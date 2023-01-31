"Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию"

Трансгендер (мужчина, считающий себя женщиной) Хилми Форкс порадовал россиян, сбежав из страны. Сделать это его заставил закон о запрещении пропаганды ЛГБТ. Блогер уехал не куда-нибудь, а в Армению. Однако путешествие было омрачено. Буквально за пару часов пребывания в стране блогеру набили морду, ограбили и увезли в полицию.
Хилми Форкс - блогер-трансгендер. Когда это он был мужчиной, но в какой-то момент понял, что должен был родителя женщиной. Теперь он выражается о себе в женском роде, носит женскую одежду и делает макияж. При этом стручок отрезать пока не торопится.
25 января в Госдуме решили, что двум трансгендерным блогерам будет недостаточно штрафа за пропаганду ЛГБТ-повесточки и намереваются заблокировать их аккаунты в "Тик-Токе" и прочих соцсетях, откуда те транслируют свои взгляды и непотребщину. Перепугавшись, Хилми Форкс уехал в Армению.
На своей странице в телеге блогер тут же начал всех убеждать, что в Армении любят представителей ЛГБТ. Целых двадцать человек пытались познакомиться с этим недоразумением, рассказал Хилми.
Правда через пару часов ситуация переменилась.
Блогера попытались ограбить, набили морду и увезли в полицию. По его словам, сумочку вырвали и уже заведено уголовное дело. Спустя несколько часов недоразумение сообщило, что на самом деле Россию не покидало, а в Армению поехало по делам.
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кто в здравом уме пустит его обратно
Страшно подумать, что было, если бы он вышел из дома
такое ощущение, что их тут специально пиарят.
Фишки, пощадите людей, хватит ерунду публиковать.