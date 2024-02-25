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Вертолёт и штраф в 1000 у.е. за каждый невыполненный пункт: в сети обнародовали райдер Тимати

Вертолёт и штраф в 1000 у.е. за каждый невыполненный пункт: в сети обнародовали райдер Тимати

Автор:
25 февраля 2024 17:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   выступления   концерты   райдер   тимати   требования   шой-бизнес   
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Не все вспомнят последний хит татуированного артиста, однако с самооценкой у него все в порядке.

Тимати некогда знали как артиста, пытающегося читать рэп. Потом он прославился нашумевшими бургерными, и многие думали, что с выступлениями любитель тату завязал. Дескать, неплохо зарабатывает как продюсер, подмяв по себя кучу молодых и малоимущих артистов, да и едальни доход приносят - зачем ему при таких вводных вообще выходить на сцену?


Однако, говорят, он все еще выступает. По данным BAZA, весьма успешно и прибыльно (для себя). За один концерт Тимати берёт не меньше 5, 5 миллионов рублей, а также требует строгого соблюдения райдера, в котором предусмотрено всё - от стула для охранника до личного вертолёта. Чтобы организаторы выступлений понимали, что лучше пригласить кого-нибудь посговорчивее предусмотреть и выполнить все пожелания татуированной звезды, представители Тимати установили штраф: 1000 долларов за каждый невыполненный пункт райдера.




Кстати, по сообщениям источника, артист выступает только в РФ. На корпоративы и концерты за границей не соглашается.


Концертный директор Тимати Надежда Тангинян заявила, что публикации о райдере артиста не видела. А вообще, у исполнителя райдер на каждое выступление свой и может меняться.


«О достоверности публикации можно сделать вывод по работе Тимати в течение многих, многих лет. Вы часто слышали, что он на площадку на вертолете прилетает? Наверное, существуют площадки, которые находятся очень далеко, где нет аэропортов и так далее. И это используется всеми артистами, не только нами», —резюмировала Тангинян.

Источник:

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Метки: artist   выступления   концерты   райдер   тимати   требования   шой-бизнес   
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9  комментариев
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20k
babuby Полчаса назад
И?? Его право требовать, а соглашаться или нет - на усмотрение заказчика. Чем больше оговорено заранее, тем меньше неприятных неожиданностей будет у двух сторон.
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15k
Александр Минуту назад
"вода безгаза", подчёркивания, красный шрифт, куча "!!!!!!" и отсутствие выравнивания текста? Это скорее черновики текстов самого Тимати... Хотя нет, тут хоть иногда смысл есть.
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25k
сеньор Леонсио 12 минут назад
Напоминаю!
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14k
Андрей А 13 минут назад
Его еще кто-то приглашает?
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27k
Влад 16 минут назад
Проще заплатить чтобы он не приезжал.
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1k
АртемШишков 19 минут назад
Нам это знать зачем? Срать на него и его хотелки с высокой крыши!
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4k
poбт Полчаса назад
по поводу самооценки....
она у него сильно ниже "кормильцев всего СССР" последние песни которых тоже мало кто вспомнит если никогда не слушал
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38k
АнтонПолднев Полчаса назад
Лучше бы выложили райдеры экортниц, которые однажды решили певичками стать. И которых кроме их папиков никто знать не знает. Вот там есть где повеселиться...
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