Закулисные фото первого в СССР конкурса 1988 года

Вторая половина 1980-х годов вошла в историю как «эпоха перестройки», ознаменовавшейся бурным вторжением в жизнь граждан страны множества заграничных диковинок.
Фильмы, журналы и прочие печатные издания, музыка — а еще и конкурсы красоты, о которых еще недавно читали лишь в рубриках «Их нравы».
Теперь же захотелось попробовать эти самые нравы лично и хотя никакого опыта в организации подобных конкурсов не имелось (летом 1987 года в Одессе прошел конкурс «Одесская красавица», но он был чисто любительским), было принято решение провести «пробу пера».
Это произошло в 1988 году, когда в столице был организован конкурс «Московская красавица», инициатором которого стала газета «Московский комсомолец».
Идею активно поддержали «сверху» - ЦК ВЛКСМ высказался за проведение этого мероприятия и вскоре начался отбор претенденток на участие в нем.
Конкурс — проблемы и организационные вопросы
Перед жюри сразу встал вопрос — по каким критериям отбирать красавиц? После споров его члены приняли решение рассматривать любых кандидаток, не только москвичек, но и жительниц других городов, а также замужних женщин.
Кроме того, было решено не следовать принятым в Европе правилам относительно параметров — другими словами, зарегистрироваться можно было любой женщине, без ограничения роста, веса и т.д.
Поэтому неудивительно, что очередь до здания, в котором проходили отборочные туры, протянулась на многие сотни метров. Всего заявки на участие подало около 2.5 тысяч кандидаток и из них в итоге членами жюри было отобрано 36 финалисток.
Кстати, насчет этого самого жюри — оно было весьма и весьма представительным, в его состав входили такие знаменитые деятели культуры, как Михаил Задорнов, Анастасия Вертинская и Марк Розовский, ну а в качестве главного судьи был приглашен Муслим Магомаев. Что же касается ведущего, им стал еще неизвестный тогда никому Леонид Якубович.
Финал конкурса состоял из трех этапов — на одном участницы дефилировали в национальном костюме, на втором в купальниках, а на третьем — в вечернем платье. Причем, хотя по общепринятым правилам купальники должны быть одинаковыми, в первый раз на это тоже никто не обратил внимания — в итоге финалистки вышли бороться за призы в одеяниях разной степени открытости.
А побороться тогда было за что — в качестве главного приза предлагался бесплатный круиз по Средиземному морю, также был шанс получить поездку в Варшаву на встречу молодежи, по туру «Интуриста» можно было посетить Корею, а также на семь дней махнуть в Вену или на крайний случай в Болгарию. Ну и по мелочам — телевизор «Темп», кассетный магнитофон, качественный московский трикотаж и т.п.
Чем же все в итоге закончилось
Посмотреть на этот, пока еще экзотический конкурс пришло более 10 тысяч зрителей, его освещали сотни журналистов, а по телевизору смотрели миллионы зрителей. Надо отдать должное организаторам — все прошло достаточно хорошо, хотя некоторые огрехи конечно имели место.
Например, у участниц попросту забыли проверить их паспорта и когда в финале оказались шесть главных претенденток, выяснилось, что одна из них - Ирина Суворова, была замужем и у нее имелся ребенок.
Поэтому задним числом пришлось принимать решение — назвать ее «Миссис Москва», хотя это было формальным нарушением первоначального условия, что выиграть могла каждая без ограничений. Ну а будущая киноактриса Оксана Фандера, недавно приехавшая в столицу из Одессы, еще не имела московской прописки и поэтому объявлять ее «Московской красавицей» было бы очень странно.
В итоге остались лишь две кандидатки - Маша Калинина и Екатерина Чиличкина. Победительницей стала Калинина, что удивило многих, в том числе и ее, поскольку она все же была не самой красивой из всех. Тем не менее, она в возрасте 16 лет стала всесоюзной знаменитостью и с ней подписал контракт известный журнал «Бурда Моден». После этого Маша уехала в Европу, где провела следующие два года, а затем она отправилась в США, где впоследствии осталась жить. Сейчас она — тренер по йоге.
А конкурсы красоты затем бурно распространились по всей стране, вовсю пользуясь полученным в Москве летом 1988 года опытом. И вскоре они перестали быть «заморской диковинкой».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа
- 4 подарка, от которых советские женщины были в восторге, а современные не оценили бы
- "Мисс Вселенная-2021": смотрим самые яркие национальные костюмы участниц
- Викторианские женщины с очень длинными волосами
- Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России