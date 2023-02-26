Белоруска победила в конкурсе «Миссис Германия».

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Официальное сообщество конкурса «Миссис Германия» в Facebook*, проходившего в этом году в египетской Хургаде, сообщает, что победу в нем одержала бывшая жительница Минска Анна Шнайдер (Проходская).
Известно, что раньше девушка жила в белорусской столице, посещала Национальную школу красоты, а в 2004 году с семьей переехала в Германию — в Магдебург.
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Сначала получала образование, а затем начала проявлять себя в качестве модели. В 2020-м она уже принимала участие в конкурсе «Миссис Германия» и тоже была первой. В этот раз она представляла Берлин и выступала под фамилией супруга — Шнайдер.
Анна ведет Instagram*, где собрала солидное количество подписчиков — больше 6 млн. В блоге девушка показывает фрагменты своей роскошной жизни, а последнюю фотографию подписала так: «Верьте в свои мечты». Кажется, именно с таких текстов и начинался когда-то Instagram*.
* Запрещены в РФ
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Забыли написать: Бывшая белоруска. Сейчас живёт в Германии. Но факт, что красивая. Это точно!
Живущая в Германии 35-летняя уроженка Беларуси Анна Шнайдер (Проходская) стала обладательницей титула «Миссис Германия 2023», сообщает издание «Белорусы и мир» со ссылкой на официальную страницу конкурса в Facebook.
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