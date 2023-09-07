Восходящие звёзды: рейтинг 13 актрис, которым пророчат славу за роли в фильмах и сериалах 2022 и 2023 годов

Все фильмы и сериалы с их участием 2022 или 2023 года уже вышли, и мы готовы оценивать и предполагать, насколько составители рейтинга оказались правы. Чьи роли стали провальными, и каких актрис мы увидим в будущих кинопроектах?
Летом прошлого года IMDb составил рейтинг актрис, которых назвал восходящими звёздами. Все они поучаствовали в проектах международного уровня, но для кого-то подобная роль стала дебютной, а кто-то уже имел за плечами широкий актёрский опыт.
13 место. Тринити Джо-Ли Блисс
Тринити профессионально занимается музыкой, она собирается записать сольный альбом, но известность к ней пришла с фильмом Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» (2022).
12 место. Бэйли Басс
«Аватар: Путь воды» (2022) — не первая актёрская работа Бэйли. На данный момент она занята в съёмках сериала «Интервью с вампиром» (2022-…).
11 место. Изабель Мэй
Изабель стала популярна благодаря сериалу «1883» (2021-2022), но она также исполняла роль Вероники Дункан в небезызвестном сериале «Детство Шелдона» (2017-…).
10 место. Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа нашумела своей ролью в сериале «Кумир» (2023), на который обрушилась волна хейта, что не исключило популярность актрисы.
9 место. Бруна Маркезини
До выхода «Синего Жука» (2023) Бруна Маркезини снималась в не очень успешных фильмах и сериалах. И хотя этот фильм не завоевал высоких оценок критиков, он прокатился по миру, и актриса точно не осталась незамеченной.
8 место. Джесси Бакли
Ирландская актриса наиболее примечательна по роли в триллере «Думаю, как всё закончить» (2020). Она снималась в одних проектах с признанными актёрами (Роберт Дауни-младший, Бенедикт Камбербэтч и др.), но сейчас получает всё больше главных ролей.
7 место. Кирби Хауэлл-Баптист
Вы наверняка видели эту актрису в таких фильмах и сериалах, как «Песочный человек» (2022-…), «Круэлла» (2021), «Почему женщины убивают» (2019-2021), «Убивая Еву» (2018-2022). Эта британская актриса продолжает получать роли в довольно успешных проектах.
6 место. Эмили Радд
У этой американской актрисы не так много успешных проектов на счету, но новый сериал с её участием «Ван-Пис» пока что собирает хорошие отзывы и просмотры. И нам есть чего ожидать, ведь за плечами актрисы опыт работы в других сериалах: «Охотники» (2020-2023) и «Электрические сны Филипа К. Дика» (2017-2018).
5 место. Морфидд Кларк
Морфидд Кларк исполняет главную роль (Галадриэль) в сериале «Властелин колец: Кольца власти» (2022). А за роль в фильме «Святая Мод» (или «Спасительница», 2019) она была номинирована на премию Британского независимого кино за лучшую женскую роль и на премию BAFTA «Восходящая звезда».
4 место. Кэтрин Ньютон
Кэтрин снялась в роли Кэсси Лэнг в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023). Это не первая и не последняя её работа со студией Marvel, которая подарила успех многим актёрам.
3 место. Холли Бейли
Столько шума не наделал, пожалуй, ни один выбор актёра для фильма за последние два года («Русалочка«, 2023). Disney дал возможность американской певице стать кумиром девочек, но, кажется, такой эксперимент пришёлся зрителям не по вкусу (как и критикам).
2 место. Рэйчел Зеглер
Рэйчел получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса — мюзикл или комедия» за «Вестсайдскую историю» (2021), а также исполнила главную роль в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023), поэтому мы ждём не менее успешной экранизации «Белоснежки» в 2024 году.
1 место. Милли Олкок
На первую роль австралийской актрисы на международном уровне в сериале «Дом Дракона» (2022-…) сразу обратили внимание зрители и критики. Она была номинирована на премию «Выбор телевизионных критиков» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале.
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