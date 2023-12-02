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Школьникам хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах

Школьникам хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах

Автор:
02 декабря 2023 07:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   запрет   телефоны   учеба   школа   школьники и телефоны   
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Начинаем эту субботу с хороших новостей.

О том, что телефоны окончательно заняли главенствующее место в жизни детей, было понятно уже давно. Но что с этим делать было решительно непонятно. С одной стороны, телефон штука нужная, и ребенок всегда на связи, и что-то полезное быстро он может в интернете узнать, но с другой стороны, внезапно оказалось, что ребенку в этом самом телефоне гораздо интереснее, чем в реальной жизни. И вот мы получили школы, в которых дети все учебное время проводят в гаджетах.

Учителя и родители в большинстве случаев самостоятельно справиться с этой проблемой не смогли и тогда было принято решение на законодательном уровне запретить пользоваться мобильными устройствами в школах. В Госдуме решили, что подобным запретом можно убить несколько зайцев - и успеваемость должна повыситься, дисциплина подтянется да и учителям станет проще вести уроки.


Поправку внесли 27 октября, а 16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект. Телефонами разрешили пользоваться на уроках в образовательных целях, ну и если жизни и здоровью ребенка что-то угрожает.

Но потом отказались от этой идеи и запретили использовать в образовательных программах личные телефоны и планшеты детей, которые они приносят в школы.


Так что теперь телефон можно будет использовать только с разрешения учителя и в экстренных случаях. Как в техническом плане это будет реализовано, должны решать сами школы.

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Метки: Госдума   запрет   телефоны   учеба   школа   школьники и телефоны   
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7  комментариев
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56k
Опиум для народа 16 минут назад
Да и в отношении всех остальных было бы неплохо. У большинства стоит отбирать телефоны на работе. А то смотрю тут многие на фишках сидят именно на работе.
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38k
russger 10 минут назад
"хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах"

Не заипались "хотеть" уже?
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Carex 46 минут назад
Странно, школота ещё не оставила своего мнения.
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