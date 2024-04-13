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12 голливудских фильмов, чьи названия были крайне необычно переведены в разных странах

12 голливудских фильмов, чьи названия были крайне необычно переведены в разных странах

Автор:
13 апреля 2024 09:36
Сообщество : Кино
Метки: Прикол   Юмор   кино   название   перевод   фильм   
1198
13

Названия западных фильмов причудливо и без сохранения оригинального значения переводят не только российские локализаторы — подобными трюками грешат во всём мире.

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«Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) в Дании.

Вообще в экранизациях этой истории присутствуют некоторые элементы хоррора, но нельзя же прямо вот так!

«Лучший стрелок» (1986) в Израиле.

Вот так умело можно превратить милитаристский фильм в романтический, просто сместив акцент в названии.

«Побег из Шоушенка» (1994) в Румынии.

Вероятно, имелось в виду, что в Шоушенке, по признанию самих заключённых, никто ни в чём не виноват. Кроме Рэда.

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001) в Бразилии.

Так недалеко и до «Одиннадцати секретничающих мужчин». Зато какая сразу интрига, ух! Настоящий бразильский сериал.

«Быть Джоном Малковичем» (1999) в Японии.

Джон Малкович и так, наверное, пожалел, что согласился на съёмки в этом фильме, но это уж совсем!

«Армия тьмы» (1992) в Японии.

Фильм действительно заканчивается сценой в супермаркете, где работает главный герой, но это обстоятельство очень слабо связано с основными событиями. Не знакомый со «Зловещими мертвецами» зритель мог подумать, что это такой новый супергерой — фильм как раз вышел в один год с «Бэтмен возвращается».

«Лучше не бывает» (1997) в Китае.

Почему же кошачье?! Ведь герой Джека Николсона был вынужден присматривать за собачкой. Но будь оно даже собачьим, в чём смысл такой жёсткости, непонятно.

«Терминатор» (1984) в Польше.

Сейчас так могли бы назвать электронные сигареты. Слово «электронный» какое-то слишком безобидное для той жути, которую из себя представлял герой Шварценеггера в первом фильме.

«Вечное сияние чистого разума» (2004) в Италии.

Во-первых, спойлер. Во-вторых, звучит угрожающе. Да ещё и оригинальное красивое выражение стёрли. Ну что ж вы, итальянцы!

«101 далматинец» (1961) в Аргентине.

Звучит как отсылка к «Ночи живых мертвецов», которые вышли через 7 лет.

«Чем мы заняты в тени» (2014) в России.

Спасибо вышедшим в 2010 году «Реальным пацанам» и фильму «Реальные кабаны».

«Один дома» (1990) во Франции.

Уже в самом названии вина за всё произошедшее снимается с родителей, которые вообще-то очень даже не подарок!

Вы думаете, дальше фильмы этой серии стали называться как и везде? Non!

Третья часть называется «Мама, я забочусь о плохих парнях!», четвёртая — «Мама, я один против всех», пятая — «Мама, в доме привидения!»

Мама точно в шоке.

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Метки: Прикол   Юмор   кино   название   перевод   фильм   
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6k
The Dude Час назад
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perekrestok 6 минут назад
Фантазии переводчиков и редакторов конечно интересная тема. Но р России часто так делали, когда надо было продавать фильмы на кассетах. Видишь новое название, покупаешь кассету, дома включаешь - а там вместо Терминатора - Электроуничтожитель! Много кто так практиковал.
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Гомерчик Час назад
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