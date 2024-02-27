Ещё одна жертва: знаменитый московский бизнесмен умер после операции в клинике Хайдарова

Родственники Петра намерены подавать в суд. Они уверены, что во всём виноват хирург. Сам Хайдаров ситуацию пока не прокомментировал и вряд ли это сделает. Это далеко не первый случай, когда после операции у Хайдрова появляются осложнения. Летом 2023 года и певица Слава обвинила хирурга в непрофессионализме. По словам Славы, она делала у хирурга подтяжку тела и увеличение груди. С телом всё хорошо, а вот грудь выглядит ужасно.