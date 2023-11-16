Супергеройские фильмы и сериалы о супергероинях

В главной роли: Летиша Райт

Кинопоиск: 6.2

IMDb: 6.7

Также за роль в этом фильме актриса Анджела Бассетт (королева-мать Ваканды) получила номинацию на «Оскар». До этого никто из актёров ни разу не был номинирован Академией за свою игру в фильмах Марвел. У DC с этим, кстати, гораздо лучше — спасибо товарищам-Джокерам Леджеру и Фениксу.

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