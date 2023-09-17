Загадочная дыра на пляже в Ирландии вызвала переполох в сети

На пляже в Ирландии мужчина нашёл дыру, которая, как он считал, являлась следом от упавшего метеорита. Местный телеканал, как только узнал о находке, сразу снял о ней репортаж. Люди начали активно обсуждать происхождение дыры и делиться своими версиями.
Странное отверстие обнаружил местный житель Дейв Кеннеди. Как любитель астрофизики, он сразу понял, что это след от упавшего метеорита, и сообщил о находке СМИ.
Правда оказалась прозаичней — яму для развлечения вырыли два местных жителя детскими лопатками за несколько дней до этого. Неловко вышло...
Мужчины выложили видео процесса после того, как увидели сюжет о «метеорите» в новостях.
Источник:
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Блин, как же я сейчас разочаровался в астрофизике.