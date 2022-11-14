Закулисные фото первого в СССР конкурса 1988 года

Идею активно поддержали «сверху» - ЦК ВЛКСМ высказался за проведение этого мероприятия и вскоре начался отбор претенденток на участие в нем.

Конкурс — проблемы и организационные вопросы

Перед жюри сразу встал вопрос — по каким критериям отбирать красавиц? После споров его члены приняли решение рассматривать любых кандидаток, не только москвичек, но и жительниц других городов, а также замужних женщин.