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30 самых странных находок на пляже

30 самых странных находок на пляже (31 фото)

Автор:
10 июля 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: истории   истории в картинках   находки   неожиданно   пляжи   удивительно   факты   фото   
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Невезучие находят на пляже рваныую обувь и выброшенные памперсы, счастливчики - забытые кольца, часы и бумажники. А некоторые находят на пляже то, что вообще ни на что не похоже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   истории в картинках   находки   неожиданно   пляжи   удивительно   факты   фото   
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5  комментариев
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1k
azuver 58 минут назад
Это не скат.Осьминог.Пирамида из пианино ,фотошоп.
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−118
☣️Месть печенегов☣️ 4 минуты назад
Мы с подружкой решили бесплатно убраться на общественном пляже - и нашли в мусоре $50

Кто-то играл в "орёл и решка лайт"?
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6k
Владимир 58 минут назад
Сходил на пляж. Ничего кроме такого не увидел.
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20k
Андрей Иванов Час назад
Родословная
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