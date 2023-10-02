Пешеход оказал девушкам медвежью услугу

Настоящий шедевр стеклянной архитектуры

Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь

Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве

Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии

Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану

Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку