Дети, преодолевающие нелёгкий путь до школы

Чаще всего детишки либо ходят до школы самостоятельно, преодолевая путь не больше километра. Кого-то подвозят до школы родители, в некоторых странах за ребятишками приезжает специальный автобус, забирающий их прямо от порога. Но такое доступно не всем...
Есть дети, которые настолько стремятся получать образование, что им не страшны никакие преграды. Они хотят учиться даже ценой собственного здоровья, а то и жизни. Они преодолевают не просто парочку оживлённых перекрёстков, а бурные горные реки, подвесной мост над пропастью и много чего ещё. Эти места, как можно догадаться, далеки от привычной цивилизации и школы там не стоят на каждом углу. Вряд ли современные городские дети могли бы представить себе такое сомнительное развлечение, когда идут учиться.
Сломанный мост - это единственный путь к школе для детей деревни, чтобы пересечь реку. Это весьма опасный способ перемещения, но он же и самый короткий, потому что ещё один мост находится через 3 км от деревни.
И вопросом занялись лишь после того, как фотография того, как дети преодолевают аварийный мост, облетела все СМИ.
Отвесная скала для ребятишек из далёкой горной деревни. Они поднимаются по довольно крутому подъёму в 800 метров по неустойчивым лестницам, вмонтированным в скалу.
Им приходится преодолевать этот путь раз в две недели и на него уходит около двух часов. Дети идут с родителями, которые стараются обеспечить безопасность школьников подручными способами.
20 детей ежедневно перемещаются по натянутому тросу, чтобы попасть в школу. Этот металлический трос - это всё, что осталось от подвесного моста над рекой. А после преодоления этого сложного маршрута ребята идут 10 км по лесу, чтобы оказаться в Паданге, где как раз находится их школа.
Мост обрушился после ливней и на протяжении двух лет им никто не занимался, до тех пор, пока весь мир не увидел фото детей.
Ученики школы (их несколько десятков) добираются до школы вплавь. На берегу они раздеваются, складывают свои вещи и учебники в обычный полиэтиленовый пакет и плывут навстречу знаниям. Этот же пакет служит им чем-то вроде надувного круга, ведь глубина реки местами до 20 метров глубиной.
Чтобы не идти лишние шесть километров, дети переправляются через акведук, ведь только так можно оказаться на другом берегу. Мост перед ними никто не построил и жители двух деревень перемещаются с острова на остров по водопроводу. Ученики школ перемещаются таким способом, чтобы не тратить 2 часа, обходя через дорогу.
Чтобы попасть в школу, дети и их родители используют самодельную канатную дорогу. Они летят в металлической коробке над пропастью. Альтернатива? Есть: всего-то пять часов в одну сторону, чтобы прийти на уроки. Конечно же все предпочитают опасный полёт.
Дети проходят не только устрашающий обрыв, но и тоннель. Ученики всегда идут в сопровождении директора школы как туда, так и обратно, преодолевая узенькую дорожку, высеченную в скале, прижимаясь к скалам как можно сильнее. А в тоннеле над детьми нависает множество глыб.
Два раза в год ученикам интерната нужно проходить тяжёлую и долгую дорогу в отвесных скалах. Расстояние в 201 км, пешком, через четыре реки и горы Синь Цзян. Эта дорога очень трудна, опасна, а через реки нужно проходить не только по двухсотметровому цепному мосту, но и по самодельным мостикам из всего одной доски.
Источник:
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