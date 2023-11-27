FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 955 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
"Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой

"Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой

Автор:
27 ноября 2023 10:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ТЦ Гринвич   драка   екатеринбург   мигранты   полиция   
1337
2
2

Два мужчины неславянской внешности сначала поругались, а потом подрались в ТРЦ «Гринвич». В ход пошли кулаки и травматическое оружие. Очевидцы сообщают, что слышали не менее 6-7 выстрелов.

На глазах у прохожих 26 ноября иностранные специалисты начали выяснять отношения в ТЦ "Гринвич". О причинах потасовки доподлинно неизвестно. В некоторых СМИ упоминают о том, что драка произошла из-за девушки. Другие издания сообщают, что дикари не поделили место в очереди на фудкорд.


В любом случае, поводы - так себе, но горячая кровь, похоже, требовала выброса адреналина. Вот только отвечать за свои поступки эти вояки, как правило, не любят. И как только прозвучала информация о вызове полиции, один из борцунов спешно подхватился и слинял из ТЦ. А второго по сообщениям СМИ удалось задержать. "Это уроженец одной из бывших союзных республик по имени Гусейн 1992 года рождения, имеющий гражданство нашей страны. Проживает на улице Ильича", - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых


У товарища изъяли два травматических пистолета — «Зигзаур» калибра 10 мм и «Хорхе» калибра 9 мм, и сейчас проводят проверку на наличие у задержанного соответствующего разрешения на оружие. Также правоохранители разыскивают второго участника конфликта.


Возбуждено уголовное дело по ст. "Хулиганство"



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   ТЦ Гринвич   драка   екатеринбург   мигранты   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
77k
Viktor Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Михаил 17 минут назад
Жалко что друг друга не подстрелили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bar 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 42 минуты назад
Серьезный обезьян в своих кругах - "два пысталэт в карман носиль"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
wgw 50 минут назад
Кто клетки не закрыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Час назад
«Зигзаур»-это зигующий Заур. а пистолет называется "Зигзауер"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201507



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
Набирающие популярность в сообществах
Хирург от Бога
Хирург от Бога
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#кот#Россия#дети#съемка#комментарии#Суд
#животные#интересно#забавно#люди#в мире#милота#картинки#сарказм#подборка
#факты#кино#СССР#Прикол#интересное#фильм#Китай#удивительно#кража
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику... Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб "Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта "Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который...

На что жалуетесь?

Вернуться