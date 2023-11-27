"Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой

Два мужчины неславянской внешности сначала поругались, а потом подрались в ТРЦ «Гринвич». В ход пошли кулаки и травматическое оружие. Очевидцы сообщают, что слышали не менее 6-7 выстрелов.
На глазах у прохожих 26 ноября иностранные специалисты начали выяснять отношения в ТЦ "Гринвич". О причинах потасовки доподлинно неизвестно. В некоторых СМИ упоминают о том, что драка произошла из-за девушки. Другие издания сообщают, что дикари не поделили место в очереди на фудкорд.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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В любом случае, поводы - так себе, но горячая кровь, похоже, требовала выброса адреналина. Вот только отвечать за свои поступки эти вояки, как правило, не любят. И как только прозвучала информация о вызове полиции, один из борцунов спешно подхватился и слинял из ТЦ. А второго по сообщениям СМИ удалось задержать. "Это уроженец одной из бывших союзных республик по имени Гусейн 1992 года рождения, имеющий гражданство нашей страны. Проживает на улице Ильича", - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
У товарища изъяли два травматических пистолета — «Зигзаур» калибра 10 мм и «Хорхе» калибра 9 мм, и сейчас проводят проверку на наличие у задержанного соответствующего разрешения на оружие. Также правоохранители разыскивают второго участника конфликта.
Возбуждено уголовное дело по ст. "Хулиганство"
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