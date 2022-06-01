20+ неожиданных находок, которые сделали в самых разных местах

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В нашем мире ещё много всего интересного, неизведанного и того, что мы никогда не видели. Открытия можно делать хоть каждый день - и по-прежнему сохранять интерес к окружающему миру. Эти пользователи форума Reddit поделились своими любопытными находками, которые они обнаружили в самых неожиданных местах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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