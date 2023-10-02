Пешеход оказал девушкам медвежью услугу

Мужчина решил помочь участнице дорожного движения, которая не смогла удержать своего "железного коня" и вместе с подругой оказалась на дороге. Мужчина поднял транспортное средство и чуть не утопил его в ближайшем водоеме.
Необычное дорожное происшествие, случившееся 22 сентября в городе Камета (штат Пара, Бразилия), попало в объектив видеокамеры, установленной на фасаде частного дома. Случайный прохожий бросился на помощь упавшим мотоциклисткам и устремился догонять двухколёсное транспортное средство.
По информации местных СМИ, ограждение возле водоёма преградило путь транспортному средству и пешеходу. В результате происшествия никто не пострадал.
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