В конкурсе красоты «Мисс Вселенная Зимбабве» победила белая девушка





Конкурс прошел в этой африканской стране впервые за 22 года. Титул присудили 21-летней модели Брук Брук Джексон (Brooke Bruk Jackson). В ноябре девушка отправится в Сальвадор и будет представлять Зимбабве на «Мисс Вселенная» — одном из крупнейших конкурсов красоты в мире.





Как победительнице, Джексон полагается денежный приз, составляющий 10 тысяч долларов. Кроме того, ее ждут разнообразные подарки от спонсоров, в том числе турпоездка к водопаду Виктория, бесплатные апартаменты на два года и новейшие продукты Apple.