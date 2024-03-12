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10 лучших фильмов Эммы Стоун — двукратной обладательницы «Оскара»

10 лучших фильмов Эммы Стоун — двукратной обладательницы «Оскара»

Автор:
12 марта 2024 11:05
Сообщество : Кино
Метки: Эмма Стоун   актриса   кино   оскар   роль   съемка   фильм   
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За всю свою 17-летнюю карьеру актриса четырежды номинировалась на эту премию и дважды завоёвывала золотую статуэтку.

IMDb: 7,5Кинопоиск: 7,4

За шестой фильм в своей карьере Эмма получила номинацию в категории «лучшая актриса ужастика» и награду в составе команды за лучший актёрский состав от премии Scream Awards.

IMDb: 7Кинопоиск: 6,9

Первым большим достижением актрисы можно считать номинацию на «Золотой глобус» за этот фильм. Зрительские симпатии подтвердила премия MTV, вручившая Эмме награду за лучшую комедийную роль.

IMDb: 7,4Кинопоиск: 7,6

Первый дуэт Райана Гослинга и Эммы!

IMDb: 8,1Кинопоиск: 8,2

Актриса наконец попробовала себя не в комедийной роли, и как хорошо у неё получилось! Это заметила и почётная Премия Гильдии киноактёров США, вручившая актрисе награду за выдающуюся игру. Также она разделила похвалы от кинопремии «Выбор критиков» с основным актёрским составом.

IMDb: 7,7Кинопоиск: 7,7

Эта работа стала первой номинацией Эммы на «Оскар», на британскую премию BAFTA и второй номинацией на «Золотой глобус».

IMDb: 8Кинопоиск: 8

Третий дуэт Райана Гослинга и Эммы, который на этот раз принёс ей «Оскар» за лучшую женскую роль. В этой же номинации она завоевала награды премий BAFTA и «Золотой глобус».

IMDb: 6,7Кинопоиск: 6,4

Несмотря на менее высокие оценки по сравнению с предыдущими фильмами с Эммой, эта спортивная комедия пользуется популярностью и имеет в целом положительные отзывы критиков. Не зря «Золотой глобус» номинировал актрису на лучшую женскую роль.

IMDb: 7,5Кинопоиск: 7,3

И вновь актриса номинировалась на «Оскар», но уже за роль второго плана. Сам фильм участвовал в девяти номинациях.

IMDb: 7,3Кинопоиск: 7,6

Главная роль в этой комедии принесла актрисе ещё одну номинацию на «Золотой глобус».

IMDb: 8,1Кинопоиск: 7,8

Роль в этом фильме стала второй победой актрисы на «Оскаре». BAFTA и «Золотой глобус» также не обошли актрису вниманием и вручили награды за непревзойдённую игру.

Заметно, как Эмма Стоун продолжает расти как актриса, всё больше и больше привлекая внимание кинокритиков и кинопремий. Быть может, впереди нас ждут ещё более крутые фильмы с её участием!


Вчера Эмма Стоун получила свою вторую премию «Оскар» за роль в «Бедных-несчастных»

Актриса произнесла одну из самых трогательных речей 96-й церемонии.


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Метки: Эмма Стоун   актриса   кино   оскар   роль   съемка   фильм   
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4  комментария
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34k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
да уже даже порнооскар престижней этой статуэтки
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10k
Zhora 4 минуты назад
Актриса она может и хорошая, но лицом - страшненькая.
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1k
Гера Полчаса назад
Да ни че так деффка
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