"Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой

В любом случае, поводы - так себе, но горячая кровь, похоже, требовала выброса адреналина. Вот только отвечать за свои поступки эти вояки, как правило, не любят. И как только прозвучала информация о вызове полиции, один из борцунов спешно подхватился и слинял из ТЦ. А второго по сообщениям СМИ удалось задержать. "Это уроженец одной из бывших союзных республик по имени Гусейн 1992 года рождения, имеющий гражданство нашей страны. Проживает на улице Ильича", - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

У товарища изъяли два травматических пистолета — «Зигзаур» калибра 10 мм и «Хорхе» калибра 9 мм, и сейчас проводят проверку на наличие у задержанного соответствующего разрешения на оружие. Также правоохранители разыскивают второго участника конфликта.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Хулиганство"