FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4747 постов • 1190 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
"Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети

"Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети (23 фото)

Автор:
10 июня 2021 10:50
Сообщество : Истории
Метки: вещи   интересно   интернет   истории   находка   находки   подборка   фото   
2704
23
Все мы периодически сталкиваемся с чем-то, что раньше не видели, и не имеем представления, что это за предмет. Первым делом хочется разузнать это, и чаще всего за ответами мы идем в интернет - как герои этой подборки. Они нашли странные предметы, о предназначении которых и не догадывались, но пользователи сети помогли им прояснить ситуацию!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: вещи   интересно   интернет   истории   находка   находки   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Денис 2 часа назад
"Это койлы для вейпов"... Охереть как стало всё понятно. :) Наверное я чё-то пропустил в этой жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
34k
Игорь Полминуты назад
Кажется это то, кажется это - это... Когда кажется, креститься надо. Не знаешь, так и скажи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
seller-k 37 минут назад
"Они обозначают подвал здания, перед которым находятся".
А как это перевести на русский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vovan Petroff 49 минут назад
Противоугон служит для предотвращения угона пути, продольного перемещения рельса при движении подвижного состава. Уточняю, потому что кучу их переустанавливал в стройотряде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
"Это садовый электрический измельчитель/шредер травы и веток Troy-Bilt Tomahawk Chipper, или же Shredder OEM Leaf Tamper".

Это толкатель для садового измельчителя, а не сам измельчитеь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) 18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах 18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах Что это за штука: 16 необычных приспособлений Что это за штука: 16 необычных приспособлений 15 фотографий необычных и удивительных вещей 15 фотографий необычных и удивительных вещей 35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти 35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

361930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
В Сочи расстреляли двух судебных приставов
2
363
В Сочи расстреляли двух судебных приставов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Одноразовый бумажный стакан Gucci за 15 тысяч рублей на «Авито»
0
9
Одноразовый бумажный стакан Gucci за 15 тысяч рублей на «Авито»
The Walking Dead: The Game
0
3
The Walking Dead: The Game
Как выбрать идеальную кастрюлю?
Как выбрать идеальную кастрюлю?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
6
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#подборка#кино#СССР#Разное#знаменитости#собаки#фильм
#Юмор#животные#сша#история#факты#авто аварии#в мире#картинки#футбол#приколы
#интересно#люди#прикол#аварии#дтп#дети#автомобили#позитив#драка#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться