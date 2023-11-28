Риши Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за слов об украденных Великобританией древних скульптурах

Во вторник, 28 ноября, глава британского правительства Риши Сунак за несколько часов до начала запланированных переговоров отменил встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Громкий дипломатический скандал произошёл после слов последнего об украденных мраморных скульптурах храма богини Афины (Парфенона), которые хранятся в Британском музее.

Отмечается, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил во время вчерашнего интервью британскому телеканалу BBC, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в Музее Акрополя".