12 фильмов с отличным актёрским составом, которые провалились в прокате

Киноиндустрия — дело непростое. Как и любое другое коммерческое искусство оно имеет риск не окупиться, несмотря на превзойдённое исполнение. В этой статье мы рассказываем о фильмах, многие из которых стали легендарными, но не принесли заработка своим создателям. Некоторые картины еле-еле перешагнули планку домашних и мировых сборов, по сути, ничего не заработав, другие и вовсе ушли в минус. На то были разные причины (неудачные рекламные кампании, несвоевременность и т.д.), но точно не актёрский состав, в который вошли мировые знаменитости кино.

Следует отметить, что если разница в бюджете и общем сборе выходит в плюс, то это не означает успех, так как окупиться фильм может, собрав сумму в 2-3 раза превышающую изначальный бюджет: ни один из этих фильмов не заработал хотя бы в два раза больше потраченного.