Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка

- Я с детства любила сцену, - признавалась Дарья после победы в нижегородском конкурсе. - Занималась танцами, вместе с командой объездила множество городов России. Обожаю плавание, модельные съемки. А еще развиваюсь творчески: придумываю сценарии для мероприятий, пробую себя в анимации. Сейчас в ближайших планах - подтянуть учебу. А вообще надо выдохнуть, подумать. Потому что времени на это попросту не было!