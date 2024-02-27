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Ещё одна жертва: знаменитый московский бизнесмен умер после операции в клинике Хайдарова

Ещё одна жертва: знаменитый московский бизнесмен умер после операции в клинике Хайдарова

Автор:
27 февраля 2024 20:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хайдаров   интересное   кальянщик   операция   смерть   фото   хирург-мясник   
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Это далеко не первый человек, кто пострадал от рук "хирурга-кальянщика".

Известный московский бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов скончался спустя 10 дней после операции по уменьшению желудка (желудочное шунтирование). Об этом сообщает Mash. Молодой человек выписался из клиники пластической хирургии IQ Plastique, которая принадлежит Тимуру Хайдарову. Через 3 дня мужчине стало плохо. 20-го числа Пётр вызвал скорую помощь, пожаловавшись медикам на боли в груди и животе. Несмотря на самочувствие, от госпитализации мужчина отказался. Через некоторое время Гаврилов впал в кому и скончался. Предварительная причина смерти - заражение крови после операции. Точную причину установит судмедэкспертиза.

Родственники Петра намерены подавать в суд. Они уверены, что во всём виноват хирург. Сам Хайдаров ситуацию пока не прокомментировал и вряд ли это сделает. Это далеко не первый случай, когда после операции у Хайдрова появляются осложнения. Летом 2023 года и певица Слава обвинила хирурга в непрофессионализме. По словам Славы, она делала у хирурга подтяжку тела и увеличение груди. С телом всё хорошо, а вот грудь выглядит ужасно.

После жалобы Славы в сети стали появляться жалобы от других пациентов. На защиту Хайдарова встали такие знаменитости, как Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Инстасамка и другие. В начале февраля 2024 года Росздравнадзор проверил его клинику — нарушений обнаружено не было. Однако, смерть человека - это не просто жалобы в сети. Если судмедэкспертиза покажет, что причиной смерти стало заражение крови, за дело возьмётся прокуратура и следственный комитет.

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Метки: Хайдаров   интересное   кальянщик   операция   смерть   фото   хирург-мясник   
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10  комментариев
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7k
Старичок 55 минут назад
а что, этот бизнесмен действительно так знаменит?
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58k
zloykoyot 4 минуты назад
Не, ну если уж САМА плять инстасамка с филипком вступились, то точно этот доктор профессионал высшей лиги, эти с3,14здеть не дадут. Интересно только что он филе шунтировал.
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7k
S__D 10 минут назад
вызвал скорую помощь, пожаловавшись медикам на боли в груди и животе. Несмотря на самочувствие, от госпитализации мужчина отказался
.
Мне одному Дарвин вспомнился?
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39k
albedo 47 минут назад
Я не физиономист, но Гаврилов это фамилия или псевдоним?
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
вобще не жалко . Это ж насколько надо верить в то что операции можно проводить в какой то шарашкиной конторе , просто писдес . Как они до своего возраста то дожили , без мозгов то.
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3k
Максим Макашев Час назад
после операции по уменьшению желудка (желудочное шунтирование)
*********************
а меньше жрать не было попыток?
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17k
a_komolow Час назад
Коновал
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PokemonKa
Pika-Pika?
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