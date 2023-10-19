16 забавных работ фотошопера, соединяющего кадры из известных советских и голливудских фильмов

Несмотря на всю техническую сложность современных фильмов, кинематографистам всё сложнее удивлять зрителя: кажется, все спецэффекты и прочие навороченные штуки мы уже видели. А вот фотошоп-мастер Klod Mande хоть и не связан с миром кино напрямую, но удивляет мама не горюй!
Этот вау-эффект у фотошопера получается благодаря тому, что он берёт известные советские картины и совмещает их с не менее известными голливудскими. Получается какой-то сюрреалистический, но очень смешной микс со знакомыми и любимыми персонажами!
Он же Кузя, он же Гоша
«Москва слезам не верит» и «Домовёнок Кузя».
Фигура пятая. Опасная
«Любовь и голуби» и «Мир Юрского периода».
О спорт, ты — мир!
«Джентльмены удачи» и «Титаник».
Не волшебник выбирает эскимо, Гарри
«Старик Хоттабыч» и «Гарри Поттер».
Мне нужны ваши сапожки и мотоцикл, Верочка
«Служебный роман» и «Терминатор».
Шурика жалко!
«Кавказская пленница», «Молчание ягнят» и «Тёмный рыцарь».
Ну и пусть на своей доске плавает
«Однажды в Голливуде» и «Титаник».
Какой-то неправильный хоббит
«Приключения Буратино» и «Властелин колец».
Раз, два, три!
«Джентльмены удачи» и «Терминатор».
Когда Леон сложил свои полномочия
«Кавказская пленница» и «Леон».
В Гагры с Кеном и Якиным? У Галочки точно инсульт случился!
«Иван Васильевич меняет профессию» и «Барби».
Азартные игры вредят вашему здоровью
«Джентльмены удачи» и «Титаник».
Да, да, я моложе Вас, Анатолий Ефремович
«Служебный роман» и «Чудо-женщина».
Надо, Тутанхамон, надо!
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу
«Семнадцать мгновений весны» и «Женщина-кошка».
Когда слишком долго были в этнографической экспедиции
«Приключения Шурика» и «Властелин колец».
Источник:
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