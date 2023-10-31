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Хорошо стоял: в Екатеринбурге коммунальщики снесли необычную скульптуру из снега

Хорошо стоял: в Екатеринбурге коммунальщики снесли необычную скульптуру из снега

Автор:
31 октября 2023 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   екатеринбург   коммунальные службы   скульптура   снег   художество   
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Огромный мужской орган из снега появился напротив Оперного театра в Екатеринбурге. Скульптура простояла недолго. Ох, и не любят у нас нестандартных художников!

Екатеринбург засыпало снегом. И пока коммунальщики чистили дороги, самодеятельные художники предавались творчеству. Напротив Оперного театра на проспекте Ленина появилась необычная скульптура. По сообщениям в местных СМИ, снежное изображение мужских гениталий - дело рук студентов УрФУ. Скульптура простояла до вечера и имела успех. В администрации пожаловались, что горожане даже фотографировались (о, ужас!) рядом с этим безобразием!


Продолжения этой вакханалии власти города допустить не могли, и уже вечером три коммунальщика с лопатами и трактором разрушили скульптуру.


Но этот пример оказался заразительным, и в тот же день студенты УрФУ соорудили похожую скульптуру напротив своего общежития. Слепив, сфографировали своё "поделие", а потом сами и разрушили.



Горожане обратили внимание, что пропорции и форма у скульптур были разными. Причина этого проста: первый член лепили студенты Матмеха, а второй - гуманитарии.

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Метки: Видео   екатеринбург   коммунальные службы   скульптура   снег   художество   
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2  комментария
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Roman Час назад
"Ох, и не любят у нас нестандартных художников!"

Вообще-то абсолютно ординарных.
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Lexx 46 минут назад
Студенты выразили своё отношение к ёперному театру. Это же искусство! Это понимать надо.)))
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