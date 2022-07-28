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18 названий фильмов последних лет, русский перевод которых имеет мало общего с оригиналом

18 названий фильмов последних лет, русский перевод которых имеет мало общего с оригиналом

Автор:
28 июля 2022 09:49
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   название   перевод   роль   съемка   фильм   фото   
1155
19

Предлагаю вам ознакомиться с яркими примерами локализации иностранных кинолент, когда русскоязычное название картины радикально отличалось от оригинала.

Прокатчики во многих странах мира известны тем, что обожают коверкать названия оригинальных фильмов. Порой это сделано оправдано, так как иногда донести зрительской аудитории истинный смысл кинокартины можно только, поиграв словами. Такой приём помогает не провалить прокат и привлечь людей в кинотеатр на премьеру. Однако в некоторых случаях объяснить суть «обновлённого» перевода не возьмётся даже истинный знаток кино. Кажется, что в ход идут самые изощрённые приёмы перевода, которые не вяжутся с законами логики. Например, всем известный фильм «Крепкий орешек» (который в оригинале звучит, как «Умри, сражаясь»), был «Хрустальными джунглями» в Испании, а в Польше он и вовсе получил название «Стеклянная западня».

Ночной охотник (Night Hunter, 2019)

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Название на русском языке: «Игра Ганнибала».


Охотник: Зимняя война (The Huntsman: Winter’s War, 2016)

Название на русском языке: «Белоснежка и охотник 2».


Конечная (Terminal, 2018)

Название на русском языке: «Конченая».


Свободный парень (Free Guy, 2021)

Название на русском языке: «Главный герой».


Профессор (Professor, 2018)

Название на русском языке: «Во всё тяжкое».


Собака (Dog, 2021)

Название на русском языке: «Лулу и Бриггс».


Теория всего (The Theory of Everything, 2014)

Название на русском языке: «Вселенная Стивена Хокинга».


Сибирь (Siberia, 2018)

Название на русском языке: «Профессионал».


Полуостров (Bando, 2020)

Название на русском языке: «Поезд в Пусан 2: Полуостров».


Искусство гонок под дождём (The Art of Racing in the Rain, 2019)

Название на русском языке: «Невероятный мир глазами Энцо».


Бандитские стихи (Revolting Rhymes, 2016)

Название на русском языке: «Сказки Серого Волка».


Судьба яростных (The Fate of the Furious, 2017)

Название на русском языке: «Форсаж 8»


Суета (Hustle, 2022)

Название на русском языке: «Прорваться в НБА».


Профессиональный боксёр: Жизнь Джема Белчера (Prizefighter: The Life of Jem Belcher, 2022)

Название на русском языке: «Боец: Король ринга».


Удачи тебе, Лео Гранде (Good Luck to You, Leo Grande, 2022)

Название на русском языке: «Любовь по вызову».


Электрическая жизнь Луиса Уэйна (The Electrical Life of Louis Wain, 2021)

Название на русском языке: «Кошачьи миры Луиса Уэйна».


Вишня (Cherry, 2020)

Название на русском языке: «По наклонной».


Мне небезразлично, (I Care a Lot, 2020)

Название на русском языке: «Аферистка».

Источник:

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Метки: актеры   кино   название   перевод   роль   съемка   фильм   фото   
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11  комментариев
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17k
Valiko 47 минут назад
есть и дебильные переводы вроде "1+1", но даже если дословно название кино переводится вполне адекватно, то не всегда это звучит приятно и воспринимается с должной привлекательностью.
"Повелитель бури" решительно невозможно донести до русских ушей сколь-нибудь вменяемо в оригинальном посыле. То же история с "Красной жарой", где heat имеет много значений, которые хорошо описывают его, но по-русски это все звучит бредово.
Зато " День курка" бесподобное название, в разы лучше авторского Boss Level.
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3k
Vlamir 41 минуту назад
То есть название "Собака" - очень классная и оригинальная находка для фильма!
По мне так "Лулу и Бриггс" звучит романтичнее и падает на память!
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−188
Vaasia V Час назад
Сериал Претендент / Pretender - Самозванец
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27k
Vazari 2 часа назад
Ну, есть куда более громкие примеры: "Gentlemen Prefer Blondes" (Джентльмены предпочитают блондинок) /"В джазе только девушки

"Сексмиссия"/"Новые амазонки"

И вообще, обсурдный, развернувший смысл названия на 180 градусов
"Прет-а-порте"/Высокая мода
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
В большинстве случаев складывается впечатление, что прокатчики считают нашего зрителя слишком тупым, чтобы посмотреть трейлер, почитать описание, или просто следить за киноиндустрей. И чтобы обьяснить ему, что его ждет, необходимы названия типа: "Похищение пожилой женщины в желтых тапках группой симпатичных марсиан с большими головами". А если кинцо про вампиров, почему-то необходимо добавить "Сага".
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