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10 малоизвестных фактов о конкурсах красоты

10 малоизвестных фактов о конкурсах красоты

Автор:
19 апреля 2023 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   девушки   интересно   конкурс   красота   факты   фото   
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Конкурсы красоты — это популярное мероприятия, проводимые почти в каждой стране. Кандидатки на звание королевы красоты готовы тратить недели и даже месяцы своей жизни на подготовку ради выступления длиной пять минут.

Итак, вот 10 малоизвестных фактов о конкурсах красоты.

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Средний индекс массы тела (особый показатель, позволяющий определить, является ли вес тела конкретного человека недостаточным, нормальным или избыточным) у участниц конкурсов красоты в США должен составлять 20.8. Ранее, в 2010 году он составлял 16.9, это был крайне низкий показатель. Он был изменен после того, как несколько моделей потеряли сознание прямо на подиуме.

Первый конкурс Мисс Америка проводился в Атлантик-Сити в 1921 году, а еще раньше, в 1880 году на пляже штата Дэлавэр был проведен конкурс первый в мире купальников. А в Москве первый всесоюзный конкурс красоты состоялся в 1989 году и назывался «Мисс СССР-1989», победительница тогда стала Юлия Суханова.

Быть королевой красоты нелегко, да и обходится это недешево. Платье будет стоить не меньше 1000 долларов, а если шить на заказ, то и все 5000. Прическа и макияж – 250 долларов в час, плюс услуги личного тренера, консультанта конкурса, фотографа, водителя.

Конкурсы красоты придерживаются тенденции проведения их исключительно для женщин, причем конкурсантки должны быть незамужем. (Лишь недавно правила были упрощены и к участию стали допускать разведенных женщин). Есть ограничения и по возрасту: для мисс Америка максимальный 26 лет, для мисс Соединенные Штаты -24 года. В России от 18 до 35 лет

После оглушительного успеха конкурсов красоты, предлагающих общественности определенные стандарты внешности, появились конкурсы и для тех, кто не вписывается в первоначальный стандарт подобных конкурсов – например, для женщин низкого роста, замужних дам или женщин размера плюс.

В Венесуэле все настолько увлечены конкурсами красоты, что даже организовали особые «школы красоты», куда отправляют своих дочерей для подготовки к выступлению на конкурсе.

Хотя многие люди активно выступают против подобных конкурсов, в них есть много положительных моментов. Например, многие женщины отмечают, что на конкурсе красоты они наконец смогли преодолеть свою застенчивость и стать более уверенными в себе.

Многие участницы подобных конкурсов стали подругами. Вопреки распространенному мнению, конкурсантки далеко не всегда готовы вцепиться друг другу в глотки, они просто группа молодых женщин одного возраста, стремящиеся к общей цели. Конечно, они дружат. Разумеется, встречаются и завистницы, но в целом среди девушек царит здоровая конкуренция.

Некоторые конкурсы красоты представляют собой форму мошенничества. Организовать проведение конкурса красоты нетрудно, и некоторые организаторы раздают титулы за деньги. Хотя в день финала выдаются настоящие диадемы и ленты, что касается денежных призов, то иногда они до победительниц просто-напросто не доходят и остаются в руках недобросовестных организаторов.

Расписание подготовки на крупных международных конкурсах красоты действительно безумное. На протяжении нескольких недель ежедневно у девушек уходит более 18 часов на подготовку, репетиции, примерки и тому подобное.

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Метки: в мире   девушки   интересно   конкурс   красота   факты   фото   
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14k
FatZilla 2 часа назад
>>После оглушительного успеха конкурсов красоты<<

Я о них только в интернете читаю.
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11k
Евгений 19 минут назад
"Вопреки распространенному мнению, конкурсантки далеко не всегда готовы вцепиться друг другу в глотки, они просто группа молодых женщин одного возраста, стремящиеся к общей цели."

Только цель одна и на всех её не хватает.
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30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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