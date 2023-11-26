FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7939 постов • 1037 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Я в лесу, мёртв": парень оставил записку и таинственно пропал после ссоры с девушкой

"Я в лесу, мёртв": парень оставил записку и таинственно пропал после ссоры с девушкой

Автор:
26 ноября 2023 11:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Россия   интересное   лосиный остров   парень   поиски   ссора   фото   
3156
1

Автомобиль парня нашли рядом с парком "Лосиный остров". Поиски закончились неожиданно.

23-летний житель Москвы таинственно пропал после ссоры с девушкой. Странное исчезновение дополнила записка, в которой парень написал несколько слов: "Я в лесу, я мёртв, простите", сообщает SHOT. Записка лежала в салоне машины, которая стояла в районе парка "Лосиный Остров". Родственники парня забили тревогу и обратились к волонтёрам. Активисты со служебной собакой прочёсывают местность, а над лесным массивом запустили коптер.


Несколько часов парня искали в лесу. Но на самом деле после ссоры он просто психанул и уехал в Обнинск. Машину у леса он оставил специально, чтобы пощекотать нервы своей девушке.

Спустя несколько часов он связался с поисковиками и рассказал, что находится в Калужской области.

Поиски завершены, спасатели и волонтëры разъезжаются по домам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Девушка   Россия   интересное   лосиный остров   парень   поиски   ссора   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Teodor 2 часа назад
Долбоё`б. Во-первых, слупить с него затраченные на поиски средства... можно в кратном размере - у поисковиков и спасателей, как правило, хватает забот помимо поиска истеричек. Во-вторых, девушке срочно порвать с этой обиженкой - нет наказания хуже, чем получить дебила в спутники жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Властелин 8 минут назад
А ему за шутку штраф в 200 косарей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
speaktr-st 22 минуты назад
Тут вот многие пишут, что надо заставить его платить.
Но я считаю, что надо просто брать его с собой на поиски. Чтобы побегал по лесам.
Пусть заплатит собственным временем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 53 минуты назад
А теперь пусть, ипанашка е.б.учая, платит всем волонтёрам за зря потраченное время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
ruslan d russger 3 минуты назад
Волонтеры вроде бесплатные , нет ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA Час назад
Идиота кусок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin Час назад
Дебила кусок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
2023 2 часа назад
Инфантильность поколения зашкаливает, на вид взрослые люди, а на самом деле, сознание и восприятие мира на уровне школотронов, обиды, манерные позы, кривляние, игра на публику. Дать этому шутнику ремнём по заду, чтобы не повадно было так выёживаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Все беды от баб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 2 часа назад
хороший способ узнать, что всем на тебя пох
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
RIZ deadening 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
340878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
"Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
"Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"
"Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает...
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 российских фильмов 2023 года
Топ-7 российских фильмов 2023 года
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#забавно#милота#СССР#дети#кот#комментарии#Автовсячина#собака
#животные#факты#кино#Россия#Суд#мигранты#автомобили#смешно#Ynews#природа
#Юмор#история#люди#Китай#в мире#Прикол#интересно#автомир#ребенок#фильм
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат Как сейчас выглядит самая худая девушка России, которая весила 17 килограмм Как сейчас выглядит самая худая девушка России, которая весила 17 килограмм Активистов убрать: в Москве перед приездом депутата набрали "актёров" на роль водителей скорой помощи Активистов убрать: в Москве перед приездом депутата набрали "актёров" на роль водителей скорой... 39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер 39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер Валерий Меладзе не платит налоги в России, но до сих пор продолжает зарабатывать деньги в стране Валерий Меладзе не платит налоги в России, но до сих пор продолжает зарабатывать деньги в стране Из-за семейных разборок пришлось эвакуировать людей с Уралмашзавода Из-за семейных разборок пришлось эвакуировать людей с Уралмашзавода

На что жалуетесь?

Вернуться