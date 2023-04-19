10 малоизвестных фактов о конкурсах красоты

Первый конкурс Мисс Америка проводился в Атлантик-Сити в 1921 году, а еще раньше, в 1880 году на пляже штата Дэлавэр был проведен конкурс первый в мире купальников. А в Москве первый всесоюзный конкурс красоты состоялся в 1989 году и назывался «Мисс СССР-1989», победительница тогда стала Юлия Суханова.