Хорошо стоял: в Екатеринбурге коммунальщики снесли необычную скульптуру из снега

Огромный мужской орган из снега появился напротив Оперного театра в Екатеринбурге. Скульптура простояла недолго. Ох, и не любят у нас нестандартных художников!
Екатеринбург засыпало снегом. И пока коммунальщики чистили дороги, самодеятельные художники предавались творчеству. Напротив Оперного театра на проспекте Ленина появилась необычная скульптура. По сообщениям в местных СМИ, снежное изображение мужских гениталий - дело рук студентов УрФУ. Скульптура простояла до вечера и имела успех. В администрации пожаловались, что горожане даже фотографировались (о, ужас!) рядом с этим безобразием!
Продолжения этой вакханалии власти города допустить не могли, и уже вечером три коммунальщика с лопатами и трактором разрушили скульптуру.
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Но этот пример оказался заразительным, и в тот же день студенты УрФУ соорудили похожую скульптуру напротив своего общежития. Слепив, сфографировали своё "поделие", а потом сами и разрушили.
Горожане обратили внимание, что пропорции и форма у скульптур были разными. Причина этого проста: первый член лепили студенты Матмеха, а второй - гуманитарии.
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Вообще-то абсолютно ординарных.