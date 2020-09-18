FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4159 постов • 1104 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами

Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами (3 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:44
Сообщество : Истории
Метки: Письма   интересное   истории   история   люди   находки   неожиданно   фото   
268
3
Открыв вентиляционное отверстие в стене дома, его хозяйка неожиданно обнаружила стопку старых любовных посланий. Она жила в этом доме уже 12 лет, но и не подозревала о таких любопытных находках, которые он хранит. Этой историей она поделилась на Reddit.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Письма   интересное   истории   история   люди   находки   неожиданно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Sergey Полчаса назад
Бля.....ди, всегда были, есть и будут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Над парнем издевались одноклассники, но он нашел лучшее оружие от насмешек Над парнем издевались одноклассники, но он нашел лучшее оружие от насмешек Печальная история «Красной королевы» Печальная история «Красной королевы» Богатые тоже плачут: как выигрыш в лотерее разрушил жизнь британца Богатые тоже плачут: как выигрыш в лотерее разрушил жизнь британца Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Вот такая любовь: 60-летняя американка встречается с 21-летним парнем Вот такая любовь: 60-летняя американка встречается с 21-летним парнем
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

288900



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сравниваем средние зарплаты с реальными
1
428
Сравниваем средние зарплаты с реальными
Угадай знаменитость. Новая серия
7
51
Угадай знаменитость. Новая серия
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему сентябрь получил такое название?
0
6
Почему сентябрь получил такое название?
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
0
9
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#люди#россия#в мире#на различный вкус#москва#знаменитости#позитив
#фото#прикол#интересное#авария#прикольные#разное#кино#абсурд#комментарии#природа
#факты#история#СССР#дтп#авто авария#смешные#картинки#автомобили#настроение#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться