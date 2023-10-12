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Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу

Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу

Автор:
12 октября 2023 07:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   овцы   стадо   
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Сбежавшее от хозяина стадо овец решило погулять по городу и пощипать травку. Животные наведались во двор к нескольким местным жителям и оставили небольшой беспорядок.

Мужчина по имени Джеймс испытал немалое удивление, когда понял, что к нему приходили многочисленные гости. Двор домовладельца заполонило целое стадо овец. Впрочем, соседским участкам тоже досталось.

Джеймс пояснил, что стадо сбежало из-под пастушеского надзора с близлежащего поля. В принципе, животные не причинили реального ущерба, но оставили после себя большой беспорядок. Всё оказалось завалено овечьим помётом.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   овцы   стадо   
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1  комментарий
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Мурчелло Час назад
Похожи на иностранных рабочих.
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Krasava

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