"А помните, как у нас в школе...": пользователи поделились своими воспоминаниями об ушедшей юности

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Учёба в школе оставила немало воспоминаний. У кого-то хороших, другие же помнят исключительно негатив. Мы решили узнать у пользователей, что им запомнилось больше всего из того далёкого времени.
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А какие у вас самые яркие школьные воспоминания?
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Пост примерно в этом духе, сплошные банальности.