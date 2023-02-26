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Белоруска победила в конкурсе «Миссис Германия»

Белоруска победила в конкурсе «Миссис Германия»

Автор:
26 февраля 2023 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Белоруска   Миссис Германия   в мире   девушки   конкурс   красота   новости   фото   
668
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Официальное сообщество конкурса «Миссис Германия» в Facebook*, проходившего в этом году в египетской Хургаде, сообщает, что победу в нем одержала бывшая жительница Минска Анна Шнайдер (Проходская).

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Метки: Белоруска   Миссис Германия   в мире   девушки   конкурс   красота   новости   фото   
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7  комментариев
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11k
Shtoppi 2 часа назад
чет она на Кабаеву похожа в лучшие годы или нет? по крайней мере с лица.
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14k
Типа граф 15 минут назад
Красивая конечно , не то что вот эта "Мисс Крым "
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5k
Михаил 23 минуты назад
а можно всех посмотреть?
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20k
Alf 2 часа назад
Белоруска победила в конкурсе «Миссис Германия».
Забыли написать: Бывшая белоруска. Сейчас живёт в Германии. Но факт, что красивая. Это точно!
Живущая в Германии 35-летняя уроженка Беларуси Анна Шнайдер (Проходская) стала обладательницей титула «Миссис Германия 2023», сообщает издание «Белорусы и мир» со ссылкой на официальную страницу конкурса в Facebook.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/cellar/33281.html?chttps://news.zerkalo.io/cellar/33281.html?c
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GROMOZEKA 2 часа назад
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