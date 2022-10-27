FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1081 пост • 222 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка

Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка

Автор:
27 октября 2022 09:13
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Краса России-2022   в мире   девушки   конкурс   красота   люди   фото   
1994
9
"Красой России-2022" стала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Краса России-2022   в мире   девушки   конкурс   красота   люди   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр 38 минут назад
Мне кажется, что самым фееричным выходом был бы выход БЕЗ штукатурки на физиономии, а не в купальниках... Вот тогда бы и выбрали красу! А нарисовать-то что угодно можно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
MrForstd 6 минут назад
Наконец-то норм деваха. А то чё-то что не мисс xx, так прям мечта абстракциониста. А 44 тоже хороша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt 7 минут назад
Без обезьяней жопы на лице уже хорошо. Девочка симпатичная, лучше чем было это точно. А 21 году краса была такая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 7 минут назад
не естественные какие то все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 12 минут назад
Загоните их в реку или бассейн. Вот тогда и будет понятно кто краса, а у кого визажист хороший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Николай Александрович Полчаса назад
Симпатичная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
glazz_19 Полчаса назад
Ну на "Мисс Земля 2023" ей ничего не светит, если за это время не успеет хер отрастить :)) Ну или ОЧЕНЬ сильно загореть. А лучше и хер, и загореть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Седой Полчаса назад
Даже при увеличении таких фото и то видно куча прыщей на лице под слоем штукатурки...Не ожидала она, ждем разоблачений папиков проплативших этот бедлам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 38 минут назад
Эххх, какие оргии там всё это время, поучавствовать бы в таком бедламе разок- другой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! 46 минут назад
Млять! Ослеп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RaiJu 50 минут назад
Симпатичная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Станислав 55 минут назад
Слепит количество штукатурки на ее лицо скорее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Sata33 59 минут назад
Красивая , но ничего необычного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Dront75 Час назад
Подкормить хочется. Килограмм на 5-6, а то ощущение, что на ботокс деньги нашли, а на продукты не осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Грустный Кот Час назад
Краса России это женщина с тремя детьми как минимум .
А это все хрень какая то ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Sata33 Грустный Кот 59 минут назад
С чего такой критерий ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Час назад
Где сисехи? Почему глаза карие? Да и красота легенькая и не славянская какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
albedo Час назад
Мужик не собака, на кость не бросается (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

479751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки советских артистов
Интересные снимки советских артистов
Фастфуд по-советски: как это было
Фастфуд по-советски: как это было
Набирающие популярность в сообществах
Обиженные женщины массово сдают своих "бывших" в военкоматы
Обиженные женщины массово сдают своих "бывших" в военкоматы
20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься
20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всмысле?!

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#подборка#в мире#картинки#Приколы#автомир#природа#красота
#Юмор#интересное#животные#история#автомобили#кино#СССР#удивительно#Россия#девушки
#Прикол#аварии#авто аварии#факты#креатив#люди#США#познавательно#фильм#Еда
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? 16 любопытных снимков, на которых запечатлены реалии жизни в Тибете 16 любопытных снимков, на которых запечатлены реалии жизни в Тибете 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты 19 крутейших снимков знаменитого фотоконкурса iPhone Photography Awards 19 крутейших снимков знаменитого фотоконкурса iPhone Photography Awards 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае!

На что жалуетесь?

Вернуться