаша датируется концом XVII или началом XVIII века. Вскоре её выставят на аукцион Hansons Auctioneers, где она будет стоить от 3 000 до 5 000 фунтов стерлингов (от 340 до 570 тысяч рублей). Чарльз Хэнсон, владелец Hansons и эксперт по антиквариату, рассказал, что находку сделал случайно:

"Я регулярно посещаю дома клиентов, чтобы оценить антиквариат для возможной отправки на аукцион. Я уже закончил осмотр и сидел в машине, собираясь уехать, когда клиенты решили показать мне ещё одну вещицу. У меня в руках оказалась невероятная находка — редкий китайский предмет конца XVII-начала XVIII века. Я сразу же узнал в нём чашу для возлияний. Она была искусно вырезана из рога носорога и украшена сложными деталями," — рассказал эксперт.