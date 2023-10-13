Наглая обезьяна психанула и разбила защитный шлем

Житель Сингапура пострадал от действий обезьяны, внимание которой привлекла сумка на мотостоянке. Голодное животное сначала намеревалось обшарить её на предмет чего-нибудь вкусненького, но пришло в раздражение, когда заметило повышенное внимание к своей персоне. После этого обезьяна скинула с одного из транспортных средств шлем и разбила его.