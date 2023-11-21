Детские задачки, от которых даже у взрослых голова кругом

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Порой задания для детей не под силу решить даже взрослым. Перед вами примеры школьных задачек, из-за которых до утра мамы и папы не могут сомкнуть глаз.
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Просто пример. Рисунок на котором изображен лесок из берез и в середине леска девочка. Вопрос за чем стоит девочка. Взрослый начинает придумывать ответы из серии прячется, играет, грибы собирает и т.д. Причем не видят что написано именно "за чем", а не "зачем". Мозг просто не видит этого. А ответ прост: за березой.
Поэтому делая уроки за детей младшего школьного возраста родители делают в разы хуже, т.к. то, что небоходимо развить ребенок не разовьет.
информации в условии не достаточно:
не сказано, в который раз похищают ребенка,
может для него это уже привычное дело и он не волнуется
а может рядом лежит лопата и черный мешок и пульс будет вдвое больше
1км/40сек=1/(40/3600)=3600/40=90км/ч
При панике сердцебиение чаще, до 100ударов/сек, тогда 150км/ч.