Вертолёт и штраф в 1000 у.е. за каждый невыполненный пункт: в сети обнародовали райдер Тимати

Тимати некогда знали как артиста, пытающегося читать рэп. Потом он прославился нашумевшими бургерными, и многие думали, что с выступлениями любитель тату завязал. Дескать, неплохо зарабатывает как продюсер, подмяв по себя кучу молодых и малоимущих артистов, да и едальни доход приносят - зачем ему при таких вводных вообще выходить на сцену?

Однако, говорят, он все еще выступает. По данным BAZA, весьма успешно и прибыльно (для себя). За один концерт Тимати берёт не меньше 5, 5 миллионов рублей, а также требует строгого соблюдения райдера, в котором предусмотрено всё - от стула для охранника до личного вертолёта. Чтобы организаторы выступлений понимали, что лучше пригласить кого-нибудь посговорчивее предусмотреть и выполнить все пожелания татуированной звезды, представители Тимати установили штраф: 1000 долларов за каждый невыполненный пункт райдера.