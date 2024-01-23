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Оскорблял мать и вёл себя вызывающе: во время фестиваля КВН комик погиб после драки

Оскорблял мать и вёл себя вызывающе: во время фестиваля КВН комик погиб после драки

Автор:
23 января 2024 17:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: драка   интересное   квн   кома   комик   смерть   фото   
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Оказалось, что оба участника драки вместе выпивали. Между ними завязался конфликт из-за оскорбления матери.

По данным SHOT, Амиран Геворкян и Артур Расулов вместе выпивали в одной компании во время фестиваля КВН. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Охрана фестиваля вывела драчунов на улицу, где Расулов ударил Геворкян по голове. Тот упал. Позже у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и гематомы.

Друзья Расулова рассказали, что Геворкян оскорбил его мать и весь вечер вёл себя вызывающе.

Отец обвиняемого Расулова заявил, что его сын не пытался убить Амирана, а наоборот, пытался придержать его от падения. В беседе с SHOT отец рассказал, что Геворкян бросался на людей с ножом на парковке возле гостиницы и вообще "всех задевал по жизни".

Также Расулов-старший подтвердил, что конфликт начался из-за того, что оскорбили мать Артура. Кроме того, он подчеркнул, что Амиран упал сам.

За убийство комика Артуру Расулову грозит 15 лет колонии. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Полицейские разыскивают Расулова, чтобы доставить его на допрос.

Telegram-канал 112 опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Расулов отправляет Геворкяна в нокаут, тот падает и ударяется головой.

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Метки: драка   интересное   квн   кома   комик   смерть   фото   
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16  комментариев
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62k
pynh Час назад
Тот редкий случай, когда за базар пришлось ответить.
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42k
Example 6.2.6 11 минут назад
Одно быдло не следит за языком, второе быдло не контролирует руки. Первое было в могиле, второе (если не диаспора не откупится) сядет в тюрьму. Вполне себе логичный финал для биомусора.
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24k
Тигран Саркисян 12 минут назад
А кто это ? , а так ваще поуй.
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42k
Сергей 18 минут назад
Какие то серьезные "весёлые и находчивые" , а шутки у них не весёлые.
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38k
albedo 19 минут назад
Синька - зло.
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4k
Руслан Полчаса назад
Дагестанец утилизировал армянина, сейчас увидим чья диаспора круче.
Ибо в правосудие по закону уже не верится.
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61k
Олег 36 минут назад
черепная травма головы..... мозгов у них нет.
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3k
Диагноз 41 минуту назад
Нормально ребята пошутили...
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29k
AzuveR 56 минут назад
Один хач выпилил другого хача . У меня всё.
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369
ruslan d Час назад
Подрались 2 КВНщика ... сюжет ...
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33k
Ego sum qui sum Час назад
КВН - Клуб Вызывающих и Нажравшихся
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55k
Опиум для народа Час назад
Ну всё верно. Нормальная цена за оскорбления матери. Земля стекловатой.
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21k
Александр Час назад
Оскорблял мать, а он потом пытался удержать его от падения
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345890



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