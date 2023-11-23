«Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться перед Лаймой Вайкуле

Можно одним словом скажу? Долбанутая. Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин?

Кто должен перед ней извиниться? Зрители российские? Их никто не трогает, да кому вы нужны вообще? Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой деликатной женщиной, она всегда так уходила от острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло.