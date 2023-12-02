Школьникам хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах

Учителя и родители в большинстве случаев самостоятельно справиться с этой проблемой не смогли и тогда было принято решение на законодательном уровне запретить пользоваться мобильными устройствами в школах. В Госдуме решили, что подобным запретом можно убить несколько зайцев - и успеваемость должна повыситься, дисциплина подтянется да и учителям станет проще вести уроки.

Поправку внесли 27 октября, а 16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект. Телефонами разрешили пользоваться на уроках в образовательных целях, ну и если жизни и здоровью ребенка что-то угрожает.