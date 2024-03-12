10 лучших фильмов Эммы Стоун — двукратной обладательницы «Оскара»

За всю свою 17-летнюю карьеру актриса четырежды номинировалась на эту премию и дважды завоёвывала золотую статуэтку.
IMDb: 7,5Кинопоиск: 7,4
За шестой фильм в своей карьере Эмма получила номинацию в категории «лучшая актриса ужастика» и награду в составе команды за лучший актёрский состав от премии Scream Awards.
IMDb: 7Кинопоиск: 6,9
Первым большим достижением актрисы можно считать номинацию на «Золотой глобус» за этот фильм. Зрительские симпатии подтвердила премия MTV, вручившая Эмме награду за лучшую комедийную роль.
IMDb: 7,4Кинопоиск: 7,6
Первый дуэт Райана Гослинга и Эммы!
IMDb: 8,1Кинопоиск: 8,2
Актриса наконец попробовала себя не в комедийной роли, и как хорошо у неё получилось! Это заметила и почётная Премия Гильдии киноактёров США, вручившая актрисе награду за выдающуюся игру. Также она разделила похвалы от кинопремии «Выбор критиков» с основным актёрским составом.
IMDb: 7,7Кинопоиск: 7,7
Эта работа стала первой номинацией Эммы на «Оскар», на британскую премию BAFTA и второй номинацией на «Золотой глобус».
IMDb: 8Кинопоиск: 8
Третий дуэт Райана Гослинга и Эммы, который на этот раз принёс ей «Оскар» за лучшую женскую роль. В этой же номинации она завоевала награды премий BAFTA и «Золотой глобус».
IMDb: 6,7Кинопоиск: 6,4
Несмотря на менее высокие оценки по сравнению с предыдущими фильмами с Эммой, эта спортивная комедия пользуется популярностью и имеет в целом положительные отзывы критиков. Не зря «Золотой глобус» номинировал актрису на лучшую женскую роль.
IMDb: 7,5Кинопоиск: 7,3
И вновь актриса номинировалась на «Оскар», но уже за роль второго плана. Сам фильм участвовал в девяти номинациях.
IMDb: 7,3Кинопоиск: 7,6
Главная роль в этой комедии принесла актрисе ещё одну номинацию на «Золотой глобус».
IMDb: 8,1Кинопоиск: 7,8
Роль в этом фильме стала второй победой актрисы на «Оскаре». BAFTA и «Золотой глобус» также не обошли актрису вниманием и вручили награды за непревзойдённую игру.
Заметно, как Эмма Стоун продолжает расти как актриса, всё больше и больше привлекая внимание кинокритиков и кинопремий. Быть может, впереди нас ждут ещё более крутые фильмы с её участием!
Вчера Эмма Стоун получила свою вторую премию «Оскар» за роль в «Бедных-несчастных»
Актриса произнесла одну из самых трогательных речей 96-й церемонии.
Источник:
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