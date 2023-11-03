Вице-мэр Екатеринбурга захотел направить полицейских на борьбу со снежными пенисами

В городе произошло восстание членовиков. И власти не знают, что с этим делать.
В полку городов с альтернативными названиями прибыло. К Расчленинграду добавился город членовиков. Так теперь именуют Екатеринбург, жители которого в порыве творческого энтузиазма принялись лепить гигантские снежные фаллосы абсолютно везде.
Сначала ситуация была контролируемой. После первого снегопада кто-то на радостях и в шутку слепил в сквере под окнами Оперного театра половой орган. Поскольку неприличная скульптура находилась в культурном месте, было решено её снести трактором. Но после этого в городе начался сущий кошмар. Похожие скульптуры начали появляться во всех районах Екатеринбурга.
Ситуация накалилась настолько, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал традицию строить снежные фаллосы безобразием и провокацией. А на сайте Change.org появилась петиция с требованием прекратить флешмоб со строительством снежных членов.
"Екатеринбург - город современный и творческий. Но почему люди позволяют себе позорить имя города и уродовать его своим псевдотворчеством? Студенческий флешмоб со строительством снежных гениталий вышел за пределы разумного - в каждом районе города появились членоснеговики. Это не красит наш город. Последнее время Екатеринбург итак прославился не лучшим образом - лев с золотыми причендалами. Не дадим превратить город в ***. ", — говорится в тексте петиции.
Но дальше всех в борьбе с членовиками зашёл вице-мэр Алексей Бубнов, который отвечает за благоустройство города. Он попросил жителей присылать ему фото членов в личные сообщения и пообещал постараться привлечь к борьбе со скульптурами и скульпторами полицейских. Если снежные члены кого-то оскорбляют, значит, их лепка подпадает под административное нарушение, отметил чиновник.
"Привлекать правоохранителей и сносить. Это провокация, и надо с этими людьми бороться, в том числе общественности", — заявил Бубнов.
А известный депутат Виталий Милонов предложил авторам дегенеративного искусства набивать члены на лбу.
"Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить. И к паспорту сфотографировать", — предложил депутат.
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Будут ходить пинать х..и?
Надо просто забить и через несколько дней всем надоест)
Весной точно!