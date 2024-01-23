Оскорблял мать и вёл себя вызывающе: во время фестиваля КВН комик погиб после драки

Оказалось, что оба участника драки вместе выпивали. Между ними завязался конфликт из-за оскорбления матери.
По данным SHOT, Амиран Геворкян и Артур Расулов вместе выпивали в одной компании во время фестиваля КВН. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Охрана фестиваля вывела драчунов на улицу, где Расулов ударил Геворкян по голове. Тот упал. Позже у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и гематомы.
Друзья Расулова рассказали, что Геворкян оскорбил его мать и весь вечер вёл себя вызывающе.
Отец обвиняемого Расулова заявил, что его сын не пытался убить Амирана, а наоборот, пытался придержать его от падения. В беседе с SHOT отец рассказал, что Геворкян бросался на людей с ножом на парковке возле гостиницы и вообще "всех задевал по жизни".
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Также Расулов-старший подтвердил, что конфликт начался из-за того, что оскорбили мать Артура. Кроме того, он подчеркнул, что Амиран упал сам.
За убийство комика Артуру Расулову грозит 15 лет колонии. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Полицейские разыскивают Расулова, чтобы доставить его на допрос.
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Telegram-канал 112 опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Расулов отправляет Геворкяна в нокаут, тот падает и ударяется головой.
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