В капсулу времени в Екатеринбурге положили медицинскую маску, воздух города и видео с поющим мэром

Вот удивятся потомки через 50 лет.
Сегодня на заводе "Уралхиммаш" законсервировали капсулу времени. Несмотря на то, что е содержание помогали подбирать сотрудники Музея истории Екатеринбурга, там присутствуют странноватые предметы, большинство из которых, впрочем, засунули в капсулу участвующие в акции чиновники.
Помимо стандартных вещей вроде писем горожан, официального послания потомкам из 2073 года, официальных документов, газет, купюр, монет, генплана города и документа с актуальными ценами на продукты, в капсулу погрузили землю, воздух и воду Екатеринбурга, а также кофейный стаканчик, медицинскую маску и видеозапись мэра Алексея Орлова, который поёт вместе с детским хором.
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Помимо прочего, потомки из 2073 года смогут извлечь из капсулы времени такие артефакты, как смартфон с установленными приложениями, жесткий диск с фоторепортажем о праздновании 300-летия города копию абонемента на матчи футбольного клуба "Урал".
Отмечается, что артефакты современности поместили в ту же капсулу, которую вскрыли летом, во время празднования 300-летия города. За 50 лет капсула из нержавеющей стали ничуть не пострадала и её предстоит пробыть под землёй ещё 50 лет — до 350-летия Екатеринбурга. Послание в будущее планируют опустить в нишу на мосту Плотинка 18 ноября, в исторический день рождения города.
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Орлов не мэр. Есть Глава города. Мэра нет.
Орлов - тот еще гусь.