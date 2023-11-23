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«Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться перед Лаймой Вайкуле

«Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться перед Лаймой Вайкуле

Автор:
23 ноября 2023 17:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елена Драпеко   Иосиф Пригожин   выступления   интервью   концерты   критика   лайма вайкуле   шоубиз   
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Теперь певица утверждает, что с может с концертами в Россию она и приедет - но только если народ попросит у неё прощения.

В прошлом году Лайма Вайкуле переселилась в Латвию и заявила, что в Россию не вернётся. Хотя здесь у неё остался бизнес - салоны красоты Laima Lux Rus. Его филиалы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде. А прибыль от российского сегмента в 6,6 раз превышает доход от прибалтийских филиалов этой конторы. Закономерно, что Вайкуле выходить из такого дела не хочет.

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Возможно, с закрытием российского бизнеса Лайме помогут отечественные налоговики. Они проверяют её компанию на предмет неуплаты налогов. Подозревают, что с миллиардных оборотов, контора задекларировала всего 29 тысяч рублей прибыли, с которой и сделала отчисления. Расследование в процессе.

Сама же Вайкуле продолжает говорить о России. В недавнем интервью она заявила:

Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать.

Наши граждане уже стали шутить на тему того, что же надо сделать, чтобы Вайкуле больше не приехала в Россию никогда. Прошлись по певице и в Госдуме, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сообщила:

Мне настолько наплевать на Лайму Вайкуле и ее желание выступать или не выступать. Если она приедет и выступит, я первое, что сделаю - пошлю запрос в прокуратуру на тех, кто ее пригласил. Нечего ей здесь делать.

По поводу Вайкуле не стал сдерживаться и продюсер Иосиф Пригожин:

Можно одним словом скажу? Долбанутая. Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин?

Кто должен перед ней извиниться? Зрители российские? Их никто не трогает, да кому вы нужны вообще? Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой деликатной женщиной, она всегда так уходила от острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло.

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Метки: Елена Драпеко   Иосиф Пригожин   выступления   интервью   концерты   критика   лайма вайкуле   шоубиз   
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24  комментария
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Прости, конечно, Лайма, ... за резкое слово, но ... идите в задницу.
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1k
Валерий 40 секунд назад
Весь бизнес её в России прибрать к "ногтю", вот тогда она запоёт
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7k
Echo 2 минуты назад
Новый альбом от Лаймы : отсосу на Пиккадилли
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20k
Robin Hood 12 минут назад
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23k
hebpat 13 минут назад
Лайма, каюсь, мне на тебя пох.......
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4k
Aleks 15 минут назад
В общем она не приедет.
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31k
Владимир Полчаса назад
Капец самомнение конечно.
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34
Павел Полчаса назад
Пусть послушает 32ю дорожную.
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5k
fkamash Полчаса назад
Самое лучшее, что можно сделать- это не упоминать вообще нигде и никак ни Вайкуле, ни Меладзе, ни Пугачеву с ее максиком. Просто нет их. Это и поставит крест для них на всем.
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783
Jlav Полчаса назад
Зовите ахеджакову, она любитель))
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37k
Алексей 39 минут назад
это еще и обсуждают) ну вы молодцы че
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158
Александра С 44 минуты назад
Вайма Лайкеле, иди ты знаешь кудой? К цыганам частушки петь на вернисаж....
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479
no. 52 минуты назад
ну, ладно, не приезжай.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
бабки кончились у русофобки..а тут Новогодний ЧЕС начинается в России..она видимо считает что праздник без этой фашистской морды у россиян будет унылым.
* как теперь с Брыльской тот фильм смотреть..после того как она обасрала недавно Россию..?
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34k
БамбарбияКиргуду Час назад
Вы чо народ,она же кормилица наша.На пару с рыгалкиной.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Как в советском анекдоте:
- Петров, вы назвали Иванову лядью, извинитесь!
- Иванова не лядь? Ну извините!
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5k
Lexx 2 часа назад
Чухонка до хрена о себе возомнила. Походу у неё мания величия, на фоне подкрадывающийся старческой деменции.
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325
ruslan d 2 часа назад
Она кому-то тут нужна ?
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35k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
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