Женщина попала в курьезную ситуацию во время уборки территории

Женщина не заметила, что у неё дырявый мешок за спиной, когда убирала участок от опавших листьев.
В попытке избавиться от опавших листьев перед домом эта женщина проявила похвальное рвение.
Однако домовладелица с садовым пылесосом не заметила, что у неё дырявый мешок, из которого всё вылетает настолько же быстро, как и влетает.
Источник:
Пользователи соцсетей не только повеселились над неудачей дамы, но и восхитились её способности смеяться над собственными провалами. Немало людей признались, что они бы в такой ситуации разразились бранью.
Источник:
- Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу
- Загадочная дыра на пляже в Ирландии вызвала переполох в сети
- Наглая обезьяна психанула и разбила защитный шлем
- Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции
- Пешеход оказал девушкам медвежью услугу