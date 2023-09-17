Загадочная дыра на пляже в Ирландии вызвала переполох в сети

На пляже в Ирландии мужчина нашёл дыру, которая, как он считал, являлась следом от упавшего метеорита. Местный телеканал, как только узнал о находке, сразу снял о ней репортаж. Люди начали активно обсуждать происхождение дыры и делиться своими версиями.