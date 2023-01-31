FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7192 поста • 827 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию

Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию

Автор:
31 января 2023 12:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: transgender   Россия   армения   блогер   интересное   мужчина   фото   
4017
5

Трансгендер (мужчина, считающий себя женщиной) Хилми Форкс порадовал россиян, сбежав из страны. Сделать это его заставил закон о запрещении пропаганды ЛГБТ. Блогер уехал не куда-нибудь, а в Армению. Однако путешествие было омрачено. Буквально за пару часов пребывания в стране блогеру набили морду, ограбили и увезли в полицию.

Хилми Форкс - блогер-трансгендер. Когда это он был мужчиной, но в какой-то момент понял, что должен был родителя женщиной. Теперь он выражается о себе в женском роде, носит женскую одежду и делает макияж. При этом стручок отрезать пока не торопится.

×
×

25 января в Госдуме решили, что двум трансгендерным блогерам будет недостаточно штрафа за пропаганду ЛГБТ-повесточки и намереваются заблокировать их аккаунты в "Тик-Токе" и прочих соцсетях, откуда те транслируют свои взгляды и непотребщину. Перепугавшись, Хилми Форкс уехал в Армению.

На своей странице в телеге блогер тут же начал всех убеждать, что в Армении любят представителей ЛГБТ. Целых двадцать человек пытались познакомиться с этим недоразумением, рассказал Хилми.

Правда через пару часов ситуация переменилась.

Блогера попытались ограбить, набили морду и увезли в полицию. По его словам, сумочку вырвали и уже заведено уголовное дело. Спустя несколько часов недоразумение сообщило, что на самом деле Россию не покидало, а в Армению поехало по делам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: transgender   Россия   армения   блогер   интересное   мужчина   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Александр Ломовицкий Час назад
срочно закройте двери чтоб обратно не вернулось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Борис 4 секунды назад
нужен пограничный гомоклапан, всех их выпускать, никого не впускать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 2 минуты назад
Жалко что его в армении не пристрелили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Андерсен 5 минут назад
"за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию". Успел полицию вызвать, а то для полного комплекта его бы еще и вые*али
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Copycat 6 минут назад
не пускать! это же как клоп кровососущий который решил сам убежать из твоей квартиры!)
кто в здравом уме пустит его обратно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ALFIE 8 минут назад
побольше б таких новостей :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий 23 минуты назад
Блогера попытались ограбить, набили морду и увезли в полицию. Как говорится All inclusive.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Роберт Шекли Полчаса назад
"Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию"

Страшно подумать, что было, если бы он вышел из дома
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® Полчаса назад
По делам - это сумку свозить в Армению?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старичок Полчаса назад
когда-нибудь и покеманке набьют морду и запретят пользоваться компьютером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
5 копеек Полчаса назад
Глянул на фотосуки ...аж кулак зачесался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Влад Полчаса назад
Блиииин, армяне совсем дикий народ, не приемлют свободных взглядов. Надо этому чуду срочно бежать прям через Азербайджан в Иран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
solovei7 36 минут назад
Забанте уже эту покемонку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Zhora 41 минуту назад
Армяне тоже не любят всяких гомодрилл ? Какая досада))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мэйсон Второй 41 минуту назад
Какая чудная новость!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 44 минуты назад
пожалуйста, не пускайте только обратно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Станнис 49 минут назад
об этом существе я узнал против своей воли.

такое ощущение, что их тут специально пиарят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 59 минут назад
Покемонка не устаёт исторгать из себя дерьмо. Он какая-то бездонная бочка дерьма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov Час назад
И долго мы будем вынуждены следить за похождениями этого петуха?
Фишки, пощадите людей, хватит ерунду публиковать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Прораб Час назад
Сколько же блевотных уродов освободило Россию от своего присутствия! Воздух явно будет чище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
ruslan d Час назад
Я уж думал они у нас закончились ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324283



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Набирающие популярность в сообществах
Трэш-издание Маугли из 1990-х
Трэш-издание Маугли из 1990-х
Номинация — «мать года»
Номинация — «мать года»
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#автомир#дтп#Россия#картинки#авто аварии#позитив#кино
#Юмор#люди#животные#интересное#СССР#аварии#Приколы#подборка#Украина#олдтаймер
#интересно#история#факты#автомобили#шоу бизнес#забавно#улыбнуло#новости#дети#ретро авто
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта McDonald's намерен покинуть Казахстан из-за проблем с поставками из России McDonald's намерен покинуть Казахстан из-за проблем с поставками из России В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

На что жалуетесь?

Вернуться