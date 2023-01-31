"Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию"

Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение

В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России

В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку

С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта

McDonald's намерен покинуть Казахстан из-за проблем с поставками из России

В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский