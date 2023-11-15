В капсулу времени в Екатеринбурге положили медицинскую маску, воздух города и видео с поющим мэром

Сегодня на заводе "Уралхиммаш" законсервировали капсулу времени. Несмотря на то, что е содержание помогали подбирать сотрудники Музея истории Екатеринбурга, там присутствуют странноватые предметы, большинство из которых, впрочем, засунули в капсулу участвующие в акции чиновники.





Помимо стандартных вещей вроде писем горожан, официального послания потомкам из 2073 года, официальных документов, газет, купюр, монет, генплана города и документа с актуальными ценами на продукты, в капсулу погрузили землю, воздух и воду Екатеринбурга, а также кофейный стаканчик, медицинскую маску и видеозапись мэра Алексея Орлова, который поёт вместе с детским хором.