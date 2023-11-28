Риши Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за слов об украденных Великобританией древних скульптурах

Речь идёт о мраморных артефактах Парфенона, которые теперь точно не вернут.
Во вторник, 28 ноября, глава британского правительства Риши Сунак за несколько часов до начала запланированных переговоров отменил встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Громкий дипломатический скандал произошёл после слов последнего об украденных мраморных скульптурах храма богини Афины (Парфенона), которые хранятся в Британском музее.
Отмечается, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил во время вчерашнего интервью британскому телеканалу BBC, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в Музее Акрополя".
"Речь не идёт о возврате, скульптуры принадлежат Греции и были украдены", — не совсем дипломатично заявил британскому журналисту Мицотакис.
Также глава греческого правительства сравнил мраморные шедевры Парфенона с известной картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза", которую нельзя разрезать на несколько частей и показывать людям.
"Для нас это вопрос воссоединения, где лучше всего можно было бы полюбоваться этими важными памятниками. Если бы мы отрезали половину "Моны Лизы" и половина ее осталась в Лувре, что было бы?" — спросил греческий политик.
Как отмечают СМИ, слова Мицотакиса глубоко встревожили британского премьера, поэтому он и отменил встречу. А греческий политик в ответ отказался встречаться с замами Риши Сунака. Примечательно, что через некоторое время британская газета The Independent написала материал о невозможности возвращения скульптур в Грецию.
Мицотакис выразил обеспокоенность невзвешенным решением Сунака об отмене запланированных переговоров. В заявлении греческого премьера говорится о том, что он надеялся обсудить с британским коллегой не только вопрос возвращения скульптур Парфенона, но и международную обстановку.
"Тот, кто верит в правильность и справедливость своей позиции, никогда не боится противопоставления аргументов", — говорится в заявлении Мицотакиса, размещённом на сайте греческого правительства.
Добавим, что Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур Парфенона на родину, называя их неотъемлемой частью национального достояния. Известно, что мраморные изваяния в 1802 году переправил в Британию английский посол в Османской Империи лорд Элгин. Он получил у правивших в XIX веке на территории Греции турок разрешение взять с Акрополя некоторые обломки камней с надписями и фигурами. Он вытащил из древнегреческого храма богини Афины 12 скульптур, плиты с орнаментами и некоторые фрагменты с фронтонов памятника античной архитектуры.
В 1816 году коллекцию артефактов у лорда Элгина выкупил Британский музей. Позднее выяснилось, что он утащил в Британию почти половину всех мраморных украшений Парфенона.
Греция по сей день ставит под сомнения законность действий британского посла и подлинность полученного им разрешения от турецкого султана. В Лондоне же парируют обвинения Афин тем, что действия лорда Элгина для того времени были вполне законными, а статуи и плиты с орнаментами находятся в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими. Однако в 2009 году, когда в Афинах открылся новый музей Акрополя, споры о мраморных артефактах разгорелись с новой силой. Греческие политики заявили, что сами способны гарантировать сохранность древних артефактов.
Источник:
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И только русские варвары везде создавали этнографические музеи.
Ну, и вдогонку. Как потомок скифов (поэт не даст соврать), спрашиваю, где моё золото из Крымских музеев?
А территории все когда-то принадлежали "индейцам". И ещё большой вопрос, кого считать коренным народом в России - денисовцев,татар,манси,казаков?
Не смешите,только с Германии,после победы ,вывезли столько предметов исскуства,что бритам и не снилось.
Побеждённые города с покон веков отдавались на разграбление.