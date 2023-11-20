Дети, преодолевающие нелёгкий путь до школы

Есть дети, которые настолько стремятся получать образование, что им не страшны никакие преграды. Они хотят учиться даже ценой собственного здоровья, а то и жизни. Они преодолевают не просто парочку оживлённых перекрёстков, а бурные горные реки, подвесной мост над пропастью и много чего ещё. Эти места, как можно догадаться, далеки от привычной цивилизации и школы там не стоят на каждом углу. Вряд ли современные городские дети могли бы представить себе такое сомнительное развлечение, когда идут учиться.