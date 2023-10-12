Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу

Сбежавшее от хозяина стадо овец решило погулять по городу и пощипать травку. Животные наведались во двор к нескольким местным жителям и оставили небольшой беспорядок.
Мужчина по имени Джеймс испытал немалое удивление, когда понял, что к нему приходили многочисленные гости. Двор домовладельца заполонило целое стадо овец. Впрочем, соседским участкам тоже досталось.
Джеймс пояснил, что стадо сбежало из-под пастушеского надзора с близлежащего поля. В принципе, животные не причинили реального ущерба, но оставили после себя большой беспорядок. Всё оказалось завалено овечьим помётом.
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