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Индианка нашла алмаз в деревне - и собирается оплатить свадьбы детям

Индианка нашла алмаз в деревне - и собирается оплатить свадьбы детям

Автор:
02 августа 2022 21:30
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Индия   бриллианты   истории   люди   находка   находки   неожиданно   фото   
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Иногда везение настигает нас в самых неожиданных местах. Женщина из деревни в Индии собирала дрова в лесу - и случайно нашла там настоящий алмаз! Теперь она планирует организовать свадьбы для детей и починить дом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Индия   бриллианты   истории   люди   находка   находки   неожиданно   фото   
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8  комментариев
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Борис Карабанов 8 часов назад
Четыре карата сырой алмаз - состояние?
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Карл Борис Карабанов 7 часов назад
Для тебя 1.500.000 рублей не состояние?
Олигарх ты недоделанный.....
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Григорий Бабкин 7 часов назад
Не поленился посмотреть. Четыре карата - 800 миллиграмм, 10,4 мм в диаметре. Не огранённый алмаз наверное так и стоит.
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