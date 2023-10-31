Хорошо стоял: в Екатеринбурге коммунальщики снесли необычную скульптуру из снега

Екатеринбург засыпало снегом. И пока коммунальщики чистили дороги, самодеятельные художники предавались творчеству. Напротив Оперного театра на проспекте Ленина появилась необычная скульптура. По сообщениям в местных СМИ, снежное изображение мужских гениталий - дело рук студентов УрФУ. Скульптура простояла до вечера и имела успех. В администрации пожаловались, что горожане даже фотографировались (о, ужас!) рядом с этим безобразием!

Продолжения этой вакханалии власти города допустить не могли, и уже вечером три коммунальщика с лопатами и трактором разрушили скульптуру.