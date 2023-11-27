В Екатеринбурге росгвардейцы заставили студентов сломать четырехметровый снежный фаллос

Начатый в конце октября флешмоб по лепке снеговиков в виде мужского полового органа в столице Урала продолжается. Народную (подростковую) забаву не остановили ни петиции жителей города, ни угрозы местных властей. Вчера, 26 ноября, напротив корпуса Уральского федерального университета (УрФУ)на проспекте Ленина вновь появился огромных размеров снежный фаллос.

Студенты приложили на создание членовика (так их называют в городе) столько усердия и потратили столько времени, сколько, наверное, никогда не тратили на подготовку к зачётам и экзаменам — целых 4 часа.