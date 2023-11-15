FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7166 постов • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В капсулу времени в Екатеринбурге положили медицинскую маску, воздух города и видео с поющим мэром

В капсулу времени в Екатеринбурге положили медицинскую маску, воздух города и видео с поющим мэром

Автор:
15 ноября 2023 19:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   артефакты   будущее   екатеринбург   капсула времени   послание   
1622
2
1

Вот удивятся потомки через 50 лет.

Сегодня на заводе "Уралхиммаш" законсервировали капсулу времени. Несмотря на то, что е содержание помогали подбирать сотрудники Музея истории Екатеринбурга, там присутствуют странноватые предметы, большинство из которых, впрочем, засунули в капсулу участвующие в акции чиновники.


Помимо стандартных вещей вроде писем горожан, официального послания потомкам из 2073 года, официальных документов, газет, купюр, монет, генплана города и документа с актуальными ценами на продукты, в капсулу погрузили землю, воздух и воду Екатеринбурга, а также кофейный стаканчик, медицинскую маску и видеозапись мэра Алексея Орлова, который поёт вместе с детским хором.

Помимо прочего, потомки из 2073 года смогут извлечь из капсулы времени такие артефакты, как смартфон с установленными приложениями, жесткий диск с фоторепортажем о праздновании 300-летия города копию абонемента на матчи футбольного клуба "Урал".

Отмечается, что артефакты современности поместили в ту же капсулу, которую вскрыли летом, во время празднования 300-летия города. За 50 лет капсула из нержавеющей стали ничуть не пострадала и её предстоит пробыть под землёй ещё 50 лет — до 350-летия Екатеринбурга. Послание в будущее планируют опустить в нишу на мосту Плотинка 18 ноября, в исторический день рождения города.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   артефакты   будущее   екатеринбург   капсула времени   послание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Herr Mannelig 57 минут назад
сумеют ли смартфон завести? батарейке то за 50 лет кирдык будет точно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Воздух города из выхлопухи набрали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Час назад
А вот Мэра у нас и нет.
Орлов не мэр. Есть Глава города. Мэра нет.

Орлов - тот еще гусь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Алексей Час назад
Люди 50 лет назад пишут нам - мы надеемся что вы осуществили наши мечты. Мы нашим потомкам - надеюсь вы недопросрали то что осталось после нас)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
alexis Час назад
Через 50 лет будет вспышка давно забытого штамма Ковида?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
У нас тоже в центре города в 1969-ом (на двухсотлетие р.ц.)комсомольцы спрятали в капсулу крепкую да под тяжёл Алатырь-камень зарыли послание потомкам. В 2019-ом потомки достали - комсомольцы (кто жив остался) прослезились... Лучше бы и не доставали: "Юра, мы...".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
Alex Roland 2 часа назад
Екатеринбургу так то уже 300 лет ... ... до какого 250-ти летия надо ждать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183422



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии
Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
Набирающие популярность в сообществах
Британские корабли с французскими именами и противоречивой судьбой. Тип Marshal Soult
Британские корабли с французскими именами и противоречивой судьбой. Тип Marshal Soult
7 существ, найденных внутри человеческого тела. Интересные факты
7 существ, найденных внутри человеческого тела. Интересные факты
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Расходы и доходы

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#люди#ДТП#позитив#Автовсячина#забавно#Москва#милота
#Прикол#в мире#животные#интересно#кино#факты#история#Разное#девушки#США
#автомобили#машина#интересное#аварии#авто аварии#фильм#полиция#природа#Китай#Фотографии
Обзор первых в России ридеров с дисплеем Carta 1300 Обзор первых в России ридеров с дисплеем Carta 1300 "Это пугает!": нейросеть научилась создавать профили в социальных сетях и публиковать фотографии и видео "Это пугает!": нейросеть научилась создавать профили в социальных сетях и публиковать фотографии... "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых... В Екатеринбурге школьница смогла отбить свой телефон у грабителя В Екатеринбурге школьница смогла отбить свой телефон у грабителя В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Екатеринбурге блогерша пытается колдовством и оккультизмом отобрать квартиру у бывшего мужа В Екатеринбурге блогерша пытается колдовством и оккультизмом отобрать квартиру у бывшего мужа

На что жалуетесь?

Вернуться