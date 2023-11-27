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В Екатеринбурге росгвардейцы заставили студентов сломать четырехметровый снежный фаллос

В Екатеринбурге росгвардейцы заставили студентов сломать четырехметровый снежный фаллос

Автор:
27 ноября 2023 13:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   екатеринбург   росгвардия   снеговик   студенты   фаллос   
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Вице-мэр Алексей Бубнов всё-таки исполнил своё обещание и направил силовиков на борьбу с так называемыми членовиками.

Начатый в конце октября флешмоб по лепке снеговиков в виде мужского полового органа в столице Урала продолжается. Народную (подростковую) забаву не остановили ни петиции жителей города, ни угрозы местных властей. Вчера, 26 ноября, напротив корпуса Уральского федерального университета (УрФУ)на проспекте Ленина вновь появился огромных размеров снежный фаллос.


Студенты приложили на создание членовика (так их называют в городе) столько усердия и потратили столько времени, сколько, наверное, никогда не тратили на подготовку к зачётам и экзаменам — целых 4 часа.

Когда всё было готово и студенты устроили фотосессию, в парке появились росгвардейцы и приказали снести неприличное изваяние, либо проследовать с ними в отдел. Разумеется, студенты выбрали первый вариант и, вооружившись лопатами, принялись уничтожать своё творение. Которое получилось настолько капитальным, что им пришлось попотеть. Примечательно, что некоторые прохожие поддерживали студентов, а один мужчина даже попросил не сносить снежное изваяние.

Напомним, что первая неприличная фигура появилась в Екатеринбурге 31 октября неподалёку — в том же сквере корпуса УрФУ. В тот же вечер коммунальщики снесли её при помощи трактора, что только подзадорило "творцов". С тех пор снежные фаллосы самых разных размеров начали появляться во всех уголках Екатеринбурга. Эта шалость настолько надоела местным властям, что они решили отправлять на борьбу с хулиганами силовиков. В соцсетях это противостояние назвали "борьбой силовиков против членовиков".

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Метки: Видео   екатеринбург   росгвардия   снеговик   студенты   фаллос   
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20  комментариев
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6k
pinbalist 57 минут назад
А вот этот член они не хотят снести? Стоит посреди города и им гордятся.
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80k
EricDimon 59 секунд назад
А в Ельцин- член не снесли? Или он не участвует в конкурсе?
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38k
Александр Минуту назад
В америках бабы на пляже мастурбируют в у нас члены ломают - нет чтобы пенсионерам раздать! До чего Путин старну довел!
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375
Денис Веселов 4 минуты назад
Вице-мэр размерам походу позавидовал.
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346
Skywriter Полчаса назад
Сегодня лепишь )(^/€вик,
А завтра - в НАТО боевик!
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3k
portroy Полчаса назад
Типичный эффект Барбары Стрейзанд))) Если бы на первый "членовик" не обратили внимания, то и остальных бы не появилось, а теперь это ну ооочень сложно остановить)))
А главное что предьявлять студентам? Хулиганство? Ну так это снеговик, а не демонстрация полового органа - тут хулиганство натянуть сложновато, нет ни нарушения норм, ни посягательства на общественный порядок, ни нецензурной брани, ИМХО...
Так что победит движение "членовиков" только приход апреля в славный город Екатеринбург)))
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999
slackerr 44 минуты назад
ногами [мат] не пробовали?
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2k
tessio 51 минуту назад
Вот чем большой снежный орган на улице отличается концептуально от гей парада? Я вот лично не хочу видеть ни того ни другого.
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9k
Бритва 51 минуту назад
Вице-мэр Алексей Бубнов взглянул на это дело и отправил росгвардейцев: "разберитесь с этой х*нёй!"
Приехали росгвардейцы, поймали студентов: "А ну снесите эту х*ню!"
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25k
sssss3 Час назад
Знаете что меня покоробило???
Что некоторые прохожие поддержали студентов, ну ладно малыши-студиозиусы, от гормонов мозги кипят, но ведь и другим особям КУЙ посредь площади мил....
Хотя что я говорю и думаю, многим и МММ нравилось......
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67
Liberman sssss3 15 минут назад
Зодчество освоят)
Или лепнину)))
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Сопли жуют - несколько протоколов со штрафами, за хулиганство, и дело с концом. Только надо, чтобы штраф по максимуму, а не 500 рублей.
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896
Flint Час назад
Студентов [мат] - это не снег убирать)
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21k
alexis 2 часа назад
Сколько желающих на срочную.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
<<Эта шалость настолько надоела местным властям, что они решили отправлять на борьбу с хулиганами силовиков.>>
---------
полиция по борьбе с х_евиками ))))))
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