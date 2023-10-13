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Наглая обезьяна психанула и разбила защитный шлем

Наглая обезьяна психанула и разбила защитный шлем

Автор:
13 октября 2023 07:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Курьезы   в мире   воровка   обезьяна   сингапур   стоянка   
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Обезьяна попыталась украсть еду у мужчин на стоянке скутеров и мотоциклов. Когда автор видео попытался приблизиться к воровке, она психанула и сбросила на землю защитный шлем.

Житель Сингапура пострадал от действий обезьяны, внимание которой привлекла сумка на мотостоянке. Голодное животное сначала намеревалось обшарить её на предмет чего-нибудь вкусненького, но пришло в раздражение, когда заметило повышенное внимание к своей персоне. После этого обезьяна скинула с одного из транспортных средств шлем и разбила его.

Собственно, именно владелец шлема и поделился в интернете своим недовольством. Ему пришлось одалживать запасной шлем у приятеля, иначе парень не мог даже вернуться домой, ведь он не хотел нарушать правила и ехать без защиты.

Источник:

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Метки: Видео   Курьезы   в мире   воровка   обезьяна   сингапур   стоянка   
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4  комментария
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Антон Час назад
Я или слепой, или не увидел как в щепки разлетелся шлем... ну или хотя бы треснул. Хотя с другой стороны, защитный шлем который просто упал с метровой высоты и разбился... Для каких он целей служит... декоративных?
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25k
Михаил Сметанкин 44 секунды назад
Да ничего с шлемом не произошло! Пару царапин максимум. Автор, ты прям фантазер фантазерный!
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183
Иван 5 минут назад
Заголовок поста звучит как описание конфликта двух водителей на дороге!
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