12 голливудских фильмов, чьи названия были крайне необычно переведены в разных странах

Названия западных фильмов причудливо и без сохранения оригинального значения переводят не только российские локализаторы — подобными трюками грешат во всём мире.
«Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) в Дании.
Вообще в экранизациях этой истории присутствуют некоторые элементы хоррора, но нельзя же прямо вот так!
«Лучший стрелок» (1986) в Израиле.
Вот так умело можно превратить милитаристский фильм в романтический, просто сместив акцент в названии.
«Побег из Шоушенка» (1994) в Румынии.
Вероятно, имелось в виду, что в Шоушенке, по признанию самих заключённых, никто ни в чём не виноват. Кроме Рэда.
«Одиннадцать друзей Оушена» (2001) в Бразилии.
Так недалеко и до «Одиннадцати секретничающих мужчин». Зато какая сразу интрига, ух! Настоящий бразильский сериал.
«Быть Джоном Малковичем» (1999) в Японии.
Джон Малкович и так, наверное, пожалел, что согласился на съёмки в этом фильме, но это уж совсем!
«Армия тьмы» (1992) в Японии.
Фильм действительно заканчивается сценой в супермаркете, где работает главный герой, но это обстоятельство очень слабо связано с основными событиями. Не знакомый со «Зловещими мертвецами» зритель мог подумать, что это такой новый супергерой — фильм как раз вышел в один год с «Бэтмен возвращается».
«Лучше не бывает» (1997) в Китае.
Почему же кошачье?! Ведь герой Джека Николсона был вынужден присматривать за собачкой. Но будь оно даже собачьим, в чём смысл такой жёсткости, непонятно.
«Терминатор» (1984) в Польше.
Сейчас так могли бы назвать электронные сигареты. Слово «электронный» какое-то слишком безобидное для той жути, которую из себя представлял герой Шварценеггера в первом фильме.
«Вечное сияние чистого разума» (2004) в Италии.
Во-первых, спойлер. Во-вторых, звучит угрожающе. Да ещё и оригинальное красивое выражение стёрли. Ну что ж вы, итальянцы!
«101 далматинец» (1961) в Аргентине.
Звучит как отсылка к «Ночи живых мертвецов», которые вышли через 7 лет.
«Чем мы заняты в тени» (2014) в России.
Спасибо вышедшим в 2010 году «Реальным пацанам» и фильму «Реальные кабаны».
«Один дома» (1990) во Франции.
Уже в самом названии вина за всё произошедшее снимается с родителей, которые вообще-то очень даже не подарок!
Вы думаете, дальше фильмы этой серии стали называться как и везде? Non!
Третья часть называется «Мама, я забочусь о плохих парнях!», четвёртая — «Мама, я один против всех», пятая — «Мама, в доме привидения!»
Мама точно в шоке.
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