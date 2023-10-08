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Конкурс "Мисс Португалия" выиграл мужчина, считающий себя женщиной

Конкурс "Мисс Португалия" выиграл мужчина, считающий себя женщиной

Автор:
08 октября 2023 07:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   Видео   Мисс Португалии 2023   конкурс красоты   мачете   мисс вселенная   
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Видимо, биологических красавиц в Португалии совсем не осталось. Бедолаги...

Марина Мачете родился мужчиной, но несколько лет назад решил, что он явно симпатичнее многих дам и лег под нож хирурга. В результате кропотливой работы врачей получилось то, что теперь считают самой красивой женщиной в Португалии.


28-летний трансгендер уже 5 лет работает стюардессой, на его счету несколько конкурсов красоты, в которых победить ему никак не удавалось. Но в этот раз удача была на его стороне.


Ну а если кому интересно, то вот вам видео с кем же соревновался Мачете.


Впрочем, это не первый такой случай. В этом же году "Мисс Нидерланды" так же выиграл мужик. 22-летний трансгендер Рикки Колле оказался самым красивым из местных дам. Зацените "красотку".


Если коротко, то в Нидерландах и Португалии решили, что самая красивая баба это мужик. Так что за корону в "Мисс Вселенная 2023" будут бороться все кому не лень.


Ну а если вы считаете, что все это бред, то вот вам любопытная справочка. Хозяйкой конкурса "Мисс Вселенная" является Энн Джаккафон Джакраютатип и да, он тоже трансгендер. Тайский бизнесмен прикупил себе этот конкурс за 20 миллионов долларов.

Источник:

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Метки: transgender   Видео   Мисс Португалии 2023   конкурс красоты   мачете   мисс вселенная   
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9  комментариев
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15k
GROMOZEKA 39 минут назад
Эволюция Западных «женщин», наглядно
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625
Никита 53 секунды назад
А что удивительного? К сожалению, многие женщины перестают быть женщинами, когда думают, что им все должны только потому, что у них между ног есть такая "заветная" дырочка.
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37k
russger 6 минут назад
Ну хоть какие-то новости из Португалии. А то давно ничего слышно не было об этой стране.
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3k
Бомбардир 7 минут назад
Где-то далеко в Азии заплакал Рональду...
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1k
Игорь Меншиков 13 минут назад
И эти туда же
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41k
Example 6.2.6 15 минут назад
Было несложно..
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2k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Тебе бы над грамматикой поработать...

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119
Собака У Попа Час назад
Так давайте на Мисс Вселенная 2023 пошлём Киркорова. Золото гарантированно.
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