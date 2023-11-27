В Екатеринбурге росгвардейцы заставили студентов сломать четырехметровый снежный фаллос

Вице-мэр Алексей Бубнов всё-таки исполнил своё обещание и направил силовиков на борьбу с так называемыми членовиками.
Начатый в конце октября флешмоб по лепке снеговиков в виде мужского полового органа в столице Урала продолжается. Народную (подростковую) забаву не остановили ни петиции жителей города, ни угрозы местных властей. Вчера, 26 ноября, напротив корпуса Уральского федерального университета (УрФУ)на проспекте Ленина вновь появился огромных размеров снежный фаллос.
Студенты приложили на создание членовика (так их называют в городе) столько усердия и потратили столько времени, сколько, наверное, никогда не тратили на подготовку к зачётам и экзаменам — целых 4 часа.
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Когда всё было готово и студенты устроили фотосессию, в парке появились росгвардейцы и приказали снести неприличное изваяние, либо проследовать с ними в отдел. Разумеется, студенты выбрали первый вариант и, вооружившись лопатами, принялись уничтожать своё творение. Которое получилось настолько капитальным, что им пришлось попотеть. Примечательно, что некоторые прохожие поддерживали студентов, а один мужчина даже попросил не сносить снежное изваяние.
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Напомним, что первая неприличная фигура появилась в Екатеринбурге 31 октября неподалёку — в том же сквере корпуса УрФУ. В тот же вечер коммунальщики снесли её при помощи трактора, что только подзадорило "творцов". С тех пор снежные фаллосы самых разных размеров начали появляться во всех уголках Екатеринбурга. Эта шалость настолько надоела местным властям, что они решили отправлять на борьбу с хулиганами силовиков. В соцсетях это противостояние назвали "борьбой силовиков против членовиков".
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А завтра - в НАТО боевик!
А главное что предьявлять студентам? Хулиганство? Ну так это снеговик, а не демонстрация полового органа - тут хулиганство натянуть сложновато, нет ни нарушения норм, ни посягательства на общественный порядок, ни нецензурной брани, ИМХО...
Так что победит движение "членовиков" только приход апреля в славный город Екатеринбург)))
Приехали росгвардейцы, поймали студентов: "А ну снесите эту х*ню!"
Что некоторые прохожие поддержали студентов, ну ладно малыши-студиозиусы, от гормонов мозги кипят, но ведь и другим особям КУЙ посредь площади мил....
Хотя что я говорю и думаю, многим и МММ нравилось......
Или лепнину)))
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полиция по борьбе с х_евиками ))))))