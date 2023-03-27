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Как спрятать шпаргалку: инструкция для ленивых и находчивых

Как спрятать шпаргалку: инструкция для ленивых и находчивых

Автор:
27 марта 2023 13:03
Метки: списать   студенты   учеба   школа   шпаргалка   экзамен   
1718
14

И хоть для многих дни учёбы давно позади, воспоминания о контрольных и экзаменах навсегда остались в памяти. Мы решили посмотреть, как прячут шпаргалки современные студенты и школьники, есть ли прогресс с нашим временем?

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А как вы прятали шпаргалки?

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Метки: списать   студенты   учеба   школа   шпаргалка   экзамен   
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9  комментариев
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209
Dee78 Час назад
Когда ее сам делаешь, пишешь, то в этом нет ничего плохого. Сам написал, сам запомнил, а иногда не в одном экземпляре.
Помню в школе к экзаменам пару ночей писал, но на экзамене не было возможности достать, глянуть, списать, а по шпорам все в мозгу осталось......
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28k
Levyathan 10 минут назад
Не скажу, что обходился без шпаргалок в вузе, но надо было всегда минимально-какие-нибудь ключевые формулы. Это легко царапалось иглой от циркуля на пластиковых ручках. На экзамене, достаточно было провести пальцем по такой ручке, чтобы формулы становились читаемыми.
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8k
Влад 19 минут назад
у нас некоторые преподы говорили, что кто сам написал шпору-знает предмет как минимум на 3-
это реально так
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15k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Тот случай, когда на английском слова понятны, а на украинском - нет...
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62k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
за ночь три раза переписывал шпоры по химии , потом гоняли цветы козловать (как на экзамен и без цветов -моветон) . а сдал так и не достав ни одной шпоры . просто запомнил пока все переписывал все мельче и мельче .
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16k
Сергей 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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9k
au3 Час назад
Ну если даже такой объем инфы в голову не помещается - то пациент безнадежен
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22k
Сталкер Час назад
Это что, подборка наитупейших вариантов шпаргалок?
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