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Вице-мэр Екатеринбурга захотел направить полицейских на борьбу со снежными пенисами

Вице-мэр Екатеринбурга захотел направить полицейских на борьбу со снежными пенисами

Автор:
03 ноября 2023 15:59
Сообщество : Жить в России
Метки: екатеринбург   курьёз   снежные скульптуры   фаллосы   хулиганство   чиновники   
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5

В городе произошло восстание членовиков. И власти не знают, что с этим делать.

В полку городов с альтернативными названиями прибыло. К Расчленинграду добавился город членовиков. Так теперь именуют Екатеринбург, жители которого в порыве творческого энтузиазма принялись лепить гигантские снежные фаллосы абсолютно везде.


Сначала ситуация была контролируемой. После первого снегопада кто-то на радостях и в шутку слепил в сквере под окнами Оперного театра половой орган. Поскольку неприличная скульптура находилась в культурном месте, было решено её снести трактором. Но после этого в городе начался сущий кошмар. Похожие скульптуры начали появляться во всех районах Екатеринбурга.

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Ситуация накалилась настолько, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал традицию строить снежные фаллосы безобразием и провокацией. А на сайте Change.org появилась петиция с требованием прекратить флешмоб со строительством снежных членов.


"Екатеринбург - город современный и творческий. Но почему люди позволяют себе позорить имя города и уродовать его своим псевдотворчеством? Студенческий флешмоб со строительством снежных гениталий вышел за пределы разумного - в каждом районе города появились членоснеговики. Это не красит наш город. Последнее время Екатеринбург итак прославился не лучшим образом - лев с золотыми причендалами. Не дадим превратить город в ***. ", — говорится в тексте петиции.

Но дальше всех в борьбе с членовиками зашёл вице-мэр Алексей Бубнов, который отвечает за благоустройство города. Он попросил жителей присылать ему фото членов в личные сообщения и пообещал постараться привлечь к борьбе со скульптурами и скульпторами полицейских. Если снежные члены кого-то оскорбляют, значит, их лепка подпадает под административное нарушение, отметил чиновник.


"Привлекать правоохранителей и сносить. Это провокация, и надо с этими людьми бороться, в том числе общественности", — заявил Бубнов.

А известный депутат Виталий Милонов предложил авторам дегенеративного искусства набивать члены на лбу.


"Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить. И к паспорту сфотографировать", — предложил депутат.

Источник:

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Метки: екатеринбург   курьёз   снежные скульптуры   фаллосы   хулиганство   чиновники   
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19  комментариев
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Хммм.
Будут ходить пинать х..и?
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1k
Николай 15 минут назад
Так если их начнут ломать, построят в 2 раза больше))))
Надо просто забить и через несколько дней всем надоест)
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131
Evgeniy Полчаса назад
Кодовое название операции,озвучьте пожалуйста. Писькам.нет или ещё как. (Чисто поржать)
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113k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
От Эльцын-центра распространяются флюиды дебилизма...
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83k
Доктор Джонс 37 минут назад
Подурачатся, надоест, перестанут...
Весной точно!
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22k
BiZ 44 минуты назад
вот настоящее искусство. а ьуи лепят дольоебы.
Ссылка coub.com
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486
Илья 46 минут назад
У них там Ельцин-центр. Так что х...й вполне подходит
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1k
Константин Час назад
В Екатеринбурге, на мой взгляд, оскорбляет наличие Ельцин-центра и его некий культ со стороны определенных кругов. А вот снегочлены не оскорбляют. Наоборот, красивое!!!
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92k
sapér Vodička Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Babangdida 2 часа назад
А почему бы не привлечь скульпторов лепить что-нибудь ещё? Мишек, оленей, мамонтов с мегалодонами, Т72... Можно спец страницу на сайте в мэрии сделать с новыми скульптурами за неделю, с координатами, фото и коротким резюме автора и организовать голосование жителей за лучшую композицию недели.
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61k
pynh 2 часа назад
куевый дозор?
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33k
Юр21 2 часа назад
Это скорее восстание членолюбов, ЕКБ вообще какой то странный город, а тут ещё эти ЛГБТшники со своими фантазиями...
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15k
Ivan 2 часа назад
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Burzum
Лесник
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