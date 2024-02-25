Вертолёт и штраф в 1000 у.е. за каждый невыполненный пункт: в сети обнародовали райдер Тимати

Не все вспомнят последний хит татуированного артиста, однако с самооценкой у него все в порядке.
Тимати некогда знали как артиста, пытающегося читать рэп. Потом он прославился нашумевшими бургерными, и многие думали, что с выступлениями любитель тату завязал. Дескать, неплохо зарабатывает как продюсер, подмяв по себя кучу молодых и малоимущих артистов, да и едальни доход приносят - зачем ему при таких вводных вообще выходить на сцену?
Однако, говорят, он все еще выступает. По данным BAZA, весьма успешно и прибыльно (для себя). За один концерт Тимати берёт не меньше 5, 5 миллионов рублей, а также требует строгого соблюдения райдера, в котором предусмотрено всё - от стула для охранника до личного вертолёта. Чтобы организаторы выступлений понимали, что лучше
пригласить кого-нибудь посговорчивее предусмотреть и выполнить все пожелания татуированной звезды, представители Тимати установили штраф: 1000 долларов за каждый невыполненный пункт райдера.
Кстати, по сообщениям источника, артист выступает только в РФ. На корпоративы и концерты за границей не соглашается.
Концертный директор Тимати Надежда Тангинян заявила, что публикации о райдере артиста не видела. А вообще, у исполнителя райдер на каждое выступление свой и может меняться.
«О достоверности публикации можно сделать вывод по работе Тимати в течение многих, многих лет. Вы часто слышали, что он на площадку на вертолете прилетает? Наверное, существуют площадки, которые находятся очень далеко, где нет аэропортов и так далее. И это используется всеми артистами, не только нами», —резюмировала Тангинян.
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