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Концерты Моргенштерна* запретили в Дубае

Концерты Моргенштерна* запретили в Дубае

Автор:
15 ноября 2023 23:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Дубай   Корпоративы   выступления   запрет   иногент   концерты   шоу   
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Иногент Моргенштерн* попал под запрет и в Дубае - одной из самых стабильных и сытных кормушек для сбежавших из РФ артистов.

Правительство ОАЭ поместило рэпера в "черный список" "из-за статуса иноагента в России и нарушения местных запретов и законов", - сообщает MASH.

Первый неприятный "звоночек" прозвучал 10 ноября в заведении Billionaire Dubai, где обещанное шоу сорвалось буквально за несколько часов до его начала.

Сам артист поначалу объяснил это плохим самочувствием, явив "фото с градусником и температурой 40,3".

Однако, как стало известно MASH, дело было вовсе не в этом, а в том, что руководству клуба "позвонили из службы безопасности Дубая" и предложили концерт отменить.

Буквально за сутки до этого, в новом интервью Ксении Собчак, Моргенштерна похвастался "простотой обхода арабских ограничений".

По данным канала, после запрета рэперу остаются только частные мероприятия на территории ОАЭ - без продажи билетов и анонсов.

Информацию ресурсу подтвердили и организаторы его выступлений. Что примечательно, при попытке связаться с промоутерами повторно трубку на том конце не взяли и всю переписку удалили: видимо, Моргенштерн не сразу их предупредил, что ситуацию разглашать не стоит, - предполагают журналисты.


* Внесен Минюстом в реестр иноагентов


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Метки: #моргенштерн   Дубай   Корпоративы   выступления   запрет   иногент   концерты   шоу   
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12  комментариев
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2k
grigorenko vladislav 38 минут назад
Да хорош метаться то уже! Пока ещё у этих обиженых "артистов" деньги остались, скинулись бы всей шоблой, да купили бы себе островок в океане атлантическом (можно и айсберг в ледовитом). Их бы там никто бы не притеснял, пели бы там сами себе свою лабуду, да интервью бы брали бы друг у друга (или чо они там друг у друга берут) - и было бы всем щасте, и Родина бы их не гоняла, как тараканов по печке, и заграница бы с ними не мучилась...
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379
danieldewitte 11 минут назад
Как ему там бошку ещё не подрезали по законам шариата за синюю тематику на лиц... ипале?!
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443
vozmez_die 41 минуту назад
У них там, вобще, любые монстры запрещены!
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19k
Shtoppi 45 минут назад
<<Сам артист поначалу объяснил это плохим самочувствием, явив "фото с градусником и температурой 40,3".>>
--------
а градусник то был не простой, а ректальный. и температура видимо как раз на момент когда пригорать начало из-за отмены его галимых балаганов
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0
Льёфко Йа 47 минут назад
чёт [мат] попахивает
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10k
BarOb Час назад
Унижают крашеного
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3k
Наталья Час назад
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36k
albedo Час назад
Вот же дурак этот "артист".
Привык, что в России слишком много свобод.
А ведь остальной мир гораздо более жесткий к таким деятелем - предателям Родины.
Да и не хотят арабы ругаться с Россией.
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0
Льёфко Йа albedo 44 минуты назад
а [мат] он предатель?
он [мат] задолго до сво когда на него всякия бастыркины да [мат] наезжать на пустом месте начали, о войне и россии он ничего не говорил. вообще.
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379
danieldewitte Льёфко Йа 5 минут назад
Взять бы и втащить тебе в твою пустую голову наотмашь учебником русского языка.
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KlyaksaZ
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