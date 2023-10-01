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В конкурсе красоты «Мисс Вселенная Зимбабве» победила белая девушка

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная Зимбабве» победила белая девушка

Автор:
01 октября 2023 09:15
Метки: Белая   Видео   Мисс Вселенная Зимбабве   девушки   конкурс   красота   фото   
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По словам одного из пользователей соцсетей, национальный отбор на конкурс «Мисс Вселенная» должна была выиграть коренная зимбабвийка.


Конкурс прошел в этой африканской стране впервые за 22 года. Титул присудили 21-летней модели Брук Брук Джексон (Brooke Bruk Jackson). В ноябре девушка отправится в Сальвадор и будет представлять Зимбабве на «Мисс Вселенная» — одном из крупнейших конкурсов красоты в мире.


Как победительнице, Джексон полагается денежный приз, составляющий 10 тысяч долларов. Кроме того, ее ждут разнообразные подарки от спонсоров, в том числе турпоездка к водопаду Виктория, бесплатные апартаменты на два года и новейшие продукты Apple.

Джексон заявила, что шокирована победой. По ее словам, прежде она никогда не участвовала в конкурсах красоты и давно ушла из модельного бизнеса. В последнее время девушка работала косметологом в столице Зимбабве Хараре.

После победы Брук местные пользователи соцсетей стали возмущаться тем, что титул достался не темнокожей конкурсантке, а единственной из всех 25 участников белой девушке.


«Почему Зимбабве не может представлять африканка, зимбабвийка? Почему нужно, чтобы это был кто-то другой? Неужели нет коренных зимбабвийцев?» — написал один из пользователей соцсети X.

Брук Брук-Джексон родилась и выросла в столице Зимбабве — городе Хараре. Мать девушки темнокожая, а отец белый. Брук работает моделью и учится на факультете делового администрирования Зимбабвийского университета.

Источник:

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Метки: Белая   Видео   Мисс Вселенная Зимбабве   девушки   конкурс   красота   фото   
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14  комментариев
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47k
Максим Т. Час назад
Ну если коренной парижанин черный, почему коренная зимбабвийка не может быть белой?)
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5k
Нуи Хусим Минуту назад
Вполне симпатичная барышня! Остальные конкурсанки, как по мне не дотягивают до неё. Но я европеец, каг бы...
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453
Andrei 7 минут назад
Ну, хоть тут честный конкурс...
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33k
Slonyash 14 минут назад
Это у них там BLM наоборот?
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1k
Igor Grishaev 19 минут назад
Почему не одноногая жирная негритянка с силиконовыми губами??
Нетолерантно поступили.
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
«В конкурсе красоты «Мисс Вселенная Зимбабве»

А что, у Зимбабве есть собственная вселенная?
Автор, ты там в адеквате?
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
"Брук работает моделью и учится на факультете делового администрирования Зимбабвийского университета..."
"По ее словам, прежде она никогда не участвовала в конкурсах красоты и ДАВНО ушла из модельного бизнеса. В последнее время девушка работала косметологом в столице Зимбабве Хараре..."
ТС сам не вычитывал материал, а просто воспользовался операцией (копировать --> вставить)?
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942
Гера Полчаса назад
Мама негр, папа белый, мама наверное не догадывается, что это папа с другой мамой нагулял или стоп, это же так не работает?
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3k
Артур Котовой 55 минут назад
По лицу как транс какой то
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35k
Андрей Иванов Час назад
Победительницу съедают, но в Зимбабве последнее время повышается культурный уровень и поэтому по телику этот момент не показывают. И не озвучивают
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3k
* You All 2 часа назад
точно конкурс красоты,а не крокодилиц? страшные здец. не удивительно что в кои-то веки победила не страхоебина
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6k
livaneth 2 часа назад
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Такие интересные имена у этих зимбабвиек. как будто в ИКЕЮ зашел...
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