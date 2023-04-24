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Бывший игрок "Зенита" Гасилин пожаловался на тяжёлую жизнь футболистов

Бывший игрок "Зенита" Гасилин пожаловался на тяжёлую жизнь футболистов

Автор:
24 апреля 2023 16:57
Сообщество : Спорт
Метки: Алексей Гасилин   Зарплаты   зенит   интервью   критика   футбол   
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А всех, кто считает, что спортсмены зарабатывают незаслуженно много, он назвал завистниками и диванными критиками.

Бывший нападающий ФК "Зенит" Алексей Гасилин в своём интервью изданию Sport24 пожаловался на тяжёлую жизнь футболистов и призвал не критиковать их за высокие зарплаты.

Как заявил спортсмен, гонорары профессиональных футболистов оправданы, поскольку они тяжко трудятся и, согласно статистике, из миллиона занимающихся футболом детей только 20 будут в последующем зарабатывать очень хорошо, а ещё 200 человек смогут себя просто обеспечивать игрой. По словам Гасилина, пробившиеся в большой футбол спортсмены, пожертвовали ради этого своим детством.

Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить всё своё детство на занятие футболом? Никто.

У футболиcтов очень тяжёлая жизнь. Кто cчитает по-другому — диванные критики, пуcкающие cлюну завиcти. Быть профеccиональным футболиcтом — тяжелейший труд. Ты тратишь вcё cвоё детcтво, не зная, получитcя ли у тебя выбитьcя или нет. Футболиcты риcкуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы.

Гасилин играл за молодёжные команды петербургского "Зенита" и "Звезду", пермский "Амкар", астраханский "Волгарь" и другие клубы. В феврале прошлого года он приостановил карьеру в профессиональном футболе и сейчас выступает в Медиалиге, в которой соревнуются команды состоящие из знаменитостей.

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Метки: Алексей Гасилин   Зарплаты   зенит   интервью   критика   футбол   
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28  комментариев
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12k
Shtoppi 2 часа назад
млять!!! да я смотрю они там как сталевары или шахтеры "работают". прям "надрываются" как проклятые, без сна и отдыха.
если он считает что они "пашут" тяжело, то почему у рабочих людей зп исчисляются, в лучшем случае, несколькими десятками тысяч рублей, а у этих бегунов за мячиком по полю в миллионах?
считаю что платят им дох_я только потому что кто-то так там решил, т. е. неоправданно много.
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1k
Andrey G Полчаса назад
А чё все взъелись?
Они развлекают публику. Как бойцы ММА, блогеры, стендуперы или актриса во МХАТ.
Сколько они зарабатывают своим работодателям, столько им и платят. Если есть долбойопы, лайкающие бузовыэу в инсте, то не удивляйтесь, что она рупор народа. Если ты смотришь футбол, вместо того, чтобы читать книги или играть в этот же футбол со своими детьми, не ной, что футболист 9арабатывает много.
А жаловаться человек будет всегда. Он знает как ему тяжело на своей работе, какие "тяжести" приходится выносить. Секретарше порой несколько десятков кофе делать приходится и бегать туда -сюда, потом сосать и ещё куча дел, ваш шахтёр угольподобывал в шахте и домой пошел, и допа не болит. Если бы секретарша на один день спустилась в шахту, возможно рада была бы, что только жопа болит и скулы свело. Бухгалтерии на геморрое сидеть больно, пока их за конвейер на плавучий рыбозавод не поставили.
А по факту у футболистов тяжёлая работа. Во-первых за физикой следи постоянно, во-вторых нагрузки на организм бешеные по два-три раза в день. Да и кончился ты в 35. То, что она не тяжелее в 1000 раз, чем у шахтёра (в отличие от ЗП), это факт. Но в жизни платят не за работу, а за товар или услугу.
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14k
a_komolow Полчаса назад
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831
Igor Grishaev 42 минуты назад
сколько там Малком зарабатывает за мячепинание во внутреннем футболе? 40 миллионов в месяц.. Действительно, крохи, если учесть их "успехи" в ЛЧ и Евролиге, пока их туда пускали.
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9k
hairov Час назад
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9k
uehl Час назад
скотина бомжатская
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7
Neftyanoy56 Час назад
Пусть [мат] помбуром, если платят мало. Увидит, что такое тяжелая работа
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7k
Горец Ю Час назад
Футболисту платит хозяин клуба ровно столько, насколько его игра приносит прибыль хозяину. Хозяину деньги несут тиффози и рекламные агентства. Даже если это деньги из бюджета РФ, надеюсь, они направлены на пропаганду здорового образа жизни. Пьянки кокориных не в счёт.
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3k
Anatoly Tananykhin Час назад
Глядя на убогий отечественный футбол возникает чёткое ощущение, что платят все таки им дофига незаслуженно.
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10k
Игорь Час назад
гасилин - человек без детства
тут еще одна есть, пострадавшая -

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59
Артур С. Час назад
Результата нет,а миллионы есть.Шахтёры уголь добыли,вывезли, а денег нет.Работают бесплатно.
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6k
ekarataev 2 часа назад
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572
Лёха Лёха 2 часа назад
А сколько эта звезда заслуженно "зарабатывает"?
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14k
Александр 2 часа назад
Ну, наверное тяжелее футболиста только работа офисного клерка, а шахтёры, крестьяне, так вообще бездельники...
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933
ruslan d 2 часа назад
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302
Александр 2 часа назад
А инженером, врачом, военным быть не тяжёлый труд? Разве там не надо учиться с детства? Как вообще, то что он говорит, связанно с "заслуженностью"? Не переубедил, получают незаслуженно, да и "отмывают" немерено и это во всём мире - не только у нас.
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19
Дмитрий Александр Час назад
а инженер, построивший канализацию в нашем доме, так что она постоянно воняет чем рискует? а врач, требующий мзду от больных пациентов? а военный, который сидит в кабинете или в штабе и пишет бумажки - они что-то разве заслужили?
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302
Александр Дмитрий Час назад
А футболист чем рискует? И почему сидящие в штабе не заслужили? И как связано это с тем что футболисты получают незаслуженно?
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18k
Александр 2 часа назад
Тяжела и неказиста жизнь простого футболиста.
То пенальти не летит, то судья опять свистит.
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19
Дмитрий Александр Час назад
не , ну то, что футболиcты риcкуют - это правда, травмы иногда бывают смертельными
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