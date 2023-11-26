"Я в лесу, мёртв": парень оставил записку и таинственно пропал после ссоры с девушкой

23-летний житель Москвы таинственно пропал после ссоры с девушкой. Странное исчезновение дополнила записка, в которой парень написал несколько слов: "Я в лесу, я мёртв, простите", сообщает SHOT. Записка лежала в салоне машины, которая стояла в районе парка "Лосиный Остров". Родственники парня забили тревогу и обратились к волонтёрам. Активисты со служебной собакой прочёсывают местность, а над лесным массивом запустили коптер.

Несколько часов парня искали в лесу. Но на самом деле после ссоры он просто психанул и уехал в Обнинск. Машину у леса он оставил специально, чтобы пощекотать нервы своей девушке.

Спустя несколько часов он связался с поисковиками и рассказал, что находится в Калужской области.

Поиски завершены, спасатели и волонтëры разъезжаются по домам.