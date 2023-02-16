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"А помните, как у нас в школе...": пользователи поделились своими воспоминаниями об ушедшей юности

"А помните, как у нас в школе...": пользователи поделились своими воспоминаниями об ушедшей юности

Автор:
16 февраля 2023 09:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   истории из жизни   истории из школы   соцсети   учеба   фото   школа   школьное время   
2146
14

Учёба в школе оставила немало воспоминаний. У кого-то хороших, другие же помнят исключительно негатив. Мы решили узнать у пользователей, что им запомнилось больше всего из того далёкого времени.

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А какие у вас самые яркие школьные воспоминания?

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Метки: Прикол   истории из жизни   истории из школы   соцсети   учеба   фото   школа   школьное время   
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11  комментариев
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37k
Александр Час назад
А помните мы в школу ходили и сидели на уроках?
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2k
Froll 6 минут назад
А помните раньше школа воспитала детей?А сейчас у всех детей одни права и ноль обязанностей.
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6k
Павел 9 минут назад
А как же манту не мочить и не чесать?
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1k
Лимонадный Джо 18 минут назад
На экзамене выпускного (1975г.) была тема для сочинения по русскому языку. "Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют". Спустя много лет с удивлением узнал, что эта тема из года в год повторяется. Без какого-либо изменения.
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30k
Dobry vojak Svejk 19 минут назад
Помню купишь "Коржик" за 8 копеек с орехами в школьном буфете и стакан сока за 7 копеек... Эх...
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6k
sedoisever 22 минуты назад
А про туалеты - трендёжь. Не работает так с канализацией.
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28k
Ego sum qui sum Полчаса назад
а помните...вы же помните?! а, у вас Альцгеймер...
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8k
Elena Ki 53 минуты назад
Я даже не догадывалась, зачем на медосмотре лезут руками в волосы. А потом мне сказали, что ищут вшей, вернее, их личинок - гнид. Я даже обиделась, за кого нас держат? Хотя у нас в классе были и дети из не самых обеспеченных семей и большинство жило в коммуналках, но я в ленинградском детстве не знала, что такое вши. Впервые познакомилась в другой стране, в европейской столице и там это считалось в порядке вещей - что на соседней парте может сидеть ребенок с живностью в волосах.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
А помните как в школе каждый учебный год начинался с торжественной линейки и заканчивался тем же.
Пост примерно в этом духе, сплошные банальности.
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