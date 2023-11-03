Вице-мэр Екатеринбурга захотел направить полицейских на борьбу со снежными пенисами

В полку городов с альтернативными названиями прибыло. К Расчленинграду добавился город членовиков. Так теперь именуют Екатеринбург, жители которого в порыве творческого энтузиазма принялись лепить гигантские снежные фаллосы абсолютно везде.





Сначала ситуация была контролируемой. После первого снегопада кто-то на радостях и в шутку слепил в сквере под окнами Оперного театра половой орган. Поскольку неприличная скульптура находилась в культурном месте, было решено её снести трактором. Но после этого в городе начался сущий кошмар. Похожие скульптуры начали появляться во всех районах Екатеринбурга.