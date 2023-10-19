16 забавных работ фотошопера, соединяющего кадры из известных советских и голливудских фильмов

Несмотря на всю техническую сложность современных фильмов, кинематографистам всё сложнее удивлять зрителя: кажется, все спецэффекты и прочие навороченные штуки мы уже видели. А вот фотошоп-мастер Klod Mande хоть и не связан с миром кино напрямую, но удивляет мама не горюй!