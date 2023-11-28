Семейная пара из Великобритании решила показать экспертам чашу, которую нашла в своём гараже. Оказалось, это древний китайский предмет времён 17-го века. Её стоимость на аукционе может составлять полмиллиона рублей.
Супружеская пара из региона Котсуолд в Великобритании нашла в своём гараже необычную чашу, и решила показать её эксперту по антиквариату. Пара была в шоке, узнав, что чаша оказалась старинным китайским сокровищем времен династии Цин. Она сделана из рога носорога, и использовалась для возлияний (принесения вина в жертву богам как обряд жертвоприношения). Считается, что чашу использовали около 350 лет назад, и помимо использования в религиозных целях, она могла обладать свойствами афродизиака.
По оценкам эксперта, чаша датируется концом XVII или началом XVIII века. Вскоре её выставят на аукцион Hansons Auctioneers, где она будет стоить от 3 000 до 5 000 фунтов стерлингов (от 340 до 570 тысяч рублей). Чарльз Хэнсон, владелец Hansons и эксперт по антиквариату, рассказал, что находку сделал случайно:
"Я регулярно посещаю дома клиентов, чтобы оценить антиквариат для возможной отправки на аукцион. Я уже закончил осмотр и сидел в машине, собираясь уехать, когда клиенты решили показать мне ещё одну вещицу. У меня в руках оказалась невероятная находка — редкий китайский предмет конца XVII-начала XVIII века. Я сразу же узнал в нём чашу для возлияний. Она была искусно вырезана из рога носорога и украшена сложными деталями," — рассказал эксперт.
Подобные чаши использовались на важных церемониях в китайских учёных кругах. Они символизировали победу, и занимали особое место в китайской культуре. Кроме того, чаши считались магическими предметами: рог менял цвет, чтобы предупредить пьющего о наличии яда в напитке.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Какие каверзные вопросы задают детям перед поступление в школу
- Парень, который чистил туалеты, стал профессором в Кембриджском университете
Я вот на даче от предыдущего хозяина только в грядках советские крышки-"бескозырки" водочные находил...
Речь идёт о мраморных артефактах Парфенона, которые теперь точно не вернут.