Ещё одна жертва: знаменитый московский бизнесмен умер после операции в клинике Хайдарова

Это далеко не первый человек, кто пострадал от рук "хирурга-кальянщика".
Известный московский бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов скончался спустя 10 дней после операции по уменьшению желудка (желудочное шунтирование). Об этом сообщает Mash. Молодой человек выписался из клиники пластической хирургии IQ Plastique, которая принадлежит Тимуру Хайдарову. Через 3 дня мужчине стало плохо. 20-го числа Пётр вызвал скорую помощь, пожаловавшись медикам на боли в груди и животе. Несмотря на самочувствие, от госпитализации мужчина отказался. Через некоторое время Гаврилов впал в кому и скончался. Предварительная причина смерти - заражение крови после операции. Точную причину установит судмедэкспертиза.
Родственники Петра намерены подавать в суд. Они уверены, что во всём виноват хирург. Сам Хайдаров ситуацию пока не прокомментировал и вряд ли это сделает. Это далеко не первый случай, когда после операции у Хайдрова появляются осложнения. Летом 2023 года и певица Слава обвинила хирурга в непрофессионализме. По словам Славы, она делала у хирурга подтяжку тела и увеличение груди. С телом всё хорошо, а вот грудь выглядит ужасно.
После жалобы Славы в сети стали появляться жалобы от других пациентов. На защиту Хайдарова встали такие знаменитости, как Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Инстасамка и другие. В начале февраля 2024 года Росздравнадзор проверил его клинику — нарушений обнаружено не было. Однако, смерть человека - это не просто жалобы в сети. Если судмедэкспертиза покажет, что причиной смерти стало заражение крови, за дело возьмётся прокуратура и следственный комитет.
Источник:
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Мне одному Дарвин вспомнился?
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а меньше жрать не было попыток?