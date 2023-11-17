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Женщина попала в курьезную ситуацию во время уборки территории

Женщина попала в курьезную ситуацию во время уборки территории

Автор:
17 ноября 2023 07:49
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   в мире   листья   уборка   
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Женщина не заметила, что у неё дырявый мешок за спиной, когда убирала участок от опавших листьев.

В попытке избавиться от опавших листьев перед домом эта женщина проявила похвальное рвение.

Однако домовладелица с садовым пылесосом не заметила, что у неё дырявый мешок, из которого всё вылетает настолько же быстро, как и влетает.

Пользователи соцсетей не только повеселились над неудачей дамы, но и восхитились её способности смеяться над собственными провалами. Немало людей признались, что они бы в такой ситуации разразились бранью.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   в мире   листья   уборка   
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