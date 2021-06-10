"Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети

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Все мы периодически сталкиваемся с чем-то, что раньше не видели, и не имеем представления, что это за предмет. Первым делом хочется разузнать это, и чаще всего за ответами мы идем в интернет - как герои этой подборки. Они нашли странные предметы, о предназначении которых и не догадывались, но пользователи сети помогли им прояснить ситуацию!
"Увидел во дворике больницы в Германии. Что это?"
"Это карусель, доступная для людей на инвалидных колясках".
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"Нашел этот странный шар в походе. Он весит пару кг, и как будто сделан из бетона. Я попытался разбить его, но он только разбил асфальт, а сам не пострадал"
Это мяч из набора для игры в бочче - спортивной игры на точность. Шары бочче могут быть сделаны из металла или пластика.
"Нашел эту штуку, когда искал металл на придомовом участке 20-х годов. Что это?"
"Это шильдик - эмблема автопроизводителя, которая располагается на капоте машины, от Nash 400 1936 года".
"Что это и для чего оно используется? Нашли на местной свалке"
"Это измельчитель. Представьте измельчитель бумаги - только эта штука используется для дерева и других материалов".
"Что это такое? Увидел на тротуаре. Эти кружочки сделаны из стекла, и на них нарисована стрелка"
"Они обозначают подвал здания, перед которым находятся".
"Никак не могу понять, что за черт стоит на балконе моего соседа"
"Это метеостанция Davis Vantage Pro 2".
"Кто-то оставил это в моей машине. Пока не представляю, что это"
"Это койлы (они же спирали) для вейпов".
"Нашел странную вещицу в доме родственников. Что за?..."
"Это инструмент для восстановления бильярдного кия, а черная штучка - кусочек кожи для его полировки".
"Нашел странный алюминиевый зажим с ручкой"
"Этот зажим используется при дистилляции. С его помощью держат стеклянные колбы и другие емкости".
"Что это за ключ? Мой дядя оставил его после своей смерти. Он висел на обычной связке ключей. На другой стороне - его имя и номер телефона"
"Ничего сверхъестественного. Скорее всего, это просто бирка с именем, чтобы кто-то мог связаться с ним в случае, если он потерял ключи".
"Ваши варианты? Увидел во время прогулки в канадском Ванкувере. Эту штуку прикрепили к электрическому столбу"
"Это радиочастотный приемопередатчик с антенной".
"Нашел рядом с железной дорогой. Кто-нибудь знает, что это?"
"Кажется, подобие рельсового скрепления. Его устанавливают под рельсом, по обе стороны от шпалы. Они снижают уровень вибраций на шпалы, и обеспечивают безопасность".
"Не удалось найти никакой информации об этой черной пластиковой штуке. Есть идеи?"
"Это от садового электрического измельчителя/шредера травы и веток Troy-Bilt Tomahawk Chipper, или же Shredder OEM Leaf Tamper. Помогает проталкивать ветки, чтобы обезопасить руки".
"Нашел эту вещицу в лесу в Калифорнии. В длину где-то 20 см, в диаметре - около 4 см"
"Это подобие сигнальной ракеты. Ее уже давно использовали, поэтому можете не звать спасателей".
"Друг принес железяку домой и понятия не имеет, что это такое. В ней есть большое отверстие сверху, и два маленьких - снизу"
"Возможно, это устройство для мини-баллонов с закисью азота".
"Я работаю садовым ландшафтным дизайнером. Нашел это, когда копнул недалеко от стены. Похоже, он сделан из чугуна, и весит где-то полкило"
"Это крепление для конструкции строительных лесов. Не очень старое".
"Ваши идеи - для чего это?"
"Это пресс (или та же толкушка), которая использовалась для сливочного масла".
"Что за странные волокна на этой решетке?"
"Это стекловолокно. Сложно сказать, что именно с ним сделали. Возможно, кто-то решил поджечь его для барбекю".
"Взял у друга коробку с неиспользуемыми строительными предметами. Нашел какой-то странный зажим"
"Кажется, это зажим для монтажа дверного замка".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А как это перевести на русский
Это толкатель для садового измельчителя, а не сам измельчитеь.
"Это от садового электрического измельчителя/шредера травы и веток Troy-Bilt Tomahawk Chipper, или же Shredder OEM Leaf Tamper. Помогает проталкивать ветки, чтобы обезопасить руки".