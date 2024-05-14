«Мы жаловались, но их обычно отмазывают»: в Екатеринбурге арабские студенты пригрозили избить других учащихся

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) вспыхнул скандал. Поводом стали разногласия между студентами. По словам ребят, их кошмарят студенты-арабы.

Вот что рассказала одна из девушек, которая живёт в общаге при ВУЗе:

На этаже всего лишь 4 комнаты с русскими девушками, остальные - арабы. Лично я ни с кем сильно не ссорилась, но приходиться покрикивать на них и делать замечания, на которые они не реагируют. Примерно в час ночи они шумят, готовят еду. 100 раз было сказано не шуметь, так они кричат по коридорам. Даже охранник приходит и кричит на них очень часто, но ничего не меняется. Они моются в туалете и моют ноги в раковине, хотя внизу есть душевая.

Однажды они подрались в 4 часа ночи, было очень шумно. К девочке с моего этажа ворвались в комнату арабы и начали орать из-за того, что она им сделала замечание, их уже выселили. Но остальных, которые шумят, нет. Вот как раз компания тех, которые писали угрозы, шумит очень сильно. Ещё называли девочек проститутками. Мы жаловались, но их обычно отмазывают. Только вот смогли выселить тех, кто к девочке ворвался.