10 лучших фильмов Эммы Стоун — двукратной обладательницы «Оскара»

IMDb: 8,1Кинопоиск: 7,8

Роль в этом фильме стала второй победой актрисы на «Оскаре». BAFTA и «Золотой глобус» также не обошли актрису вниманием и вручили награды за непревзойдённую игру.

Заметно, как Эмма Стоун продолжает расти как актриса, всё больше и больше привлекая внимание кинокритиков и кинопремий. Быть может, впереди нас ждут ещё более крутые фильмы с её участием!

Вчера Эмма Стоун получила свою вторую премию «Оскар» за роль в «Бедных-несчастных»

Актриса произнесла одну из самых трогательных речей 96-й церемонии.