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Пешеход оказал девушкам медвежью услугу

Пешеход оказал девушкам медвежью услугу

Автор:
02 октября 2023 08:18
Метки: Видео   Прикол   в мире   девушки   люди   фейл   
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Мужчина решил помочь участнице дорожного движения, которая не смогла удержать своего "железного коня" и вместе с подругой оказалась на дороге. Мужчина поднял транспортное средство и чуть не утопил его в ближайшем водоеме.

Необычное дорожное происшествие, случившееся 22 сентября в городе Камета (штат Пара, Бразилия), попало в объектив видеокамеры, установленной на фасаде частного дома. Случайный прохожий бросился на помощь упавшим мотоциклисткам и устремился догонять двухколёсное транспортное средство.

По информации местных СМИ, ограждение возле водоёма преградило путь транспортному средству и пешеходу. В результате происшествия никто не пострадал.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   девушки   люди   фейл   
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Себастьян Перейра

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