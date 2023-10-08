Конкурс "Мисс Португалия" выиграл мужчина, считающий себя женщиной

Видимо, биологических красавиц в Португалии совсем не осталось. Бедолаги...
Марина Мачете родился мужчиной, но несколько лет назад решил, что он явно симпатичнее многих дам и лег под нож хирурга. В результате кропотливой работы врачей получилось то, что теперь считают самой красивой женщиной в Португалии.
28-летний трансгендер уже 5 лет работает стюардессой, на его счету несколько конкурсов красоты, в которых победить ему никак не удавалось. Но в этот раз удача была на его стороне.
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Ну а если кому интересно, то вот вам видео с кем же соревновался Мачете.
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Впрочем, это не первый такой случай. В этом же году "Мисс Нидерланды" так же выиграл мужик. 22-летний трансгендер Рикки Колле оказался самым красивым из местных дам. Зацените "красотку".
Если коротко, то в Нидерландах и Португалии решили, что самая красивая баба это мужик. Так что за корону в "Мисс Вселенная 2023" будут бороться все кому не лень.
Ну а если вы считаете, что все это бред, то вот вам любопытная справочка. Хозяйкой конкурса "Мисс Вселенная" является Энн Джаккафон Джакраютатип и да, он тоже трансгендер. Тайский бизнесмен прикупил себе этот конкурс за 20 миллионов долларов.
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