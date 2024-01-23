Оскорблял мать и вёл себя вызывающе: во время фестиваля КВН комик погиб после драки

По данным SHOT, Амиран Геворкян и Артур Расулов вместе выпивали в одной компании во время фестиваля КВН. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Охрана фестиваля вывела драчунов на улицу, где Расулов ударил Геворкян по голове. Тот упал. Позже у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и гематомы.

Друзья Расулова рассказали, что Геворкян оскорбил его мать и весь вечер вёл себя вызывающе.