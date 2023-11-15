Концерты Моргенштерна* запретили в Дубае

Правительство ОАЭ поместило рэпера в "черный список" "из-за статуса иноагента в России и нарушения местных запретов и законов", - сообщает MASH.

Первый неприятный "звоночек" прозвучал 10 ноября в заведении Billionaire Dubai, где обещанное шоу сорвалось буквально за несколько часов до его начала.

Сам артист поначалу объяснил это плохим самочувствием, явив "фото с градусником и температурой 40,3".

Однако, как стало известно MASH, дело было вовсе не в этом, а в том, что руководству клуба "позвонили из службы безопасности Дубая" и предложили концерт отменить.

Буквально за сутки до этого, в новом интервью Ксении Собчак, Моргенштерна похвастался "простотой обхода арабских ограничений".