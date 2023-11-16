Супергеройские фильмы и сериалы о супергероинях

Предлагаю вам вспомнить, в каких ещё фильмах и сериалах ведущими становились женские персонажи. Пойдём в порядке увеличения средней зрительской оценки на Кинопоиске и IMDb.
Супергёрл (1984)
В главной роли: Хелен Слейтер
Кинопоиск: 4.9
IMDb: 4.4
Кстати, злодейки в этом спин-оффе «Супермена» 1978 года тоже женщины. Роль главной, Селены, исполнила Фэй Данауэй — обладательница «Оскара».
Электра (2005)
В главной роли: Дженнифер Гарнер
Кинопоиск: 5.2
IMDb: 4.7
Это тоже спин-офф, на этот раз фильма «Сорвиголова» (2003). Сама Дженнифер Гарнер не особо горела желанием в нём сниматься, но была вынуждена из-за контрактных обязательств.
Женщина-кошка (2004)
В главной роли: Холли Берри
Кинопоиск: 5.8
IMDb: 3.4
Женщина-Халк: Адвокат (сериал, 2022)
В главной роли: Татьяна Маслани
Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.3
Чудо-женщина: 1984 (2020)
В главной роли: Галь Гадот
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 5.4
Ещё один фильм, где женщине досталась роль и главного антагониста. Здесь это Гепарда в роли Кристен Уиг.
Капитан Марвел 2 (2023)
В главной роли: Бри Ларсон (а ещё Тейона Паррис и Иман Веллани)
Кинопоиск: 5.7
IMDb: 6.2
+1 женщина-злодейка, хоть и, как пишут о фильме, одна из самых невнятных в киновселенной Марвел.
Мисс Марвел (мини-сериал, 2020)
В главной роли: Иман Веллани
Кинопоиск: 5.6
IMDb: 6.3
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (2020)
В главной роли: Марго Робби
Кинопоиск: 5.9
IMDb: 6.1
Супергёрл (сериал, 2015-2021)
В главной роли: Мелисса Бенойст
Кинопоиск: 5.8
IMDb: 6.2
Чёрная пантера: Ваканда навеки (2022)
В главной роли: Летиша Райт
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.7
Также за роль в этом фильме актриса Анджела Бассетт (королева-мать Ваканды) получила номинацию на «Оскар». До этого никто из актёров ни разу не был номинирован Академией за свою игру в фильмах Марвел. У DC с этим, кстати, гораздо лучше — спасибо товарищам-Джокерам Леджеру и Фениксу.
Чёрная вдова (2021)
В главной роли: Скарлетт Йоханссон (также на подхвате Флоренс Пью и Рэйчел Вайс)
Кинопоиск: 6.3
IMDb: 6.7
Чудо-женщина (сериал, 1975-1979)
В главной роли: Линда Картер
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 7.0
Довольно популярный на западе телесериал, а Линду Картер многие до сих пор считают каноничной Чудо-женщиной.
Капитан Марвел (2019)
В главной роли: Бри Ларсон
Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.8
Чудо-женщина (2017)
В главной роли: Галь Гадот
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.4
Получается, лучший по оценкам на агрегаторах комиксовый фильм с супергероиней в главной роли.
Бонус: Бэтгёрл (2023)
В главной роли: Лесли Грейс
Уникальный случай отменённого фильма, который уже был практически снят. По слухам, его положили на полку из-за плохих отзывов во время тестовых просмотров. А ведь тут снялись Брендан Фрейзер в роле злодея Светлячка, Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, а Майкл Китон вновь примерил на себя костюм Бэтмена, как он сделал это в недавнем фильме «Флэш».
Источник:
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