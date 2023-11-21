FISHKINET
Сообщество Юмор 17933 поста • 3632 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Детские задачки, от которых даже у взрослых голова кругом

Детские задачки, от которых даже у взрослых голова кругом

Автор:
21 ноября 2023 13:42
Сообщество : Юмор
Метки: детские задачи   задания школьников   прикольно   учеба   школа   школьные задания   
1666
14

Порой задания для детей не под силу решить даже взрослым. Перед вами примеры школьных задачек, из-за которых до утра мамы и папы не могут сомкнуть глаз.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: детские задачи   задания школьников   прикольно   учеба   школа   школьные задания   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Majul Час назад
А не надо за детей дошкольного и младшего школьного возраста делать уроки. Т.к. задачи для детей этого возраста специально сделаны для мышления именно этого возраста. Задачи по большей части на логику. Взрослые иначе мыслят и иначе решают задачи. Так и должно быть.
Просто пример. Рисунок на котором изображен лесок из берез и в середине леска девочка. Вопрос за чем стоит девочка. Взрослый начинает придумывать ответы из серии прячется, играет, грибы собирает и т.д. Причем не видят что написано именно "за чем", а не "зачем". Мозг просто не видит этого. А ответ прост: за березой.
Поэтому делая уроки за детей младшего школьного возраста родители делают в разы хуже, т.к. то, что небоходимо развить ребенок не разовьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
20k
Bill 8 минут назад
Итак, два теленка побегают в час 8 вёрст. Значит мотопробег одного теленка - 4 версты в час. Для одной версты в час понадобится 1/4 теленка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
599
Purple_Bear Полчаса назад
В моем детстве был такой задачник. Воспринималось нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
635
GoodFireman Полчаса назад
№3 Всего лишь 120 чисел. Норм для 4 класса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Max Z Shtirlic 58 минут назад
13. 180 км/час - хорошо так летят :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
это ещё что, в учи.ру, да с проплаченным доступом, встречаются ошибки, пусть и 4 класс, но очень не приятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63199



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Набирающие популярность в сообществах
Меню с «Титаника» ушло с молотка за $102 000: вот что ели самые богатые пассажиры накануне своей гибели
Меню с «Титаника» ушло с молотка за $102 000: вот что ели самые богатые пассажиры...
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом (видео)
Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#Прикол#ДТП#фильм#Ynews#Китай#история#искусство
#в мире#автомир#интересно#кино#авто аварии#люди#Россия#позитив#съемка#СССР
#автомобили#машина#факты#аварии#интересное#Автовсячина#забавно#конфликт#дети#улыбнуло
Через века с гаджетами Через века с гаджетами Выпускницы 2023/2024 учебного года: фотоотчёт из разных городов Выпускницы 2023/2024 учебного года: фотоотчёт из разных городов Депутат Госдумы прислушался к сыну и предложил отменить домашнее задание для школьников Депутат Госдумы прислушался к сыну и предложил отменить домашнее задание для школьников Как спрятать шпаргалку: инструкция для ленивых и находчивых Как спрятать шпаргалку: инструкция для ленивых и находчивых Особенности японской школы, которые удивят кого угодно Особенности японской школы, которые удивят кого угодно "А помните, как у нас в школе...": пользователи поделились своими воспоминаниями об ушедшей юности "А помните, как у нас в школе...": пользователи поделились своими воспоминаниями об ушедшей юности

На что жалуетесь?

Вернуться