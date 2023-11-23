«Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться перед Лаймой Вайкуле

Теперь певица утверждает, что с может с концертами в Россию она и приедет - но только если народ попросит у неё прощения.
В прошлом году Лайма Вайкуле переселилась в Латвию и заявила, что в Россию не вернётся. Хотя здесь у неё остался бизнес - салоны красоты Laima Lux Rus. Его филиалы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде. А прибыль от российского сегмента в 6,6 раз превышает доход от прибалтийских филиалов этой конторы. Закономерно, что Вайкуле выходить из такого дела не хочет.
Возможно, с закрытием российского бизнеса Лайме помогут отечественные налоговики. Они проверяют её компанию на предмет неуплаты налогов. Подозревают, что с миллиардных оборотов, контора задекларировала всего 29 тысяч рублей прибыли, с которой и сделала отчисления. Расследование в процессе.
Сама же Вайкуле продолжает говорить о России. В недавнем интервью она заявила:
Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать.
Наши граждане уже стали шутить на тему того, что же надо сделать, чтобы Вайкуле больше не приехала в Россию никогда. Прошлись по певице и в Госдуме, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сообщила:
Мне настолько наплевать на Лайму Вайкуле и ее желание выступать или не выступать. Если она приедет и выступит, я первое, что сделаю - пошлю запрос в прокуратуру на тех, кто ее пригласил. Нечего ей здесь делать.
Можно одним словом скажу? Долбанутая. Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин?
Кто должен перед ней извиниться? Зрители российские? Их никто не трогает, да кому вы нужны вообще? Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой деликатной женщиной, она всегда так уходила от острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло.
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Говорите открыто - "ИДИ НАХ.УЙ, ЛАЙМА!"
* как теперь с Брыльской тот фильм смотреть..после того как она обасрала недавно Россию..?
- Петров, вы назвали Иванову лядью, извинитесь!
- Иванова не лядь? Ну извините!