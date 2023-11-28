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Риши Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за слов об украденных Великобританией древних скульптурах

Риши Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за слов об украденных Великобританией древних скульптурах

Автор:
28 ноября 2023 18:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Парфенон   Риши Сунак   Скульптуры   греция   дипломатический скандал   музеи   обвинения   
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Речь идёт о мраморных артефактах Парфенона, которые теперь точно не вернут.

Во вторник, 28 ноября, глава британского правительства Риши Сунак за несколько часов до начала запланированных переговоров отменил встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Громкий дипломатический скандал произошёл после слов последнего об украденных мраморных скульптурах храма богини Афины (Парфенона), которые хранятся в Британском музее.


Отмечается, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил во время вчерашнего интервью британскому телеканалу BBC, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в Музее Акрополя".


"Речь не идёт о возврате, скульптуры принадлежат Греции и были украдены", — не совсем дипломатично заявил британскому журналисту Мицотакис.

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Также глава греческого правительства сравнил мраморные шедевры Парфенона с известной картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза", которую нельзя разрезать на несколько частей и показывать людям.


"Для нас это вопрос воссоединения, где лучше всего можно было бы полюбоваться этими важными памятниками. Если бы мы отрезали половину "Моны Лизы" и половина ее осталась в Лувре, что было бы?" — спросил греческий политик.

Как отмечают СМИ, слова Мицотакиса глубоко встревожили британского премьера, поэтому он и отменил встречу. А греческий политик в ответ отказался встречаться с замами Риши Сунака. Примечательно, что через некоторое время британская газета The Independent написала материал о невозможности возвращения скульптур в Грецию.


Мицотакис выразил обеспокоенность невзвешенным решением Сунака об отмене запланированных переговоров. В заявлении греческого премьера говорится о том, что он надеялся обсудить с британским коллегой не только вопрос возвращения скульптур Парфенона, но и международную обстановку.


"Тот, кто верит в правильность и справедливость своей позиции, никогда не боится противопоставления аргументов", — говорится в заявлении Мицотакиса, размещённом на сайте греческого правительства.

Добавим, что Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур Парфенона на родину, называя их неотъемлемой частью национального достояния. Известно, что мраморные изваяния в 1802 году переправил в Британию английский посол в Османской Империи лорд Элгин. Он получил у правивших в XIX веке на территории Греции турок разрешение взять с Акрополя некоторые обломки камней с надписями и фигурами. Он вытащил из древнегреческого храма богини Афины 12 скульптур, плиты с орнаментами и некоторые фрагменты с фронтонов памятника античной архитектуры.


В 1816 году коллекцию артефактов у лорда Элгина выкупил Британский музей. Позднее выяснилось, что он утащил в Британию почти половину всех мраморных украшений Парфенона.

Греция по сей день ставит под сомнения законность действий британского посла и подлинность полученного им разрешения от турецкого султана. В Лондоне же парируют обвинения Афин тем, что действия лорда Элгина для того времени были вполне законными, а статуи и плиты с орнаментами находятся в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими. Однако в 2009 году, когда в Афинах открылся новый музей Акрополя, споры о мраморных артефактах разгорелись с новой силой. Греческие политики заявили, что сами способны гарантировать сохранность древних артефактов.

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Метки: Британия   Парфенон   Риши Сунак   Скульптуры   греция   дипломатический скандал   музеи   обвинения   
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26  комментариев
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85k
Доктор Джонс 2 часа назад
Не нравятся ворам вопросы о воровстве...
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12k
Трив 16 минут назад
Какая нафиг дипломатия с наглым вором? Англосаксы половину Парфенона украли.
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28k
Егор 17 минут назад
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17k
_delphin_ 18 минут назад
Вся суть имперцев...

И только русские варвары везде создавали этнографические музеи.

Ну, и вдогонку. Как потомок скифов (поэт не даст соврать), спрашиваю, где моё золото из Крымских музеев?
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46k
Alex Ivanov Полчаса назад
Лондония ограбила весь мир, походу этот персонаж дома будет сидеть, так на всякий случай)))
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481
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Он видимо забыл ,как поганая англия, его родину раком поставила и трахала до 21 века
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6k
мемфрид Полчаса назад
Раз такая пляска пошла, тогда все брюлики надо вернуть индусам, а США территории - индейцам и самоустраниться)
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299
iskra мемфрид 20 минут назад
Какие ВСЕ брюлики? Алмазы из Африки идут, да и Россия хороший кусок рынка держит.
А территории все когда-то принадлежали "индейцам". И ещё большой вопрос, кого считать коренным народом в России - денисовцев,татар,манси,казаков?
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222
ruslan d Полчаса назад
Сумасшедший дом , индус защищает империю ...
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9k
Trenzel2003 46 минут назад
Нидерланды создали прецедент. Так что вернут! Да еще и компенсации выплатят.
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31k
Владимир 53 минуты назад
Так мелкобритания ворует всё что может, это реально факт. Им не нравится когда им про это открыто говорят? Лицемеры лживые..
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ну..по сути он предатель индийского народа.
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13k
ron Час назад
Вдумайтесь - индус (!) получил по щщам за украденные бритами сокровища нации ))))
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41k
Сергей Час назад
Сунак сразу вспомнил про Индию, которую тоже ограбили, и от греха подальше не поехал к грекам.
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299
iskra Сергей 17 минут назад
Сунак родился и вырос в Англии. Родители его жили в Африке. Насрать ему на Индию.
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27k
ПаганецЪ Час назад
Интересно, а если его индийцы о том же спросят?
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335
zu4ara ПаганецЪ 16 минут назад
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19
Bubat Час назад
Бриты мрази конечно редчайшие.Вывезли артефакты со всего мира и теперь обижаются.Все войны на земле из-за туманных подонков и дохлой королевы,земля ей стекловатой
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−8
Gennadiy Bubat 57 минут назад
А в русских музеях,исключительно только купленные иностранные картины или только русские.
Не смешите,только с Германии,после победы ,вывезли столько предметов исскуства,что бритам и не снилось.
Побеждённые города с покон веков отдавались на разграбление.
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19
Bubat Gennadiy 44 минуты назад
И В каком же это музее "горы награбленного" из германии?
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182
Евгения Gennadiy Полчаса назад
Всего Советским Союзом было передано в ГДР 1240 отреставрированных произведений живописи и 1 571 995 экспонатов Пергамского алтаря и коллекции «Зеленые своды». До сих пор «смешно». Такого не снилось ни одному победителю…
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