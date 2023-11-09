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12 фильмов с отличным актёрским составом, которые провалились в прокате

12 фильмов с отличным актёрским составом, которые провалились в прокате

Автор:
09 ноября 2023 11:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   провал   прокат   роль   съемка   фильм   
2495
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Смотрите ниже, какие фильмы, несмотря на отличную актёрскую команду, не собрали ожидаемую кассу в прокате.

Киноиндустрия — дело непростое. Как и любое другое коммерческое искусство оно имеет риск не окупиться, несмотря на превзойдённое исполнение. В этой статье мы рассказываем о фильмах, многие из которых стали легендарными, но не принесли заработка своим создателям. Некоторые картины еле-еле перешагнули планку домашних и мировых сборов, по сути, ничего не заработав, другие и вовсе ушли в минус. На то были разные причины (неудачные рекламные кампании, несвоевременность и т.д.), но точно не актёрский состав, в который вошли мировые знаменитости кино.

Следует отметить, что если разница в бюджете и общем сборе выходит в плюс, то это не означает успех, так как окупиться фильм может, собрав сумму в 2-3 раза превышающую изначальный бюджет: ни один из этих фильмов не заработал хотя бы в два раза больше потраченного.

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Бюджет: 15 млн
Сборы: 47 млн
Актёрский состав: Джефф Бриджес, Джон Гудмен, Стив Бушеми, Джулианна Мур, Филип Хоффман


«Где деньги, братья Коэн?» — спросим мы, а режиссёры только пожмут плечами. Первая реакция критиков на фильм была резко негативной, поэтому и первоначальные сборы лишь на малость превысили бюджет. Всего в прокате картина собрала 47 млн долларов, что составляет мизерную часть того, как она повлияла на дальнейший кинематограф и массовую культуру.

Бюджет: 130 млн
Сборы: 218 млн
Актёрский состав: Орландо Блум, Ева Грин, Эдвард Нортон, Лиам Нисон


Вмешательство студии в режиссёрские дела Ридли Скотта помешало собрать фильму достаточно окупаемую кассу и хорошие отзывы. Только после выпуска авторской версии картина собрала широкую аудиторию и восторги критиков.

Бюджет: 63 млн
Сборы: 101 млн
Актёрский состав: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Джаред Лето, Холт Маккэллани


Даже мировой прокат лишь немного превысил потраченный бюджет — это огромный провал для студии, которая выбрала неверную стратегию для рекламной кампании. Но этот психологический триллер до сих пор остаётся культовым, как и его создатель, Дэвид Финчер.

Бюджет: 76 млн
Сборы: 70 млн
Актёрский состав: Клайв Оуэн, Джулианна Мур, Майкл Кейн, Чарли Ханнэм


Мировой прокат фильма не окупил даже бюджет, что удивительно, ведь картина участвовала в трёх номинациях на «Оскар», а также получила два приза Венецианского кинофестиваля.

Бюджет: 102 млн
Сборы: 130 млн
Актёрский состав: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент, Бен Уишоу, Хьюго Уивинг, Хью Грант


Проблема кассового провала предположительно состояла в сложности материала (речь идёт о шести историях разных временных эпох, которые переплетаются друг с другом). В фильм не верил никто, кроме его создателей. Даже Хью Грант выражал сожаление, что картина не нашла свою аудиторию, что со временем, конечно, изменилось.

Бюджет: 78 млн
Сборы: 63 млн
Актёрский состав: Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайр, Фиби Тонкин, П.Дж. Бирн


Мировой прокат не дотянул до суммы заявленного бюджета в основном из-за опережающей репутации максимализма картины, которая рассказывает об ограниченности голливудского успеха, несмотря на устойчивость этой индустрии.

Бюджет: 50 млн
Сборы: 34 млн
Актёрский состав: Киллиан Мёрфи, Мишель Йео, Крис Эванс, Марк Стронг, Бенедикт Вонг


Этот амбициозный научно-фантастический триллер про спасение Солнца в США собрала всего 3 млн долларов! Сегодня картина имеет весьма положительные оценки на всех интернет-платформах.

Бюджет: 150 млн
Сборы: 185 млн
Актёрский состав: Эйса Баттерфилд, Хлоя Морец, Кристофер Ли, Саша Барон Коэн, Джуд Лоу, Хелен Маккрори, Ричард Гриффитс


И хотя создатели фильма почти ничего на нём не заработали, картина получила должное внимание премии «Оскар», выиграв в пяти номинациях.

Бюджет: 7 млн
Сборы: 7, 609 млн
Актёрский состав: Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Джеффри Райт, Миа Васиковска


Великолепная любовная история, мировые сборы которой еле-еле перешагнули черту бюджета.

Бюджет: 30 млн
Сборы: 15 млн
Актёрский состав: Брэд Питт, Кейси Аффлек, Джереми Реннер, Сэм Рокуэлл, Майкл Паркс


Сильнейший мужской актёрский состав, но полный кассовый провал. Тем не менее этот фильм имеет хорошие оценки критиков и две номинации на «Оскар».

Бюджет: 150 млн
Сборы: 267 млн
Актёрский состав: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Джаред Лето, Робин Райт


Этот фильм является более успешным по сравнению с другими картинами этого списка, но стоит учесть, что производственная компания Alcon Entertainment получила убыток в 80 миллионов долларов.

Бюджет: 18,5 млн
Сборы в США: 10 млн
Актёрский состав: Джонни Депп, Бенисио Дель Торо, Тоби Магуайр, Кристина Риччи


Одни критики считают этот фильм недостойным такого большого внимания, другие утверждают, что не стоит воспринимать слишком эмоционально комедию, в которой всё и без того гротескно. Собственно, по этой же причине картина не окупилась в прокате, которую даже не вывезли за пределы США.

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Метки: актеры   кино   провал   прокат   роль   съемка   фильм   
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18  комментариев
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578
ruslan d 2 часа назад
Половина списка просто шедевры , странно что они провалились в прокате ...
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2k
Генрих 39 минут назад
Утомлённые солнцем 2: Предстояние
Бюджет $40 млн
Сборы $7.5млн

Утомлённые солнцем 2: Цитадель
Бюджет $45 млн
Сборы $1,5 млн

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1k
liveevil 45 минут назад
Достаточно того, чтобы сборы были в 3 раза больше заложенного бюджета. Так что Большой Лебовски вполне себе окупился.
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22k
Mike Miller 55 минут назад
Да. Вот так и есть. Отличные фильмы (пару из которых захотелось не забыть пересмотреть в предстоящие выходные) часто не имеют кассы.
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
"Страх и ненависть..." вообще можно сказать философский фильм. Его нельзя смотреть, как на фильм о нариках. Его изначально нужно воспринимать, как философскую легкую(!) комедию, смотреть с хорошей веселой компанией под пиво...

"Большой Лебовски" - вообще культовый фильм... просто шикарный... Я не знаю, как он смотрится на нативном языке (не настолько хорошо знаю англ, чтобы понимать все их тонкие шутки), но на русский самый лучший перевод - это Пучков несомненно. Другие переводы не передают той атмосферы и того тонкого юмора, который туда вложен.
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62k
pynh 2 часа назад
Несколько десятков лямов прибыли это плохо? Походу совсем зажрались. Или я чего-то не понял.
Бюджет: 150 млн - столько потратили на эту киношку
Сборы: 267 млн - столько получили
117 лямов прибыль. Копейки, хле.
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22
Patiot pynh Полчаса назад
Всё правильно он сказал. Кинотеатры оставляют себе ровно половину от стоимости проданных билетов.
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