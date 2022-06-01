20+ неожиданных находок, которые сделали в самых разных местах

В нашем мире ещё много всего интересного, неизведанного и того, что мы никогда не видели. Открытия можно делать хоть каждый день - и по-прежнему сохранять интерес к окружающему миру. Эти пользователи форума Reddit поделились своими любопытными находками, которые они обнаружили в самых неожиданных местах.

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Огромный старый замок 0 Источник:

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"Моя собака нашла череп барсука во время прогулки. Жутковато" 0 Источник:

"Я случайно нашёл эту пчелу с помощью металлодетектора" 0 Источник:

Кусок фарфора, найденный на затонувшем корабле 0 Источник:

Маленькая ракушка в пачке с декоративными камнями 0 Источник:

Водитель заметил маленькую черепашку на парковке 0 Источник:

Огромная клубника 0 Источник:

"Этот камень, который я нашел на пляже, выглядит как окошко с сообщением" 0 Источник:

Кусочек ракушки в соли для ванн 0 Источник:

"Колючка" с хвоста ската 0 Источник:

Ромашка-мутант 0 Источник:

"Передвинул горшок и обнаружил слизняка, откладывающего яйца" 0 Источник:

Череп, который "поглотила" природа в лесу 0 Источник:

"Мой отец нашел старые фуражки времен СССР" 0 Источник:

Стол для пикника, который полностью замело снегом у озера 0 Источник:

"А я обнаружил этот ключ, разбирая почти 100-летний дом" 0 Источник:

Мини-жемчужина в устрице 0 Источник:

Тапок, выброшенный на берег пляжа 0 Источник:

Ботинок, заросший мхом в лесу 0 Источник:

Гитара в виде сиденья для унитаза 0 Источник:

Оболочник (хордовое морское животное), найденный на берегу 0 Источник:

Найти четыре склеенных между собой крекера - наверное, к удаче 0 Источник:

Батарейка, несколько лет пролежавшая на пляже 0 Источник:

"Магнитный" песок на пляже Эквадора 0 Источник: