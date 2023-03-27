Как спрятать шпаргалку: инструкция для ленивых и находчивых

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И хоть для многих дни учёбы давно позади, воспоминания о контрольных и экзаменах навсегда остались в памяти. Мы решили посмотреть, как прячут шпаргалки современные студенты и школьники, есть ли прогресс с нашим временем?
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А как вы прятали шпаргалки?
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Помню в школе к экзаменам пару ночей писал, но на экзамене не было возможности достать, глянуть, списать, а по шпорам все в мозгу осталось......
это реально так