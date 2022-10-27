Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка

1994
9
"Красой России-2022" стала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода
Морское побережье, софиты и полсотни красавиц со всей страны: сегодня в Сочи состоялся финал старейшего российского конкурса "Краса России". Спустя несколько недель напряженной подготовки - танцы, вокал, дефиле на шпильках - девушки наконец продемонстрировали все свои достоинства и таланты. Кто-то пел, кто-то исполнял акробатические трюки, но самым эффектным моментом шоу, безусловно, стал выход в купальниках.
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Три часа красоты - и жюри наконец объявило победительницу: ей стала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. И это неудивительно: для белокурой красавицы такие испытания не в новинку - в этом году Даша уже завоевала корону "Мисс Нижний Новгород-2022". А теперь Луконькина представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля-2023».
Что же известно о победительнице? Новая "Краса России" учится в Нижегородском государственном педагогическом университете на факультете управления и социально-технических сервисов. В свободное от учебы время работает моделью, занимается организацией детских праздников, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».
- Я с детства любила сцену, - признавалась Дарья после победы в нижегородском конкурсе. - Занималась танцами, вместе с командой объездила множество городов России. Обожаю плавание, модельные съемки. А еще развиваюсь творчески: придумываю сценарии для мероприятий, пробую себя в анимации. Сейчас в ближайших планах - подтянуть учебу. А вообще надо выдохнуть, подумать. Потому что времени на это попросту не было!
- Я так перенервничала и переволновалась, что почти ничего не помню! Победа стала большим сюрпризом: честно, я не ожидала, - на бегу призналась королева красоты. - Одно могу сказать точно: сейчас я абсолютно счастлива!
Источник:
АНТИФИШКИ
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А это все хрень какая то ...
А по отношении кариеглазой блондинки, да уж, верим... И всё же, девочки хороши, на какую не посмотри!