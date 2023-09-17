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Загадочная дыра на пляже в Ирландии вызвала переполох в сети

Загадочная дыра на пляже в Ирландии вызвала переполох в сети

Автор:
17 сентября 2023 12:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Курьезы   в мире   дыра   ирландия   метеорит   находка   пляж   
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На пляже в Ирландии мужчина нашёл дыру, которая, как он считал, являлась следом от упавшего метеорита. Местный телеканал, как только узнал о находке, сразу снял о ней репортаж. Люди начали активно обсуждать происхождение дыры и делиться своими версиями.

Странное отверстие обнаружил местный житель Дейв Кеннеди. Как любитель астрофизики, он сразу понял, что это след от упавшего метеорита, и сообщил о находке СМИ.

Правда оказалась прозаичней — яму для развлечения вырыли два местных жителя детскими лопатками за несколько дней до этого. Неловко вышло...

Мужчины выложили видео процесса после того, как увидели сюжет о «метеорите» в новостях.

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Метки: Видео   Курьезы   в мире   дыра   ирландия   метеорит   находка   пляж   
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7  комментариев
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117k
parallax 38 минут назад
Сразу видно, детство он провёл в библиотеке, а не в песочнице.
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1k
Alexandr 10 минут назад
Мы малыми такие ямки руками рыли.
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4k
Горожанин 16 минут назад
"Как любитель астрофизики..."
--------------
Блин, как же я сейчас разочаровался в астрофизике.
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92k
sapér Vodička 43 минуты назад
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15k
Kostick 44 минуты назад
дб)) космос и астрофизику он любит))) кратер))
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