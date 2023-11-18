Участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2023» представили свои страны в шоу национальных костюмов

Каждая участница старается представить свою страну, используя в своём ярком наряде элементы, отражающие национальный колорит и особенность.

И сегодня мы хотим показать вам самые красивые наряды, показанные девушками, каждая из которых получила титул «Мисс» в своей стране. Ну а 18 ноября пройдёт финал конкурса, где и будет выбрана самая красивая женщина мира!