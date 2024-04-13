12 голливудских фильмов, чьи названия были крайне необычно переведены в разных странах

«Один дома» (1990) во Франции.

Уже в самом названии вина за всё произошедшее снимается с родителей, которые вообще-то очень даже не подарок!

Вы думаете, дальше фильмы этой серии стали называться как и везде? Non!

Третья часть называется «Мама, я забочусь о плохих парнях!», четвёртая — «Мама, я один против всех», пятая — «Мама, в доме привидения!»

Мама точно в шоке.