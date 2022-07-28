18 названий фильмов последних лет, русский перевод которых имеет мало общего с оригиналом

Прокатчики во многих странах мира известны тем, что обожают коверкать названия оригинальных фильмов. Порой это сделано оправдано, так как иногда донести зрительской аудитории истинный смысл кинокартины можно только, поиграв словами. Такой приём помогает не провалить прокат и привлечь людей в кинотеатр на премьеру. Однако в некоторых случаях объяснить суть «обновлённого» перевода не возьмётся даже истинный знаток кино. Кажется, что в ход идут самые изощрённые приёмы перевода, которые не вяжутся с законами логики. Например, всем известный фильм «Крепкий орешек» (который в оригинале звучит, как «Умри, сражаясь»), был «Хрустальными джунглями» в Испании, а в Польше он и вовсе получил название «Стеклянная западня».

Ночной охотник (Night Hunter, 2019)