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«Мы жаловались, но их обычно отмазывают»: в Екатеринбурге арабские студенты пригрозили избить других учащихся

«Мы жаловались, но их обычно отмазывают»: в Екатеринбурге арабские студенты пригрозили избить других учащихся

Автор:
14 мая 2024 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ВУЗ   Видео   Угрозы   арабы   екатеринбург   разборки   ректор   студенты   
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Ректор ВУЗа уверяет, что никаких проблем с ними нет.

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) вспыхнул скандал. Поводом стали разногласия между студентами. По словам ребят, их кошмарят студенты-арабы.

Вот что рассказала одна из девушек, которая живёт в общаге при ВУЗе:

На этаже всего лишь 4 комнаты с русскими девушками, остальные - арабы. Лично я ни с кем сильно не ссорилась, но приходиться покрикивать на них и делать замечания, на которые они не реагируют. Примерно в час ночи они шумят, готовят еду. 100 раз было сказано не шуметь, так они кричат по коридорам. Даже охранник приходит и кричит на них очень часто, но ничего не меняется. Они моются в туалете и моют ноги в раковине, хотя внизу есть душевая.

Однажды они подрались в 4 часа ночи, было очень шумно. К девочке с моего этажа ворвались в комнату арабы и начали орать из-за того, что она им сделала замечание, их уже выселили. Но остальных, которые шумят, нет. Вот как раз компания тех, которые писали угрозы, шумит очень сильно. Ещё называли девочек проститутками. Мы жаловались, но их обычно отмазывают. Только вот смогли выселить тех, кто к девочке ворвался.

Разборки вовсю шли и в чате общежития. Позже студенты выложили фрагменты переписки оттуда:

Есть и видео - но там лишь разговор на повышенных тонах.

На сообщения о студентах-дебоширах откликнулся ректор УрГЭУ Яков Силин:

Я сейчас в командировке в Москве. Слухи какие-то собираете. Если бы что-то было - я уже знал. Вы от меня что сейчас хотите услышать?

Комментариев от властей и полиции пока не было. Ну а студенты в сети требуют дебоширов отчислить и депортировать.

UPD: Как только дело стало резонансным, подключилось пресс-служба ВУЗа. Там заявили, что у них все студенты «хорошие», однако виновники конфликта понесут заслуженное наказание.

Мы разбираемся в этой ситуации. Имена основных участников той беседы нам известны. Мы с ними уже встретились. Пока выводы делать рано. В университете у нас учатся граждане 68 стран, поэтому никаких провокаций, никаких попыток разжигания розни университет не допустит. Как только мы всё узнаем и будем уверены, мы обязательно расскажем, и в том числе о том, кто и как будет наказан.

Один из этих студентов уже не является таковым. Он был отчислен несколько дней назад ещё до того, как началась вся эта переписка. Это связано с неуспеваемостью, не по поведению. Это были такие причины, когда человек не успевает и не предпринимает никаких усилий, чтобы учиться.

Вообще у нас все студенты хорошие, все, кто к нам поступает, замечательные, но подобные ситуации, конечно, недопустимы. Поэтому университет будет за этим следить очень пристально и внимательно с этим разбираться. И независимо от того, кто был зачинщиком: российский гражданин или иностранный - все они, безусловно, понесут ответственность.


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Метки: ВУЗ   Видео   Угрозы   арабы   екатеринбург   разборки   ректор   студенты   
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5  комментариев
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Помнится в Омский медицинский институт, в 90-х, завезли иностранцев. В основном африканцев. И расселили целый этаж, ремонт сделали. В общем всё цивильно было. Но вот так как то они чего там забарагозили, там наши им просто 3.14...ы дали и все тёрки прекратились. Но правда этаж африканцы убили. Чего только занавесками не вытирали. Руки самое простое.
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13k
Том Сойер Полчаса назад
Эти-то куда лезут.... Что-то в последнее время стало много говна этого везде - как по методичке действуют, надо бы соответствующим органам проверить этих "террористов", а заодно и вылечить их от этого - на пяток суток в камеру к уголовникам "матёрым" - для развлечения, а те чтобы жути нагнали по-полной, и сразу про "терроризм" эти ушлёпки сопливые забудут, и угрожать перестанут, так как сыкливые они....
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6k
Peter Griffin Полчаса назад
Еврейское говно,как всегда,не при делах.
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16k
Александр Сучков 36 минут назад
Если это не фейк и не разжигание розни, то где Бастрыкин и проверка? Это не двор какой то, это- ВУЗ!!! опять дойдет до драк, прежде чем этих свинобоязненных отчислят????
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August
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