Бывший игрок "Зенита" Гасилин пожаловался на тяжёлую жизнь футболистов

А всех, кто считает, что спортсмены зарабатывают незаслуженно много, он назвал завистниками и диванными критиками.
Бывший нападающий ФК "Зенит" Алексей Гасилин в своём интервью изданию Sport24 пожаловался на тяжёлую жизнь футболистов и призвал не критиковать их за высокие зарплаты.
Как заявил спортсмен, гонорары профессиональных футболистов оправданы, поскольку они тяжко трудятся и, согласно статистике, из миллиона занимающихся футболом детей только 20 будут в последующем зарабатывать очень хорошо, а ещё 200 человек смогут себя просто обеспечивать игрой. По словам Гасилина, пробившиеся в большой футбол спортсмены, пожертвовали ради этого своим детством.
Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить всё своё детство на занятие футболом? Никто.
У футболиcтов очень тяжёлая жизнь. Кто cчитает по-другому — диванные критики, пуcкающие cлюну завиcти. Быть профеccиональным футболиcтом — тяжелейший труд. Ты тратишь вcё cвоё детcтво, не зная, получитcя ли у тебя выбитьcя или нет. Футболиcты риcкуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы.
Гасилин играл за молодёжные команды петербургского "Зенита" и "Звезду", пермский "Амкар", астраханский "Волгарь" и другие клубы. В феврале прошлого года он приостановил карьеру в профессиональном футболе и сейчас выступает в Медиалиге, в которой соревнуются команды состоящие из знаменитостей.
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если он считает что они "пашут" тяжело, то почему у рабочих людей зп исчисляются, в лучшем случае, несколькими десятками тысяч рублей, а у этих бегунов за мячиком по полю в миллионах?
считаю что платят им дох_я только потому что кто-то так там решил, т. е. неоправданно много.
Они развлекают публику. Как бойцы ММА, блогеры, стендуперы или актриса во МХАТ.
Сколько они зарабатывают своим работодателям, столько им и платят. Если есть долбойопы, лайкающие бузовыэу в инсте, то не удивляйтесь, что она рупор народа. Если ты смотришь футбол, вместо того, чтобы читать книги или играть в этот же футбол со своими детьми, не ной, что футболист 9арабатывает много.
А жаловаться человек будет всегда. Он знает как ему тяжело на своей работе, какие "тяжести" приходится выносить. Секретарше порой несколько десятков кофе делать приходится и бегать туда -сюда, потом сосать и ещё куча дел, ваш шахтёр угольподобывал в шахте и домой пошел, и допа не болит. Если бы секретарша на один день спустилась в шахту, возможно рада была бы, что только жопа болит и скулы свело. Бухгалтерии на геморрое сидеть больно, пока их за конвейер на плавучий рыбозавод не поставили.
А по факту у футболистов тяжёлая работа. Во-первых за физикой следи постоянно, во-вторых нагрузки на организм бешеные по два-три раза в день. Да и кончился ты в 35. То, что она не тяжелее в 1000 раз, чем у шахтёра (в отличие от ЗП), это факт. Но в жизни платят не за работу, а за товар или услугу.
тут еще одна есть, пострадавшая -
То пенальти не летит, то судья опять свистит.