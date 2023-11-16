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Супергеройские фильмы и сериалы о супергероинях

Супергеройские фильмы и сериалы о супергероинях

Автор:
16 ноября 2023 11:05
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   роль   супергерой   съемка   фантастика   фильм   
1951
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Предлагаю вам вспомнить, в каких ещё фильмах и сериалах ведущими становились женские персонажи. Пойдём в порядке увеличения средней зрительской оценки на Кинопоиске и IMDb.

Супергёрл (1984)

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В главной роли: Хелен Слейтер

Кинопоиск: 4.9
IMDb: 4.4

Кстати, злодейки в этом спин-оффе «Супермена» 1978 года тоже женщины. Роль главной, Селены, исполнила Фэй Данауэй — обладательница «Оскара».


Электра (2005)

В главной роли: Дженнифер Гарнер

Кинопоиск: 5.2
IMDb: 4.7

Это тоже спин-офф, на этот раз фильма «Сорвиголова» (2003). Сама Дженнифер Гарнер не особо горела желанием в нём сниматься, но была вынуждена из-за контрактных обязательств.


Женщина-кошка (2004)

В главной роли: Холли Берри

Кинопоиск: 5.8
IMDb: 3.4


Женщина-Халк: Адвокат (сериал, 2022)

В главной роли: Татьяна Маслани

Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.3


Чудо-женщина: 1984 (2020)

В главной роли: Галь Гадот

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 5.4

Ещё один фильм, где женщине досталась роль и главного антагониста. Здесь это Гепарда в роли Кристен Уиг.


Капитан Марвел 2 (2023)

В главной роли: Бри Ларсон (а ещё Тейона Паррис и Иман Веллани)

Кинопоиск: 5.7
IMDb: 6.2

+1 женщина-злодейка, хоть и, как пишут о фильме, одна из самых невнятных в киновселенной Марвел.


Мисс Марвел (мини-сериал, 2020)

В главной роли: Иман Веллани

Кинопоиск: 5.6
IMDb: 6.3


Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (2020)

В главной роли: Марго Робби

Кинопоиск: 5.9
IMDb: 6.1


Супергёрл (сериал, 2015-2021)

В главной роли: Мелисса Бенойст

Кинопоиск: 5.8
IMDb: 6.2


Чёрная пантера: Ваканда навеки (2022)

В главной роли: Летиша Райт 

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.7

Также за роль в этом фильме актриса Анджела Бассетт (королева-мать Ваканды) получила номинацию на «Оскар». До этого никто из актёров ни разу не был номинирован Академией за свою игру в фильмах Марвел. У DC с этим, кстати, гораздо лучше — спасибо товарищам-Джокерам Леджеру и Фениксу.


Чёрная вдова (2021)

В главной роли: Скарлетт Йоханссон (также на подхвате Флоренс Пью и Рэйчел Вайс)

Кинопоиск: 6.3
IMDb: 6.7


Чудо-женщина (сериал, 1975-1979)

В главной роли: Линда Картер

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 7.0

Довольно популярный на западе телесериал, а Линду Картер многие до сих пор считают каноничной Чудо-женщиной.


Капитан Марвел (2019)

В главной роли: Бри Ларсон

Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.8


Чудо-женщина (2017)

В главной роли: Галь Гадот

Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.4

Получается, лучший по оценкам на агрегаторах комиксовый фильм с супергероиней в главной роли.


Бонус: Бэтгёрл (2023)

В главной роли: Лесли Грейс

Уникальный случай отменённого фильма, который уже был практически снят. По слухам, его положили на полку из-за плохих отзывов во время тестовых просмотров. А ведь тут снялись Брендан Фрейзер в роле злодея Светлячка, Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, а Майкл Китон вновь примерил на себя костюм Бэтмена, как он сделал это в недавнем фильме «Флэш».

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Метки: актриса   кино   роль   супергерой   съемка   фантастика   фильм   
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goshan_hmc 2 часа назад
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33k
Юрий 57 минут назад
А где наши героини?
Действуй, Маня!
Для борьбы с мафией ученый-биолог и молодой талантливый программист создают робота-супермена.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
короче шлак, но для женской аудитории
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8k
MPEG-8 2 часа назад
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Snezhinka

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