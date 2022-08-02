Индианка нашла алмаз в деревне - и собирается оплатить свадьбы детям

Как рассказала Генда, они с семьёй живут в ветхом доме, который требует ремонта. Она сама собирает и продаёт дрова, чтобы хоть немного подзаработать на жизнь и ремонт. У них с мужем четверо сыновей и две дочери - последние скоро собираются выходить замуж, и Генда надеется организовать им свадьбы на эти деньги, помимо ремонта дома.