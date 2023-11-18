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Участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2023» представили свои страны в шоу национальных костюмов

Участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2023» представили свои страны в шоу национальных костюмов

Автор:
18 ноября 2023 08:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   конкурс   костюм   красота   мисс вселенная 2023   фото   
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16 ноября 2023 года в Республике Эль-Сальвадор прошла неофициальная, но самая зрелищная часть 72-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» — шоу национальных костюмов. Жюри не оценивают эту часть конкурса, тем не менее, она по праву считается самой зрелищной и красивой.


Каждая участница старается представить свою страну, используя в своём ярком наряде элементы, отражающие национальный колорит и особенность.


И сегодня мы хотим показать вам самые красивые наряды, показанные девушками, каждая из которых получила титул «Мисс» в своей стране. Ну а 18 ноября пройдёт финал конкурса, где и будет выбрана самая красивая женщина мира!

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Маргарита Голубева представила прекрасный костюм, разработанный по мотивам картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь». Создателем этого нежнейшего платья стала дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова.

Платье Кинги однозначно выделялось на фоне остальных своим цветом — зелёный цвет пальмовых листьев выглядел на подиуме очень свежо!

Благодаря огромному яркому-красному кленовому листу становится сразу понятно, что перед нами «Мисс Канада» — тут уж точно ни с кем не спутаешь!

«Мисс Сальвадор» в буквальном смысле светилась во время своего показа. Однозначно это был один из самых ярких костюмов!

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Метки: девушки   конкурс   костюм   красота   мисс вселенная 2023   фото   
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2  комментария
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33k
Slonyash 2 минуты назад
Наша самая очаровательная!!!
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16k
GROMOZEKA 8 минут назад
Забавный костюм у американки
Кстати она в америку откуда приехала?
И где на костюме головы вождей североамериканских индейцев?
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