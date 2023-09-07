Восходящие звёзды: рейтинг 13 актрис, которым пророчат славу за роли в фильмах и сериалах 2022 и 2023 годов

У этой американской актрисы не так много успешных проектов на счету, но новый сериал с её участием «Ван-Пис» пока что собирает хорошие отзывы и просмотры. И нам есть чего ожидать, ведь за плечами актрисы опыт работы в других сериалах: «Охотники» (2020-2023) и «Электрические сны Филипа К. Дика» (2017-2018).

5 место. Морфидд Кларк