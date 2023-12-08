12 привлекательных актрис, которые не побоялись превратиться в дурнушек для роли в кино

Давайте вспомним актрис, которые, несмотря на свою привлекательность, не побоялись предстать в фильмах и сериалах в роли не таких симпатичных, как они сами, девушек, чем произвели большое впечатление на зрителей.
Порой для роли актёрам приходится сильно менять свой облик. Известны случаи, когда они набирали или скидывали вес, как это было с Кристианом Бейлом в фильме «Машинист» (2004) или Натали Портман, которой пришлось сильно похудеть для фильма «Чёрный лебедь» (2010), за роль в котором она получила «Оскар». Немало чудес творит и грим, изменяя облик актёров до неузнаваемости. Такие перевоплощения всегда большое испытание.
Актриса сыграла Лотти Шварц в комедии «Быть Джоном Малковичем» (1999), и её здесь просто не узнать! Особенно после обворожительной роли в фильме «Маска» (1994).
Актрисе досталась роль уродливой сестры близнецов, семья которых славится внутрисемейным кровосмешением, в сериале «В Филадельфии всегда солнечно» (2005-…).
Оскароносная роль Шарлиз Терон в фильме «Монстр» (2003) и её облик в реальной жизни — это небо и земля.
Элизабет сыграла секретаршу Пегги в сериале «Безумцы» (2007–2015), личностный рост которой — неотъемлемая часть сериала. Также она известна по главной роли в сериале «Рассказ служанки» (2017-…).
Актриса сыграла детектива в фильме «Время возмездия» (2018).
Высокая, мужеподобная женщина-рыцарь из «Игры престолов» (2011-2019) в исполнении женственной Гвендолин Кристи.
Актриса сыграла заключённую с расстройством личности в сериале «Оранжевый — хит сезона» (2013-2019).
Актриса, известная по роли неприметной домохозяйки из второго сезона сериала «Почему женщины убивают» (2019-2021).
Аманда сыграла страшненькую подругу в фильме «Тело Дженнифер» (2009).
Актриса исполнила роль Людмилы Прокофьевны с говорящим прозвищем «Мымра» в небезызвестном фильме «Служебный роман» (1977).
Актриса исполнила главную роль в сериале «Дурнушка Бетти» (2006–2010). Кстати, эта же актриса снялась в роли матери, которая помогает Барби, в одноимённом фильме, и критики весьма положительно отозвались о её игре.
Один из культовых образов дурнушки принадлежит Нелли Уваровой, известной по сериалу «Не родись красивой» (2005-2006).
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