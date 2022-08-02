Индианка нашла алмаз в деревне - и собирается оплатить свадьбы детям

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Иногда везение настигает нас в самых неожиданных местах. Женщина из деревни в Индии собирала дрова в лесу - и случайно нашла там настоящий алмаз! Теперь она планирует организовать свадьбы для детей и починить дом.
Жительница индийской деревни Перусоттампер по имени Генда Бай собирала дрова для костра в лесу недалеко от своего дома, когда сделала редкую находку. Она обнаружила алмаз. Сначала она не поняла, что это за странная блестяшка - и взяла его с собой, чтобы показать мужу. После этого супруги решили обратиться к местному эксперту-ювелиру.
Эксперт определил, что перед ним настоящий алмаз в 4 карата. Стоимость драгоценного камня оценили в 25 тысяч долларов (1,5 млн рублей). Семья решила продать его на предстоящем алмазном аукционе. По словам женщины, они с семьей живут бедно, поэтому эти деньги будут для них настоящей удачей.
Как рассказала Генда, они с семьёй живут в ветхом доме, который требует ремонта. Она сама собирает и продаёт дрова, чтобы хоть немного подзаработать на жизнь и ремонт. У них с мужем четверо сыновей и две дочери - последние скоро собираются выходить замуж, и Генда надеется организовать им свадьбы на эти деньги, помимо ремонта дома.
В тот же день, когда женщина обнаружила алмаз, в Анголе был обнаружен самый большой за последние 300 лет розовый алмаз. Стоимость 170-каратного драгоценного камня под названием Lulo Rose пока не оценили. Но в 2017 году алмаз Pink Star весом 59,6 карата был продан в Гонконге за 71,2 миллиона долларов - он по-прежнему держит рекорд самого дорогого алмаза в мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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