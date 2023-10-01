В конкурсе красоты «Мисс Вселенная Зимбабве» победила белая девушка

По словам одного из пользователей соцсетей, национальный отбор на конкурс «Мисс Вселенная» должна была выиграть коренная зимбабвийка.
Конкурс прошел в этой африканской стране впервые за 22 года. Титул присудили 21-летней модели Брук Брук Джексон (Brooke Bruk Jackson). В ноябре девушка отправится в Сальвадор и будет представлять Зимбабве на «Мисс Вселенная» — одном из крупнейших конкурсов красоты в мире.
Как победительнице, Джексон полагается денежный приз, составляющий 10 тысяч долларов. Кроме того, ее ждут разнообразные подарки от спонсоров, в том числе турпоездка к водопаду Виктория, бесплатные апартаменты на два года и новейшие продукты Apple.
Джексон заявила, что шокирована победой. По ее словам, прежде она никогда не участвовала в конкурсах красоты и давно ушла из модельного бизнеса. В последнее время девушка работала косметологом в столице Зимбабве Хараре.
После победы Брук местные пользователи соцсетей стали возмущаться тем, что титул достался не темнокожей конкурсантке, а единственной из всех 25 участников белой девушке.
«Почему Зимбабве не может представлять африканка, зимбабвийка? Почему нужно, чтобы это был кто-то другой? Неужели нет коренных зимбабвийцев?» — написал один из пользователей соцсети X.
Брук Брук-Джексон родилась и выросла в столице Зимбабве — городе Хараре. Мать девушки темнокожая, а отец белый. Брук работает моделью и учится на факультете делового администрирования Зимбабвийского университета.
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Нетолерантно поступили.
А что, у Зимбабве есть собственная вселенная?
Автор, ты там в адеквате?
"По ее словам, прежде она никогда не участвовала в конкурсах красоты и ДАВНО ушла из модельного бизнеса. В последнее время девушка работала косметологом в столице Зимбабве Хараре..."
ТС сам не вычитывал материал, а просто воспользовался операцией (копировать --> вставить)?