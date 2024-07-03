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50 гениальных вещей, которые студенты заметили в своих школах и университетах

50 гениальных вещей, которые студенты заметили в своих школах и университетах

Автор:
03 июля 2024 08:40
Метки: дизайн   институт   интерьер   учеба   школа   
1292
51
Но образование должно приносить удовольствие! И, к счастью, есть немало школ и университетов, которые действительно ставят во главу угла создание увлекательной учебной среды.
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Метки: дизайн   институт   интерьер   учеба   школа   
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99k
Доктор Джонс Час назад
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1k
DuckTales 49 минут назад
Кроме нейтральной душевой , прекрасные вещи
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 627 постов (646 в горячем)

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