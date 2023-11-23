11 названий фильмов, которые были интересно переведены в иностранном прокате

Мы множество раз сталкивались с удивительными несоответствиями оригинальных названий иностранных фильмов с тем, как их прозвали в русскоязычном прокате. «Начало» вместо «Внедрения», «Доказательство смерти» вместо «Непробиваемого» и «Реальные упыри» вместо «Что мы делаем в тени».

Разумеется, бывают и обратные случаи, когда название проекта на русском языке несколько переиначивали для зарубежного зрителя. Иногда из-за неизбежных проблем с непередаваемостью некоторых слов и понятий, иногда для больше завлекательности, иногда — просто так. Такое начало происходить ещё с советскими фильмами и случается до сих пор.