"Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети

Все мы периодически сталкиваемся с чем-то, что раньше не видели, и не имеем представления, что это за предмет. Первым делом хочется разузнать это, и чаще всего за ответами мы идем в интернет - как герои этой подборки. Они нашли странные предметы, о предназначении которых и не догадывались, но пользователи сети помогли им прояснить ситуацию!

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"Увидел во дворике больницы в Германии. Что это?" 0 Источник: "Это карусель, доступная для людей на инвалидных колясках".

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"Нашел этот странный шар в походе. Он весит пару кг, и как будто сделан из бетона. Я попытался разбить его, но он только разбил асфальт, а сам не пострадал" 0 Источник: Это мяч из набора для игры в бочче - спортивной игры на точность. Шары бочче могут быть сделаны из металла или пластика.

"Что за странная белая штука у меня в саду?" 0 Источник: Это яйца слизняков.

"Что это за штука, похожая на подобие дракона?" 0 Источник: "Это дозатор для зубочисток".

"Нашел эту штуку, когда искал металл на придомовом участке 20-х годов. Что это?" 0 Источник: "Это шильдик - эмблема автопроизводителя, которая располагается на капоте машины, от Nash 400 1936 года".

"Что это и для чего оно используется? Нашли на местной свалке" 0 Источник: "Это измельчитель. Представьте измельчитель бумаги - только эта штука используется для дерева и других материалов".

"Что это такое? Увидел на тротуаре. Эти кружочки сделаны из стекла, и на них нарисована стрелка" 0 Источник: "Они обозначают подвал здания, перед которым находятся".

"Никак не могу понять, что за черт стоит на балконе моего соседа" 0 Источник: "Это метеостанция Davis Vantage Pro 2".

"Кто-то оставил это в моей машине. Пока не представляю, что это" 0 Источник: "Это койлы (они же спирали) для вейпов".

"Нашел странную вещицу в доме родственников. Что за?..." 0 Источник: "Это инструмент для восстановления бильярдного кия, а черная штучка - кусочек кожи для его полировки".

"Нашел странный алюминиевый зажим с ручкой" 0 Источник: "Этот зажим используется при дистилляции. С его помощью держат стеклянные колбы и другие емкости".

"Что это за ключ? Мой дядя оставил его после своей смерти. Он висел на обычной связке ключей. На другой стороне - его имя и номер телефона" 0 Источник: "Ничего сверхъестественного. Скорее всего, это просто бирка с именем, чтобы кто-то мог связаться с ним в случае, если он потерял ключи".

"Ваши варианты? Увидел во время прогулки в канадском Ванкувере. Эту штуку прикрепили к электрическому столбу" 0 Источник: "Это радиочастотный приемопередатчик с антенной".

"Нашел рядом с железной дорогой. Кто-нибудь знает, что это?" 0 Источник: "Кажется, подобие рельсового скрепления. Его устанавливают под рельсом, по обе стороны от шпалы. Они снижают уровень вибраций на шпалы, и обеспечивают безопасность".

"Не удалось найти никакой информации об этой черной пластиковой штуке. Есть идеи?" 0 Источник: "Это от садового электрического измельчителя/шредера травы и веток Troy-Bilt Tomahawk Chipper, или же Shredder OEM Leaf Tamper. Помогает проталкивать ветки, чтобы обезопасить руки".

"Нашел эту вещицу в лесу в Калифорнии. В длину где-то 20 см, в диаметре - около 4 см" 0 Источник: "Это подобие сигнальной ракеты. Ее уже давно использовали, поэтому можете не звать спасателей".

"Друг принес железяку домой и понятия не имеет, что это такое. В ней есть большое отверстие сверху, и два маленьких - снизу" 0 Источник: "Возможно, это устройство для мини-баллонов с закисью азота".

"Я работаю садовым ландшафтным дизайнером. Нашел это, когда копнул недалеко от стены. Похоже, он сделан из чугуна, и весит где-то полкило" 0 Источник: "Это крепление для конструкции строительных лесов. Не очень старое".

"Ваши идеи - для чего это?" 0 Источник: "Это пресс (или та же толкушка), которая использовалась для сливочного масла".

"Что за странные волокна на этой решетке?" 0 Источник: "Это стекловолокно. Сложно сказать, что именно с ним сделали. Возможно, кто-то решил поджечь его для барбекю".

"Взял у друга коробку с неиспользуемыми строительными предметами. Нашел какой-то странный зажим" 0 Источник: "Кажется, это зажим для монтажа дверного замка".