Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами

Открыв вентиляционное отверстие в стене дома, его хозяйка неожиданно обнаружила стопку старых любовных посланий. Она жила в этом доме уже 12 лет, но и не подозревала о таких любопытных находках, которые он хранит. Этой историей она поделилась на Reddit.
Пользовательница Reddit под ником u/rex2525 поделилась историей - женщина жила в своем доме около 12 лет, но недавно, открыв вентиляционное отверстие в стене, она обнаружила связанную бечёвкой стопку странных бумаг. Это оказались старые любовные послания.
Хозяйка дома изучила послания и поняла, что на них не указаны годы - только время, день и месяц. Но когда она опубликовала одно из писем в сети, ей на помощь пришли знатоки: один из пользователей, работник музея, определил, что письма были написаны примерно в 30-50 годах 20-го века. По почерку удалось определить и автора - это была неизвестная юная девушка, которая писала возлюбленному.
Вот содержание одного из писем. Кто-то предположил, что это послание любовнику от женщины: "Дорогой, не ожидай, что это письмо будет очень увлекательным. Я знаю, что так не будет, потому что я ужасно хочу спать. Мама говорит, что я измотала себя всей этой беготнёй. У мамы и папы сейчас послеобеденный сон (не понимаю, почему они хотят спать), и мне нечего делать, поэтому я пишу тебе, дорогой. <...> Я очень скучала по тебе в выходные, и чёрт знает, что будет на праздниках. Я абсолютно несчастна, и прошлой ночью отдала бы всё, чтобы увидеть тебя. Даже если ты не придёшь на танцы, не бойся, что я буду флиртовать с Брауном или кем-то ещё, ведь я никого так не люблю, как тебя..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Письма интересное истории история люди находки неожиданно фото
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