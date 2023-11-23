11 названий фильмов, которые были интересно переведены в иностранном прокате

Давайте рассмотрим несколько примеров англоязычных версий названия отечественных картин.
Мы множество раз сталкивались с удивительными несоответствиями оригинальных названий иностранных фильмов с тем, как их прозвали в русскоязычном прокате. «Начало» вместо «Внедрения», «Доказательство смерти» вместо «Непробиваемого» и «Реальные упыри» вместо «Что мы делаем в тени».
Разумеется, бывают и обратные случаи, когда название проекта на русском языке несколько переиначивали для зарубежного зрителя. Иногда из-за неизбежных проблем с непередаваемостью некоторых слов и понятий, иногда для больше завлекательности, иногда — просто так. Такое начало происходить ещё с советскими фильмами и случается до сих пор.
В оригинале: «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Дословно получилось «Иван Васильевич: Назад в будущее». С помощью этой очевидной аллюзии англоязычные прокатчики, вероятно, пытались сделать фильм более понятным и завлекательным для своего зрителя.
В оригинале: «Служебный роман» (1977)
Служебный роман превратился в офисный роман. Разница, казалось бы, небольшая, но при этом название сразу же потеряло всё советское.
В оригинале: «Холоп» (2019)
Дословно получилось «Сын богатого», что в английском имеет забавное сходство с другим известным выражением.
В оригинале: «Садко» (1953)
Изначально в США фильм был показан в тот же год, что и в СССР, с английскими субтитрами и назывался «Sadko». Однако в 1962 году случился повторный показ фильма в американских кинотеатрах. В этот раз он назывался, если переводить дословно: «Волшебное путешествие Синбада». Фильм был показан в англоязычном дубляже в изменённом виде: из него вырезали почти все песни, добавили закадровый голос рассказчика и сменили названия всех локаций и имён. Постер ремикса фильма вы можете увидеть выше — обратите внимание на то, что даже имена советских актёров были изменены на западный манер.
Над новым имиджем фильма работала компания Filmgroup знаменитого американского продюсера Роджера Кормана, который открыл многих голливудских актёров и режиссёров. Один из них, молодой Фрэнсис Форд Коппола, как раз занимался адаптацией сценария изменённого «Садко» под западного зрителя.
В оригинале: «Серёжа» (1960)
В некоторых зарубежных версиях фильм имеет не связаное с именем название «Великолепные дни».
В оригинале: «Конёк-Горбунок» (2021)
Дословно получилось «По волшебным дорогам». Кстати, фильм был назван так не потому, что в английском языке нет подходящих слов для обозначения мифического русского конька-горбунка. Одноимённый мультфильм 1975 года был без проблем дословно назван «The Humpbacked Horse».
В оригинале: «Мужики!..» (1981)
Здесь же отметим другие подобные случаи уже из российского кино, когда название не переводилось, а просто давалось как есть: Batya, Yolki, Stilyagi и удивительный гибрид Dukhless («Духless»).
В оригинале: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
Дословно получилось «Похищение в кавказском стиле». Тональность несколько поменялась, не так ли?
В оригинале: «Обитаемый остров» (2009)
Дословно получилось «Тёмная планета». Фильм состоит из двух частей — вторая в оригинале имеет приписку «Схватка», а вот англоязычная версия «Rebellion», то есть «восстание».
В оригинале: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
Ну вы поняли, Ы=Y. Ну а как ещё перевести несуществующую в вашем алфавите букву?
В оригинале: «Горько!» (2013)
Дословно получилось «Поцелуй их всех!» Ну а как иначе это перевести? В других англоязычных версиях название фильма подано уже известным нам способом: просто «Gorko!».
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