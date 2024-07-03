50 гениальных вещей, которые студенты заметили в своих школах и университетах

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Но образование должно приносить удовольствие! И, к счастью, есть немало школ и университетов, которые действительно ставят во главу угла создание увлекательной учебной среды.
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#7 В моей школе есть бесплатный "пакет для месячных" для девочек, которые не готовы к месячным
#9 Эта школа в Ванкувере, Британская Колумбия (Канада), установила горку, чтобы дети могли выходить из школы не по лестнице, а по ней.
#13 В библиотеке моей школы есть указатели уровня шума, которые меняют цвет, когда становится слишком громко
#15 В моем кулинарном классе есть зеркало на потолке, чтобы мы могли видеть, что делает учитель.
#16 Эти средневековые руины были случайно найдены под школьным спортзалом. Школа была основана в 1276 году и является самой старой школой в Финляндии.
#22 Моя школа вместо того, чтобы рисовать логотип гандикапа, выложила его цветными кирпичами
#23 Поручни лестницы в здании биологического факультета моего университета держатся на маленьких улитках
#27 Дошкольное учреждение приклеило наклейку-напоминание "День фотографии" на середину спины моего сына, чтобы он не мог ее снять
#29 Мой первоклассник потерял зуб во время урока, и школа отправила его домой в этом крошечном контейнере в форме зуба
#42 Программа по деревообработке в моей школе на этой неделе разослала по домам 140 наборов для дистанционного обучения, в которых были и электродрели.
#43 Эта картина в моей школьной библиотеке нарисована на самой стене, но все равно помещена в рамку
#44 Сегодня я узнал, что в новом научно-техническом здании моей школы есть термохромные столы.
#48 В моей школе перед входом есть набор инструментов и насос, чтобы ты мог ремонтировать и обслуживать свой велосипед.
#49 Университетский принтер поворачивает каждый отдельный документ, чтобы не перепутать работы нескольких студентов
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