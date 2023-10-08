Конкурс "Мисс Португалия" выиграл мужчина, считающий себя женщиной

Ну а если вы считаете, что все это бред, то вот вам любопытная справочка. Хозяйкой конкурса "Мисс Вселенная" является Энн Джаккафон Джакраютатип и да, он тоже трансгендер. Тайский бизнесмен прикупил себе этот конкурс за 20 миллионов долларов.