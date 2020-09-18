Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами

Вот содержание одного из писем. Кто-то предположил, что это послание любовнику от женщины: "Дорогой, не ожидай, что это письмо будет очень увлекательным. Я знаю, что так не будет, потому что я ужасно хочу спать. Мама говорит, что я измотала себя всей этой беготнёй. У мамы и папы сейчас послеобеденный сон (не понимаю, почему они хотят спать), и мне нечего делать, поэтому я пишу тебе, дорогой. <...> Я очень скучала по тебе в выходные, и чёрт знает, что будет на праздниках. Я абсолютно несчастна, и прошлой ночью отдала бы всё, чтобы увидеть тебя. Даже если ты не придёшь на танцы, не бойся, что я буду флиртовать с Брауном или кем-то ещё, ведь я никого так не люблю, как тебя..."