Концерты Моргенштерна* запретили в Дубае

Иногент Моргенштерн* попал под запрет и в Дубае - одной из самых стабильных и сытных кормушек для сбежавших из РФ артистов.
Правительство ОАЭ поместило рэпера в "черный список" "из-за статуса иноагента в России и нарушения местных запретов и законов", - сообщает MASH.
Первый неприятный "звоночек" прозвучал 10 ноября в заведении Billionaire Dubai, где обещанное шоу сорвалось буквально за несколько часов до его начала.
Сам артист поначалу объяснил это плохим самочувствием, явив "фото с градусником и температурой 40,3".
Однако, как стало известно MASH, дело было вовсе не в этом, а в том, что руководству клуба "позвонили из службы безопасности Дубая" и предложили концерт отменить.
Буквально за сутки до этого, в новом интервью Ксении Собчак, Моргенштерна похвастался "простотой обхода арабских ограничений".
По данным канала, после запрета рэперу остаются только частные мероприятия на территории ОАЭ - без продажи билетов и анонсов.
Информацию ресурсу подтвердили и организаторы его выступлений. Что примечательно, при попытке связаться с промоутерами повторно трубку на том конце не взяли и всю переписку удалили: видимо, Моргенштерн не сразу их предупредил, что ситуацию разглашать не стоит, - предполагают журналисты.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
Источник:
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а градусник то был не простой, а ректальный. и температура видимо как раз на момент когда пригорать начало из-за отмены его галимых балаганов
Привык, что в России слишком много свобод.
А ведь остальной мир гораздо более жесткий к таким деятелем - предателям Родины.
Да и не хотят арабы ругаться с Россией.
он [мат] задолго до сво когда на него всякия бастыркины да [мат] наезжать на пустом месте начали, о войне и россии он ничего не говорил. вообще.
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Научитесь писать без мата - пустое сотрясание воздуха.
Он осудил СВО - следовательно предатель.