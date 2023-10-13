Наглая обезьяна психанула и разбила защитный шлем

Обезьяна попыталась украсть еду у мужчин на стоянке скутеров и мотоциклов. Когда автор видео попытался приблизиться к воровке, она психанула и сбросила на землю защитный шлем.
Житель Сингапура пострадал от действий обезьяны, внимание которой привлекла сумка на мотостоянке. Голодное животное сначала намеревалось обшарить её на предмет чего-нибудь вкусненького, но пришло в раздражение, когда заметило повышенное внимание к своей персоне. После этого обезьяна скинула с одного из транспортных средств шлем и разбила его.
Собственно, именно владелец шлема и поделился в интернете своим недовольством. Ему пришлось одалживать запасной шлем у приятеля, иначе парень не мог даже вернуться домой, ведь он не хотел нарушать правила и ехать без защиты.
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