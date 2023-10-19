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16 забавных работ фотошопера, соединяющего кадры из известных советских и голливудских фильмов

16 забавных работ фотошопера, соединяющего кадры из известных советских и голливудских фильмов

Автор:
19 октября 2023 08:58
Сообщество : Кино
Метки: Klod ***   СССР   актеры   забавно   кадр   кино   роль   фильм   фотошоп   
1574
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Несмотря на всю техническую сложность современных фильмов, кинематографистам всё сложнее удивлять зрителя: кажется, все спецэффекты и прочие навороченные штуки мы уже видели. А вот фотошоп-мастер Klod Mande хоть и не связан с миром кино напрямую, но удивляет мама не горюй!

Этот вау-эффект у фотошопера получается благодаря тому, что он берёт известные советские картины и совмещает их с не менее известными голливудскими. Получается какой-то сюрреалистический, но очень смешной микс со знакомыми и любимыми персонажами!


Он же Кузя, он же Гоша

×
×

«Москва слезам не верит» и «Домовёнок Кузя».


Фигура пятая. Опасная

«Любовь и голуби» и «Мир Юрского периода».


О спорт, ты — мир!

«Джентльмены удачи» и «Титаник».


Не волшебник выбирает эскимо, Гарри

«Старик Хоттабыч» и «Гарри Поттер».


Мне нужны ваши сапожки и мотоцикл, Верочка

«Служебный роман» и «Терминатор».


Шурика жалко!

«Кавказская пленница», «Молчание ягнят» и «Тёмный рыцарь».


Ну и пусть на своей доске плавает

«Однажды в Голливуде» и «Титаник».


Какой-то неправильный хоббит

«Приключения Буратино» и «Властелин колец».


Раз, два, три!

«Джентльмены удачи» и «Терминатор».


Когда Леон сложил свои полномочия

«Кавказская пленница» и «Леон».


В Гагры с Кеном и Якиным? У Галочки точно инсульт случился!

«Иван Васильевич меняет профессию» и «Барби».


Азартные игры вредят вашему здоровью

«Джентльмены удачи» и «Титаник».


Да, да, я моложе Вас, Анатолий Ефремович

«Служебный роман» и «Чудо-женщина».


Надо, Тутанхамон, надо!


Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу

«Семнадцать мгновений весны» и «Женщина-кошка».


Когда слишком долго были в этнографической экспедиции


«Приключения Шурика» и «Властелин колец».


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Метки: Klod ***   СССР   актеры   забавно   кадр   кино   роль   фильм   фотошоп   
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